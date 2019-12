Nel mese di gennaio 2020 troviamo Venere spostarsi dall'Acquario al segno dei Pesci, facendo compagnia a Nettuno, mentre il Sole e Mercurio viaggeranno dai gradi del Capricorno (dove stazionano Giove, Plutone e Saturno) per accasarsi in Acquario. Marte cambierà domicilio passando dallo Scorpione al Sagittario, nel frattempo Urano rimarrà stabile in Toro ed il Nodo Lunare permarrà nell'orbita del Cancro. Di seguito le previsioni astrologiche del mese di gennaio, riguardanti amore e lavoro, per il segno zodiacale della Bilancia.

Amore

Il primo mese 2020 inizierà presumibilmente con qualche attrito in coppia, 'figlio' sia dello Stellium di Terra che del passaggio di Venere nell'avverso Acquario. Tali diverbi saranno, seppur frequenti, di piccola entità il che non dovrebbe minare la stabilità del rapporto amoroso in essere. Superati questi scogli la coppia accoglierà favorevolmente il transito del Pianeta della Bellezza nel conciliante Pesci, il 14 gennaio. Venere nel loro Elemento 'addolcirà' il clima nel focolare domestico facendo presumibilmente emergere l'indola romantica, ultimamente sopita, dei nati Bilancia.

La relazione amorosa ed il lato passionale della stessa, specialmente dal 15 al 18, non potrà che beneficiarne cimentando maggiormente complicità e simbiosi nella coppia. Sempre le giornate centrali di gennaio saranno le protagoniste per i single del segno alla ricerca dell'anima gemella perchè nei primi quattro giorni dell'ingresso pescino del Pianeta i suoi influssi saranno estremamente intensi.

Lavoro

Per quanto riguarda le faccende lavorative gli Astri 'suggeriscono' un atteggiamento poco orientato verso l'espansione ma più indirizzato per il mantenimento delle proprie posizioni.

La causa di ciò è da ricercarsi nell'incontro tra gli Astri di Terra e quelli d'Aria che, nel corso di gennaio, si cambieranno in alcuni casi il 'testimone' come succederà per Mercurio ed il Sole. Tale incontro/scontro planetario è famoso per 'sbollire' eventuali entusiasmi a fronte di un atteggiamento più oculato (Saturno-Sole) e lungimirante (Urano), a maggior ragione se in angolo poco conciliante come saranno rispetto alla Bilancia. Poche possibilità per gli inoccupati di trovare l'occupazione idonea alle loro caratteristiche, specialmente nella seconda parte del mese dove, però, qualche 'rifiuto' non dovrà scoraggiarli.

Il settore economico dovrebbe viaggiare su binari tranquilli senza eccessi ne da una parte ne dall'altra, a parte che i nativi moderino le spese e limitino gli acquisti d'abbigliamento e/o d'arredamento. Giorni fortunati: 15 e 23.