Per il segno dei Pesci, il 2020 sarà eccellente e remunerativo. Sul lavoro ci saranno consolidamenti per quanto riguarda la carriera: i guadagni promettenti vi faranno realizzare molti dei vostri desideri. La Salute godrà di un'invidiabile forma fisica e di un'eccellente capacità mentale, in grado di supportare sia il lavoro che gli studi, anche quelli più difficoltosi. Gli hobby, gli sport e i viaggi, sia lunghi che brevi, saranno degli ottimi espedienti per migliorare la vostra stabilità emotiva.

Lavoro e studio

I due pianeti dominanti di quest'anno 2020, Giove e Saturno, saranno benevoli con voi, quindi se agirete nella maniera giusta fin dai primi mesi, i progetti andranno sicuramente a buon fine. Se sarete in vena di rinnovamenti sul posto di lavoro, potrete sfruttare al meglio la vostra fantasia per dare un tocco di originalità. Ottime le collaborazioni, principalmente perché i rapporti con i colleghi saranno più stretti e affiatati, soprattutto dal punto di vista mentale. I guadagni e le ricompense non tarderanno ad arrivare, ma da giugno in poi questo aspetto finanziario, piuttosto roseo, potrebbe subire un ribasso importante.

Perciò, se dovete fare un investimento importante, o un accordo che preveda un'ingente somma di denaro, dovreste farlo prima della fine di maggio.

La ricerca di lavoro darà i suoi frutti quasi immediatamente all'inizio dell'anno, con impieghi che faranno decisamente al caso vostro. Anche in questo caso dovrete consolidare la vostra posizione prima di giugno, perché dopo quel mese potrebbe essere decisamente “traballante”. Lo studio sarà eccellente, esattamente come la vostra mente. Gli esami che dovrete conseguire saranno brillanti e ricchi di iniziativa da parte vostra, ma fate attenzione ai trabocchetti celati nelle domande che vi verranno poste, soprattutto da giugno.

Fortuna e salute

La fortuna e la salute, nel vostro caso, andranno di pari passo nel 2020. Infatti avrete modo di vivere dei mesi ricchi di energie, voglia di fare, forti di una mente lucida e capace e del supporto a tutto tondo di Giove e Saturno. Giove, in particolare, non solo sarà il pianeta principale che vi darà tutta la fortuna di cui disporrete, ma anche quello che vi offrirà maggiore serenità e stabilità su molti aspetti della vostra vita. Fare degli sport non farà altro che incrementare questo equilibrio e rafforzarlo.

I viaggi vi aiuteranno a migliorare il vostro umore, rendendolo meno soggetto agli sbalzi. Dovrete soltanto tenere sotto controllo eventuali malesseri, che talvolta, nel tempo, si ripresenteranno frequentemente. Gli ascendenti favoriti del segno dei Pesci saranno il Toro, la Vergine, lo Scorpione, il Sagittario, il Capricorno e i Pesci.