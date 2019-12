Lunedì 30 dicembre 2019 sul piano astrologico troveremo la Luna e Nettuno stazionare in Pesci mentre il Sole, Giove, Plutone, Saturno e Mercurio sosteranno nel segno del Capricorno. Marte permarrà in Scorpione, così come Urano resterà sui gradi del Toro. Infine il Nodo Lunare proseguirà il suo moto in Cancro.

Previsioni astrologiche favorevoli per Gemelli e Vergine, meno rosee per Pesci ed Ariete.

Umore 'flop' per Ariete

Ariete: umore 'flop'. Il tono umorale in casa Ariete potrebbe non essere dei migliori a causa dello scontro tra i Luminari.

Ciò li renderà inclini ad instaurare discussioni nell'ambiente professionale per futilità.

Toro: energici. Il bottino energetico nativo sarà presumibilmente ad ottimi livelli e tali forze verranno indirizzato quasi totalmente sul versante professionale, come 'suggeriscono' il Sole ed Urano, ricavandone oltretutto qualche gradita gratifica.

Gemelli: shopping. La settimana per i nati del segno si apre favorevolmente per le faccende economiche, tanto che saranno molti i nativi che vorranno concedersi un acquisto tanto desiderato.

Cancro: burberi. La congiunzione Luna-Nettuno nel loro Elemento avrà ben poco spazio nel parterre planetario odierno a causa del forte contrasto dello Stellium di Terra che renderà l'atteggiamento dei nativi alquanto indisponente.

Vergine metodica

Leone: attendisti. Lunedì i nati Leone, quando la Luna raggiungerà il segno dei Pesci, assumeranno presumibilmente un atteggiamento 'attendista' ponderando a dovere le prossime mosse da effettuare senza, però, metterle al momento in atto.

Vergine: metodici. Nell'ambiente professionale la metodicità è una virtù ben apprezzata ed i nativi ne faranno un grande sfoggio, ricevendo i complimenti di capi e colleghi.

Bilancia: spossati. Le energie, sia fisiche che mentali, potrebbero venir meno questo lunedì e, di conseguenza, molti nati del segno decideranno di rallentare i ritmi in modo da evitare ulteriore stress.

Scorpione: dubbiosi. Marte nel segno a 'braccetto' con la congiunzione Nettuno-Luna 'instillerà' probabilmente nelle menti native qualche dubbio in merito alle ultime scelte effettuate, che li accompagnerà per qualche giorno senza trovare soluzione.

Pesci malinconico

Sagittario: relax. Sebbene la settimana ha appena aperto i battenti, i nativi presumibilmente avvertiranno ancora una certa stanchezza fisica che li spingerà a dedicarsi totalmente al relax. Serata di probabili attriti col partner.

Capricorno: amore 'top'. Nel focolare domestico l'affettuosità reciproca tornerà ad avere un ruolo centrico nel menàge di coppia, con grande soddisfazione del partner che ultimamente gli rimproverava una certa trascuratezza.

Acquario: finanze 'flop'. Il settore economico in casa Acquario andrà, con tutta probabilità, revisionato con dovizia tagliando le spese superflue onde evitare spiacevoli sorprese nel bilancio annuo.

Pesci: malinconici. Dalla tarda mattinata un pizzico di malinconia potrebbe far capolino nella giornata nativa, riportandoli ad una storia amorosa sfiorita o ad un'amicizia oramai conclusa. Sarà bene che guardino nel presente perché il passato è appunto già passato.