Per il segno dell'Acquario il 2020 sul fronte del lavoro ci sarà molto da faticare e da sopportare. La forza di volontà sarà molta, anche perché fra gli appoggi planetari i nativi avranno soltanto Giove.

Il tutto mentre sul piano della salute Marte con la sua carica, sarà in questa costellazione solamente nella seconda parte dell'anno.

Lavoro e studio

Purtroppo avrete una situazione piuttosto difficile da fronteggiare in ambito lavorativo. Molti dei progetti in essere potrebbero trovare parecchie difficoltà e ostacoli a livello gestionale e anche pratico, e solo dopo qualche sforzo riuscirete a concludere qualche affare in modo soddisfacente.

Giove vi darà la forza per superare le difficoltà sul lavoro, ma non quelle economiche. Difatti dovrete affrontare anche diverse spese, con somme talvolta più elevate delle vostre aspettative. Qualche investimento che volete fare da tempo potrebbe andare male, quindi il consiglio sarà quello di rimandare quanto più possibile per non avere delusioni e sconfitte che bruceranno per molto tempo.

La ricerca di un nuovo lavoro sarà penalizzata da questa situazione complessiva piuttosto ostica, ma ci sarà sempre Giove a darvi sostegno.

Per quanto riguarda i colloqui dovrete dimostrare di essere più sicuri di voi stessi e di saper contare sulle vostre sole forze. Magari qualcuno potrebbe non andare a buon fine, ma dovrete sapere di aver fatto del vostro meglio in modo da non colpevolizzarvi inutilmente.

Ci sono poche forze e poca voglia anche per studiare. Sinceramente preferirete fare altro, come svagarvi o magari anche intraprendere una qualche attività lavorativa anzitempo. Però sarà necessario anche trascorrere le dovute ore sui libri se volete vedere i vostri sogni pienamente realizzati, quindi il consiglio è quello di stringere i denti e fare del vostro meglio.

Fortuna e salute

Questo 2020 sarà letteralmente diviso in due, sia sulla questione della fortuna che su quella della salute. La prima parte dell'anno sarà caratterizzata da una fortuna piuttosto scarsa e da malesseri fisici che non solo potrebbero compromettere ore lavorative cruciali per i vostri progetti, ma anche arrecarvi ulteriore stress mentale. Nella seconda parte del 2020 invece Marte vi regalerà molte energie sotto molti punti di vista. Dall'estate quindi avrete a che fare con una rimonta lavorativa soddisfacente, se si paragonerà a quella precedente, che una carica erotica eccezionale.

Non sarà un anno ideale per i viaggi, ma potete sicuramente fare degli strappi alla regola con gite fuori porta nei weekend e dello shopping che rientrerà comunque nelle vostre possibilità economiche.

Gli ascendenti favorevoli per il segno dell'Acquario saranno: la Vergine, lo Scorpione, il Sagittario, il Capricorno e i Pesci.