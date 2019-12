Durante la giornata di lunedì 23 dicembre, l'Ariete e l'Acquario potrebbero non essere dell'umore giusto per queste festività che incombono, mentre ci saranno dei rialzi significativi sul fronte affettivo per il segno della Vergine e per il segno del Cancro.

Molto lavoro attende il Leone e la Bilancia, mentre lo Scorpione dovrà prestare più attenzione al proprio denaro.

Di seguito, le previsioni segno per segno della giornata.

L'oroscopo dall'Ariete alla Vergine

Ariete: un po' di malumore in giornata vi darà del pessimismo sul posto di lavoro, soprattutto dal momento che i colleghi potrebbero darvi delle problematiche non facili da risolvere nell'immediato.

Toro: pronti per un lunedì faticoso ma pieno di promesse dal punto di vista lavorativo. L'efficienza in questa giornata sarà tutto, ma qualcuno che vi chiederà un aiuto potrebbe rallentare il vostro entusiasmo.

Gemelli: vi getterete a capofitto nei vostri impegni lavorativi e rimarrete concentrati per concludere al più presto qualche affare promettente economicamente. Un occhio agli affetti vi darà occasione di conoscere meglio una persona in particolare.

Cancro: meglio non procrastinare eventuali lavori che potreste fare prima di Natale.

Il partner potrebbe farvi una sorpresa inaspettata che vi scalderà il cuore, mentre riceverete degli auguri da qualcuno che non sentivate da tempo.

Leone: ancora molti successi lavorativi vi daranno idee da sviluppare in famiglia e con gli affetti più cari. Forse qualcuno che volete sentire potrebbe ripresentarsi alla vostra porta o mandarvi dei saluti graditi.

Vergine: il partner vi farà un regalo che volevate da tanto tempo, mentre ci sarà occasione di fare nuove conoscenze in serata. Datevi da fare per rinnovare il vostro look per fare tante mirabolanti conquiste.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: purtroppo questo lunedì il tempo libero non sarà alla vostra portata. Il lavoro intenso occuperà gran parte della vostra giornata, impedendovi perfino di vedere amici e familiari in serata a causa dello stress.

Scorpione: un po' di conti sul vostro denaro vi faranno comprendere che ci vorrà un “freno” ai vostri acquisti, quindi sarebbe meglio non spendere altri soldi. Eventuali spese potranno essere rimandate a giorni migliori.

Sagittario: vorreste concludere gli affari lavorativi il prima possibile per trascorrere del tempo con il partner, ma purtroppo non ci sarà molto tempo a vostra disposizione.

Però qualche collega vi migliorerà la giornata.

Capricorno: molto meglio sul fronte della creatività ma un po' meno di affiatamento con gli amici. Forse potrebbero esserci dei dissapori per opinioni divergenti, ma il vostro lato tenero vi farà fare pace immediatamente.

Acquario: il picco di stress di questi giorni non vi aiuterà nei rapporti interpersonali, dal momento che sarete molti inclini al litigio. Però rilassarvi sarà molto utile per i giorni successivi, quindi prendetevi del tempo libero per voi stessi.

Pesci: il lavoro in questi giorni non vi disturberà, anzi. Potreste avere delle remunerazioni in più proprio grazie a queste ore così cruciali. Il nervosismo però dovrà essere tenuto sott'occhio, e molto attentamente.