Per i nati sotto il segno del Toro sarà un anno particolarmente positivo. Il carattere troppo istintivo potrebbe però rovinare alcune situazioni che di partenza sembrano essere interessanti. La parte estiva dell'annata risulta essere quella maggiormente negativa sia sotto la sfera amorosa e sentimentale, sia per quanto riguarda l'aspetto lavorativo e professionale. La parola più importante che il Toro dovrà prendere in considerazione e tenere bene a mente é 'umiltà'.

Di seguito viene analizzato il segno, nel dettaglio, per l'anno 2020.

Toro: amore e sentimenti

Le cose positive saranno tantissime, opportunità concrete di indirizzare in maniera ottimale l'annata. Bisogna però fare attenzione ai comportamenti, non sempre saranno in linea con le situazioni da affrontare. I nati sotto il segno del Toro non avranno vita facile nei rapporti di coppia, le persone che corteggeranno non sempre saranno disponibili ad assecondarli. L'anno è ben predisposto ma bisogna vedere se saprà essere sfruttato nel modo migliore. Coloro che sono già coinvolti in una relazione amorosa stabile passeranno dei periodi non troppo semplici.

Saranno presenti anche molte polemiche e incomprensioni, non sempre la persona amata sarà disposta a passare sopra a tutto. Ci sarà necessità di essere molto diretti e sinceri, in modo tale di evitare liti burrascose.

L'aspetto lavorativo e professionale

L'aspetto lavorativo e professionale andrà di pari passo con quello sentimentale. Dovranno essere smussati alcuni lati negativi del carattere e si potrà accedere a ruoli lavorativi molto interessanti. L'aspetto economico risulterà essere particolarmente interessante, a patto che si decida di lavorare sodo e assumersi delle responsabilità mai prese prima. La bravura e la professionalità sono armi che non difettano, l'importante è saperle sfruttare e non creare mai degli inutili alibi. L'annata sarà molto dura e piena di responsabilità, gli astri sono pronti a dare una mano ma fondamentalmente bisogna credere in se stessi.

Una buona dose di autostima, mista a tanta umiltà, farà sicuramente pendere in maniera favorevole la bilancia. Gli studenti dovranno, allo stesso modo, impegnarsi a fondo per ottenere risultati soddisfacenti. Se ci fosse bisogno di uno stimolo o di un aiuto è il caso di chiederlo, non si passa da incapaci ma da persone intelligenti. La seconda parte dell'anno sarà quello meno produttiva e remunerativa, bisognerà cercare quindi di escogitare qualcosa che possa evitare di subire troppi danni. In poche parole, nessuno regalerà niente e tutto ciò che accadrà di positivo dovrà essere sudato.