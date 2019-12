Per il segno dei Pesci, questo gennaio 2020 sarà ottimale soltanto durante la seconda parte. Sia in amore che sul lavoro, ci saranno molte energie e tanto spirito di collaborazione. Anche l'umore sarà molto più positivo: grazie a una combinazione planetaria vincente, la fortuna sarà dalla vostra parte anche nelle settimane successive.

Amore e affetti

Dal 14 gennaio Venere in prossimità della vostra costellazione vi riempirà di amore e di passionalità con la complicità di Giove. Marte potrebbe cercare di mitigare queste energie di stampo erotico, ma di certo non riuscirà a “frenare” gli influssi passionali e la fortuna annessa di Giove.

Per voi single potrebbero nascere delle relazioni che prometteranno bene, quindi non esitate davanti ad un appuntamento o ad instaurare una amicizia perché saranno queste due cose in particolare ad avviarvi verso una strada fatta di sentimentalismo a tutto spiano. Le incomprensioni ed i litigi di questo periodo saranno presto debellati con piccoli e semplici gesti che faranno sicuramente la differenza.

In famiglia ci sarà molto più spirito di collaborazione, quindi anche voi sarete propensi a lasciarvi andare vivendo una stagione più serena e più incline ad assecondare i desideri delle persone che amate.

Lavoro e studio

La combinazione fra Venere, Giove e Saturno sarà senza alcun dubbio vincente nella seconda parte del mese. Molti progetti in essere andranno a buon fine, diverse situazioni in ambito collaborativo fra colleghi saranno quasi prive di ostacoli di sorta e molti accordi saranno buoni, almeno da lasciar sperare in qualche remunerazione pecuniaria in più. Innanzitutto dovreste cercare di consolidare la vostra posizione ed organizzare il vostro lavoro per i mesi successivi.

Fate del vostro meglio per trovare un impiego stabile, perché i pianeti favorevoli saranno certamente molto utili allo scopo, ma usate anche il vostro talento e la vostra intraprendenza. Sarete in grado di affrontare ogni avversità con una grande dose di maturità.

Gli studi non saranno molto problematici, potreste anzi ottenere voti alti senza troppo sforzo.

Cercate soltanto di non studiare tutto in una volta, per evitare di dimenticare dettagli che potrebbero chiedervi in sede d'esame.

Fortuna e salute

La fortuna alle stelle di questo mese vi permetterà di trascorrere gennaio serenamente, però ovviamente cercate di non adagiarvi sugli allori perché potreste finire con il perdere di vista qualcosa in ambito lavorativo.

Le attività fisiche non dovranno essere molte e troppo impegnative, perché il tasso di stress che potrebbe subentrare nel vostro segno dall'inizio della seconda parte del mese sarà abbastanza forte. Provate a rilassarvi il più possibile sia dal punto di vista fisico che da quello psicologico.