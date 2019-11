È giunto il fine settimana. Come andranno le giornate di sabato 30 novembre e domenica 1° dicembre 2019? Scopriamo le stelle di fine e inizio mese per tutti i segni zodiacali. Di seguito l'amore, il lavoro e la salute dall'Ariete ai Pesci.

Previsioni dall'Ariete alla Vergine

Ariete: sono molte le cose da dover affrontare, cercate però in questo weekend di trovare del tempo anche per voi. Con l'inizio del nuovo mese si sbloccheranno situazioni interessanti in campo amoroso.

Toro: a livello salutare vi sentite molto meglio, il recupero proseguirà per l'intero periodo di dicembre.

In amore state vivendo un momento di serenità, questo weekend sarà interessante.

Gemelli: il fine settimana sarà vissuto dal segno con meno ansie rispetto alle giornate precedenti. In particolare nella giornata di sabato potrete vivere delle belle emozioni per quel che riguarda il settore sentimentale.

Cancro: nella giornata di sabato è possibile che viviate delle complicazioni, potrete stare meglio con l'inizio del nuovo mese. A livello lavorativo cercate di tenere a bada il vostro nervosismo.

Leone: ultimamente avete vissuto delle giornate pesanti a livello fisico, il recupero avverrà a partire da domenica 1° dicembre. Nel lavoro potrete fare dei passi importanti.

Vergine: è un momento di buona ripresa a livello psicofisico. La luna è dalla vostra parte ed in campo amoroso potrete vincere delle sfide e vivere delle belle emozioni.

Oroscopo dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: a livello amoroso è possibile che viviate un po' di confusione in queste giornate del fine settimana. Nel lavoro è possibile che a causa di alcuni rallentamenti ci siano dei momenti di noia.

Scorpione: è il momento per dedicare più tempo alla vostra forma fisica, in questo weekend potrete approfittare per ritrovare la tonicità persa. Nel lavoro soprattutto le aziende indipendenti possono ottenere dei buoni risultati.

Sagittario: i nati sotto questo segno potrebbero approfittare del weekend per dedicare più tempo a sé stessi, ritrovare l'equilibrio e staccare la spina con la monotonia della quotidianità.

In particolare nella giornata di sabato a livello professionale vivrete un momento di recupero. Soluzioni in arrivo anche per i sentimenti.

Capricorno: in queste giornate di fine e inizio mese per il segno arrivano delle soluzioni professionali, soprattutto per chi nell'ultimo periodo ha dovuto faticare per ottenere dei risultati. Cercate di occuparvi di più anche della vostra salute.

Acquario: cercate di sovrastare i nervosismi che potrebbero nascere in particolare nella giornata di sabato. In queste giornate, tenete a bada l'agitazione e le tensioni che potrebbero nascere nel lavoro.

Pesci: in questo fine settimana vi sentite meglio a livello salutare. Nel lavoro la situazione migliora anche a livello economico. A livello amoroso, evitate di pensare al passato.