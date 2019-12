Il segno dell'Ariete nel mese di gennaio 2020 si troverà abbastanza bene, a cominciare dalla salute per finire con l'ambito amoroso. Molte prospettive favorevoli saranno alla portata di coloro che stanno cercando l'amore, mentre alcune discussioni in famiglia comprometteranno determinati equilibri.

Il lavoro sarà decisamente altalenante, tanto che per avere una sicurezza planetaria si dovrà attendere la seconda metà del mese.

Amore e affetti

Il primo mese dell'anno inizierà molto bene sul fronte amoroso, perché Venere fino al giorno 14 vi regalerà degli incontri decisamente interessanti, sia per quanto riguarda un potenziale partner che una possibile amicizia.

Quindi se siete single cercate di sfruttare queste prime due settimane il più intensamente possibile.

Per le relazioni di coppia sarà un mese in cui l'intesa vi porterà a fare cose che prima non avevate considerato, come un viaggio o un acquisto che permetterà al vostro rapporto di fare un ulteriore passo avanti, come una convivenza o il matrimonio. Non sarà necessario “darsi da fare” particolarmente per ravvivare qualche giornata un po' meno vivace sul fronte erotico, in quanto il vostro affiatamento sarà il motore propulsore per avere delle serate piccanti e decisamente fuori dagli schemi.

Meno entusiasmante l'umore all'interno della famiglia, dal momento che alcune incomprensioni potrebbero non avere un epilogo sereno.

Lavoro e studio

Durante la prima parte del mese Mercurio entrerà in quadratura con Giove e Saturno, e questi movimenti non saranno affatto prolifici per il lavoro e per gli accordi. Molti dei progetti in corso troveranno parecchie difficoltà, mentre sarà sconsigliato ogni affare su cui avrete anche il minimo dubbio. Prendere tempo fino agli inizi della seconda metà di gennaio invece potrebbe essere la soluzione migliore. Difatti, sempre Mercurio spostandosi sarà via via sempre più favorevole al vostro segno, soprattutto per la ricerca di un impiego stabile che promette guadagni migliori rispetto al lavoro precedente.

Qualche difficoltà si riscontrerà non tanto nello studio, ma per quanto concerne l'esposizione di quel che si è appreso.

Dovrete assolutamente cercare di concentrarvi e di metterci molte delle vostre energie per avere il voto che desiderate.

Fortuna e salute

Avrete a disposizione soltanto le prime due settimane del mese per quanto riguarda una fortuna stabile e sicura. Dopodiché subentreranno delle problematiche di fondo a causa di Giove.

Marte però sarà determinante, non tanto per la fortuna ma per la salute. Qualche eventuale malessere fisico infatti non sarà troppo “pesante” da sopportare e le energie per portare a termine le vostre giornate saranno tali da non sentirvi troppo stanchi, nemmeno sul piano mentale.