"Mezzanotte con chi vuoi, il pomeriggio insieme a noi": è questo il motto/slogan che accompagna ormai da alcuni anni i cittadini di Nola e dei paesi limitrofi. Lo show pomeridiano sarà condotto da due presentatori d'eccezione: Luca Sepe e Fatima Trotta. L'evento, patrocinato dall'amministrazione comunale di Nola, guidata dal primo cittadino, il sindaco Ingegner Gaetano Minieri, unitamente all'assessorato alla Cultura, con a capo la Dott.ssa Annalisa Sebastiani, è sponsorizzato e finanziato anche quest'anno dagli imprenditori del gruppo 'Expert Parente' che, oltre a sostenerne le spese, hanno curato tutta la parte della direzione artistica e dell'organizzazione tecnica, grazie anche alla preziosa collaborazione dell'agenzia di spettacolo 'Melarido' di Luca Sepe.

Gli artisti presenti in piazza

Sarà il cantautore partenopeo Peppino di Capri l'ospite speciale dello spettacolo pomeridiano (inizio alle ore 14:30 di domani, martedì 31 dicembre 2019 nella centralissima piazza Duomo) che anticipa la lunga notte di San Silvestro. Insieme all'artista napoletano, meravigliosa e straordinaria voce di indimenticabili successi come "Roberta" e "Champagne", ci saranno anche i cantanti neo-melodici Valentina Stella e Geolier e i comici Rafelo 'o pazzo, Ciro Giustiniani, Peppe Iodice, le Sex and Sud, provenienti direttamente dal programma televisivo 'Made in Sud', in onda in prima serata su Rai 2.

Sinergia tra Expert e amministrazione comunale: le dichiarazioni

'Questo spettacolo vuole essere un modo per ringraziare ancora una volta i nostri clienti e la città di Nola con la quale è nato un dialogo progettuale già da molto tempo' - ha dichiarato Carlo Parente, titolare del gruppo Expert Nola. 'Sono tanti i progetti che porteremo avanti anche nel corso del nuovo anno. Colgo l'occasione per ringraziare l'amministrazione comunale per aver accolto anche quest'anno la nostra iniziativa e di averci dato l'opportunità di brindare e festeggiare in piazza assieme ai nolani l'inizio del 2020'. "Sta nella sinergia il segreto dei percorsi che rafforzano l'idea di comunità' - ha spiegato l'assessore alla cultura del comune di Nola, Dott. ssa Annalisa Sebastiani. 'Lo show del 31 dicembre è un evento unico, parte integrante del cartellone degli eventi natalizi.

Si tratta di una manifestazione che soddisfa i gusti di tutte le generazioni, con le quali sarà bello condividere quest'ultimo scorcio del 2019' - ha concluso Sebastiani. Dello stesso avviso anche la fascia tricolore Gaetano Minieri che ha dichiarato: 'Uno show a misura di famiglia che unisce intrattenimento e divertimento'.