Durante la settimana che va da lunedì 23 a domenica 29 dicembre la situazione di Nettuno rimarrà invariata, infatti permarrà nella costellazione dei Pesci. Marte si sposterà nei vari gradi della costellazione dello Scorpione, mentre Urano rimarrà nella costellazione del Toro e l'Acquario avrà nei suoi gradi Venere.

Il Capricorno avrà Saturno, Plutone, Giove e Mercurio nella propria costellazione. Di seguito, le previsioni della settimana.

L'oroscopo settimanale dall'Ariete alla Vergine

Ariete: avrete un umore decisamente basso e fortemente irritato.

Se sul posto di lavoro ci potrebbero essere delle discussioni anche piuttosto importanti, all'interno della famiglia i dissapori potrebbero aumentare. Eviterete il partner deliberatamente, perché altrimenti potreste entrare in conflitto anche inutilmente.

Toro: sicuramente avrete molta intraprendenza lavorativa durante questa settimana, soprattutto per quei progetti che dopo le feste prometteranno ingenti guadagni. Arriveranno le prime soddisfazioni fin dai primi giorni, ma fate attenzione a non perdere di vista gli affetti dalla seconda metà della settimana in poi.

Gemelli: se nella prima metà della settimana ci sarà una concentrazione invidiabile, dal giorno di Natale in poi questa calerà sensibilmente. Datevi da fare prima che le distrazioni facciano il loro corso e consolidate il vostro ruolo sul posto di lavoro.

Cancro: in questo periodo di festività ci saranno molte nostalgie e molti pensieri a rendervi tristi e malinconici. Anche se non sarete in vena di sforzarvi per apparire contenti, potrete comunque godere di quei dettagli natalizi che solitamente vi rendono meno cupi e vi regalino qualche attimo di serenità.

Leone: neanche in questa settimana vi risparmierete sul lavoro, tanto che potreste ricevere guadagni immediati e magari anche qualche avanzamento di carriera. Però sarete sapienti abbastanza da dividere nettamente i momenti lavorativi da quelli spensierati da condividere con i vostri cari.

Vergine: sarà una settimana molto positiva per le amicizie, gli incontri e per l'amore. Potreste conoscere qualcuno che cambierà il corso degli ultimi giorni di dicembre in modo significativo e probabilmente potrebbe sbocciare anche un sentimento più forte e intenso.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: il desiderio di non essere impegnati in questa settimana e il lavoro impegnativo a cui verrete sottoposti per gran parte di questa vi sortirà molto più nervosismo di quanto già ne avete. Rimanere tranquilli sul posto di lavoro vi aiuterà a non avere i nervi a fior di pelle.

Scorpione: avete speso molto e le finanze in questa settimana non vi sorrideranno. Sicuramente dovrete pensare ad un modo per conservare i vostri risparmi in modo più efficiente, ma nel frattempo non fatevi distrarre da questi problemi almeno per il momento.

Sagittario: staccherete la spina dagli impegni lavorativi e vi dedicherete interamente al partner e alla famiglia. Se durante le serate sarete propensi a trascorrerle con i parenti, i pomeriggi saranno interamente riservati al partner e agli amici più stretti.

Capricorno: anche se sarete nel bel mezzo delle feste non vi lascerete sfuggire alcuni incarichi interessanti mettendoci tutta la vostra tenacia e creatività. Lavorare anche a Natale quindi potrebbe essere un obiettivo a cui non rinuncerete molto facilmente.

Acquario: stare a contatto con molti parenti potrebbe non sortirvi un effetto benefico, anzi. Potrebbe crearvi dei malumori e delle gelosie che durante questo periodo potrebbero soltanto incrementare il vostro stress già accumulato a causa del lavoro.

Pesci: continuerete a svolgere le vostre mansioni lavorative anche durante i giorni prettamente festivi di questa settimana, ma lo farete senza quella serietà tipica dei giorni feriali. Forse un po' di malumore aleggerà sulla vostra testa, ma nel complesso godrete dell'atmosfera in qualche momento.