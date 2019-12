Durante la giornata di giovedì 9 gennaio l'Acquario e lo Scorpione potrebbero non essere molto positivi, mentre la Bilancia e i Pesci saranno ben disposti a rivedere gli amici e a fare loro qualche regalo che sarà pienamente gradito. Passionalità per Gemelli, il Cancro avrà molti più momenti di relax rispetto ai giorni precedenti. A seguire, le previsioni per i 12 segni dello zodiaco.

L'oroscopo dall'Ariete alla Vergine

Ariete: qualche incomprensione con il partner vi metterà davanti a delle tentazioni particolari, ma se sarete abbastanza resistenti da contrastarle, sarà facile non cedervi.

Riflettere in serata sarà un'ottima soluzione.

Toro: probabilmente non potrete fare a meno di portare alcuni pensieri che vi assillano anche a lavoro, ma una volta stabilizzati, nel pomeriggio sarete molto più in grado di essere efficienti senza sbagliare.

Gemelli: tanta passione vi attende in questa giornata, ma dovreste comunque lasciare un ampio margine di sentimentalismo. Ottime le questioni pratiche sul posto di lavoro, ma fate attenzione allo stress.

Cancro: avrete dei momenti di pausa più rilassanti e quindi adatti per un recupero sia fisico che mentale.

Troppo nervosismo vi aleggia intorno, per questo potreste rischiare di essere “contagiati” senza che voi lo vogliate.

Leone: molte lodi sul posto di lavoro, ma anche stima da parte della famiglia. Questa sarà una delle giornate migliori per il fronte economico: qualche investimento interessante la farà da padrone in serata.

Vergine: salute in miglioramento. Sorprendentemente non avrete molti sentimenti negativi nei confronti dei colleghi, anzi. Potrebbero nascere delle collaborazioni e accordi del tutto inaspettati.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: sarete in vena di shopping per qualcuno a cui tenete particolarmente, forse per il partner o un caro amico. Molto affiatamento anche in famiglia, ma ci sarà bisogno di una vostra mano.

Scorpione: taciturni. Avrete ancora qualche tentennamento sul lavoro a causa della poca voglia, ma ciò non comprometterà in alcun modo la vostra proverbiale efficienza.

Sagittario: serata dedicata agli hobby, magari con un amico con cui condividete le vostre passioni. La mattina ci sarà qualche problematica su un accordo di dubbia trasparenza. Fate molta attenzione a come vi muoverete.

Capricorno: degli ostacoli sul lavoro saranno molto difficili da superare e inoltre potrebbero farvi perdere molti dei vostri potenziali guadagni. Sfruttate la creatività a vostra disposizione per potervi riprendere.

Acquario: scontrosi. Potreste non essere in vena di fare cose che solitamente si definiscono “amichevoli”, ma sicuramente avrete molto da fare sul piano lavorativo. In arrivo qualche novità finanziaria.

Pesci: euforici. Rivedrete qualcuno che non vedevate da tanto per potervi confrontare. La salute però dovrà essere salvaguardata in modo molto più efficace, cercate quindi di non prendervi un malanno.