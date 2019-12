L'Oroscopo di domani 6 dicembre, è pronto a svelare che tipo di giornata sarà. Siamo alle porte del weekend e si prevede un venerdì curioso e a tratti promettente. Questa prima parte dicembrina continua a riservare tensioni e preoccupazioni economiche tra chi lavora, studia o gestisce la famiglia. Nonostante ciò, si prospetta un venerdì stellare per la buona parte dei simboli zodiacali soprattutto per l'Ariete. Approfondiamo scoprendo nel dettaglio le previsioni del giorno per tutti i segni e l’annessa classifica.

Classifica e previsioni del 6 dicembre da Ariete a Vergine

Ariete - 1° in classifica - La Luna nel segno promette un po' di tranquillità, finalmente una giornata stellare. Desiderate avere del tempo tutto per voi, ma a causa di svariati impegni non siete riusciti a trovare un attimo di respiro. Ebbene, questa giornata correrà in vostro soccorso in quanto permetterà di ritagliarvi degli attimi di svago e serenità. Spesso faticate a prendere sonno per via dei molteplici pensieri che vi balenano in mente.

Approfittate di questo momento per riflettere su un'eventuale decisione da dover prendere entro i prossimi mesi. Analizzando attentamente i problemi, alla fine si trova sempre la soluzione.

Toro - 10° posto - Avete bisogno di ritrovare l'ispirazione e la spinta per progredire. Da tempo siete in fase di stallo e avete bisogno di una 'scossa' capace di dare una significativa svolta alla vostra vita. C'è qualcosa che vi tormenta ultimamente e nutrite un po' di paure per l'avvenire, ma a partire da questa giornata le acque dovrebbero iniziare a calmarsi.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

L'amore necessiterà di attenzioni particolari. Sfruttate questa giornata di quiete per organizzare qualcosa da fare in coppia, magari per il weekend o per la settimana tra Natale e Capodanno. In famiglia bisognerà essere più presenti e trascorrere il meno tempo possibile sui social. Qualcuno da tempo si è innamorato.

Gemelli - 3° posto in classifica - Venerdì promettente, soprattutto dal punto di vista della salute psicofisica. Lo stress dei giorni precedenti volerà via e lascerà spazio alla spensieratezza.

Sarà necessario mettere da parte ogni dispiacere o perdita subita, solo così sarà possibile aprirsi verso un futuro più roseo e pieno di aspettative. In famiglia l'atmosfera si farà molto più gradevole, si registra un miglioramento anche nel dialogo con il coniuge, i figli o i genitori.

Cancro - 7° posto - L’Oroscopo del 6 dicembre invita a non sottovalutare i sentimenti, sia propri che altrui. Le giovani coppie si sentono distanti oppure hanno un problema famigliare che impedisce di coronare i loro sogni d'amore.

In questa giornata non mancheranno confronti, purché siano pacati e intelligenti. Siete un segno molto sentimentale e pensieroso, per cui vi ritroverete a riflettere sul come incrementare ulteriormente le entrate. In famiglia farebbero comodo dei soldi in più, specie in questo periodo. Nelle prossime settimane riceverete una sorpresa che vi lascerà a bocca aperta.

Leone - 8° in classifica - Non aspettate la manna dal cielo per ottenere l'attenzione dell'oggetto desiderato o per togliervi delle soddisfazioni.

Nel lavoro o nello studio si verificheranno degli intoppi e si avranno difficoltà. Non si escludono colpi di fulmine. Cupido sarà in agguato in questa giornata, per questo motivo evitate di chiudervi in casa e tuffatevi nell'avventura. Per le coppie di vecchia data, la cui fiamma d'amore sembra essersi sopita da tempo, sarà necessario cercare un nuovo percorso da compiere insieme.

Vergine - 6° posto - Sarà una giornata migliore rispetto a quelle dei giorni passati anche se potrebbero esserci ancora delle piccole turbolenze.

