Nel mese di gennaio 2020 sul piano astrale Mercurio ed il Sole cambieranno domicilio spostandosi dal Capricorno (dove stazionano Plutone, Giove e Saturno) al segno dell'Acquario, mentre Marte viaggerà dai gradi dello Scorpione al segno del Sagittario. Il Nodo Lunare permarrà nell'orbita del Cancro come Urano nel domicilio del Toro e Nettuno in Pesci. Infine vi sarà lo spostamento planetario di Venere dal segno dell'Acquario a quello dei Pesci.

Previsioni astrologiche favorevoli per Sagittario e Toro, meno entusiasmanti per Pesci e Cancro.

Chiamate extra per Ariete

Ariete: chiamate extra. Chi tra i nativi lavora a chiamata potrebbe ricevere molteplici opportunità nel mese inaugurale del 2020, anche se alcune di queste non saranno soddisfacenti dal punto di vista economico.

Toro: gelosi. Venere in Pesci, dal 14 gennaio, renderà presumibilmente le vicende amorose ingestibili scatenando nei nativi forti sentimenti di gelosia, peraltro immotivata, verso il partner.

Gemelli: intraprendenti. In questo mese i nati del segno saranno dotati, con tutta probabilità, di una buona dose di intraprendenza che li aiuterà a trasformare le nuove conoscenze in appassionanti flirt autunnali.

Cancro: separazioni. Complici le molteplici asperità planetarie, capitanate dai Pianeti di Terra, i nati del segno potrebbero essere soggetti a separazioni amorose che faticheranno ad essere metabolizzate.

Bilancia romantica

Leone: lavoro 'top'. Qualcosa sul fronte amoroso potrebbe non andare per il verso giusto ma, fortunatamente, sarà probabile che i nati Leone potranno consolarsi con le soddisfazioni che ricaveranno dal versante professionale.

Vergine: finanze a gonfie vele. Il settore economico presumibilmente attraverserà un florido momento in questo primo mese dell'anno.

Davvero te la sei persa? Clicca il bottone sotto per rimanere aggiornato sulle news che non puoi perdere, non appena succedono. Oroscopo

Ciò sarà possibile grazie principalmente alla triade Saturno-Plutone-Giove nel loro Elemento.

Bilancia: galanti. L'indole romantica dei nativi potrebbe emergere in maniera prorompente, rendendo entusiasta anche la persona amata, che nell'ultimo periodo aveva dovuto fare i conti con la loro versione 'gelida'.

Scorpione: fuori giri. La voglia di mettersi in gioco non mancherà ai nativi questo mese ma ciò che presumibilmente farà difetto saranno i 'frutti' del loro lavoro. Difatti, specialmente nella prima parte di gennaio, gli sembrerà di girare a vuoto.

Sagittario rivoluzionario

Sagittario: rivoluzioni. Nell'ambiente professionale qualcosa potrebbe non andare nel verso giusto ed i nati Sagittario in alcuni casi potrebbero prendere la palla al balzo per apportare quei cambiamenti radicali che avevano in testa da tempo.

Capricorno: progetti di coppia. Chi tra i nativi vive una relazione amorosa stabile potrebbe decidere di progettare il futuro a due ed, in alcuni casi, anche 'allargando' la famiglia.

Acquario: fine mese a gonfie vele. Gennaio sarà probabilmente in crescendo per i nati del segno difatti, più ci si avvicinerà al termine e maggiori saranno le soddisfazioni ed opportunità professionali che giungeranno.

Pesci: accidiosi. Il mood ozioso dell'ultimo periodo sembra non volersi placare nemmeno in questo mese, dunque i nati Pesci non dovranno stupirsi se le occasioni scarseggeranno e, sopratutto, se al lavoro e in casa qualcuno storcerà il naso.