Comunque sia, ci saranno delle ottime opportunità da cogliere al volo. L'esperienza, anche quella negativa, perfeziona il tiro a patto che non si ripetono gli stessi errori continuamente. Qualcuno sarà piuttosto preoccupato e impegnato per via di un imminente esame o un test. In casa, invece, ci sarà da mettere a posto qualcosa, ma sarà necessario fare molta attenzione a non causare rotture.

Oroscopo del giorno da Bilancia a Pesci

Bilancia - 2° in classifica - Le previsioni astrologiche invitano a correre dei rischi per quanto riguarda l'amore. Da tempo c'è un'attesa o una mancanza che in questo periodo pesa più del solito.

Ultimamente vi sembra che la persona amata si stia allontanando, ma in realtà si tratta solamente di una vostra impressione. In questo venerdì dovrete scacciare ogni preoccupazione e lasciare spazio alle cose positive della vostra vita. La salute è ottimale anche se sarete a corto di energie.

Scorpione - 11° posto - State attraversando un periodo caratterizzato da problemi economici e lavorativi. Avete bisogno di fermarvi perché vi sentite poco motivati e sfiduciati. Le fuoriuscite di denaro di questi giorni non aiutano a risollevare il morale e vedete tutto nero. Tranquilli, al più presto la fortuna tornerà a girare e non si escludono opportunità di miglioramento.

A partire da questo venerdì e per tutta la durata del weekend, stilate la lista degli obiettivi da raggiungere entro la fine del 2020 e sviluppate delle abitudini intelligenti. In serata cercate di non fare troppo tardi.

Sagittario - 4° in classifica - Sarà un venerdì movimentato, in casa ci saranno tante cose da fare. Siete in attesa di un evento, magari un compleanno o le feste di Natale. Nei prossimi giorni in casa ci sarà un grosso viavai di gente, per cui cercate di rilassarvi il più possibile in questo momento. Concedetevi, se possibile, una giornata dall'estetista o dal parrucchiere, insomma cercate di ritagliarvi del tempo per voi stessi e la cura della vostra persona.

Serata romantica per le giovani coppie mentre i single dovranno pazientare.

Capricorno - 12° posto - Questi sono giorni di fondamentale importanza. Da questo venerdì alla fine dell'anno sarete molto indaffarati. Non solo in casa ma anche nel lavoro o nello studio ci saranno faccende da portare al termine. In questa giornata potrebbero spuntare delle offerte imperdibili che vi consentiranno di risparmiare sulla spesa di Natale o sui regali. Coloro che vivono da soli dovranno imparare a socializzare e organizzare di trascorrere le prossime festività in compagnia. La vita è breve 'Carpe Diem'.

Acquario - 9° in classifica - Affidatevi alla corrente del destino.

In questo venerdì cercate di scrollarvi ogni peso di dosso. Tra le vostre amicizie qualcuna non è onesta nei vostri confronti, ma in fin dei conti abbiamo tutti dei segreti. In questo periodo preoccupano le finanze, i soldi sembrano meno del solito. Pur essendo dei bravi risparmiatori, qualcosa non quadra mai. Comunque sia, in questa giornata le stelle vi metteranno alla prova. Avete molta fantasia e questo, se sfruttato bene, rappresenta un pregio. Non si escludono mal di testa o di stomaco, accettate un eventuale invito.

Pesci - 5° posto - L’oroscopo di domani si preannuncia molto interessante.

Ci sarà una piacevole situazione che regalerà un momento intimo ed intenso, questo vale soprattutto per chi è innamorato. In famiglia non si può sempre questionare su tutto, bisogna cercare di rispettare gli interessi altrui. Cercate di svegliarvi con il piede giusto, magari provate ad aprire le finestre e a inalare aria fresca nei polmoni. Giornata favorevole per chiunque voglia intraprendere una dieta o iscriversi in palestra. Qualcuno potrebbe telefonarvi o contattarvi sui social.