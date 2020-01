Durante la giornata di lunedì 13 gennaio molti segni dello zodiaco si chiuderanno un po' “a riccio” per questioni anche di stampo privato. Sarà senza dubbio il caso dell'Ariete e della Bilancia, anche se quest'ultima saprà farsi convincere ad essere più spigliata. I Gemelli e i Pesci saranno i segni che avranno molta grinta lavorativa e potrebbe non commettere il minimo errore. Per il Leone sarà meglio procedere a piccoli passi nella propria relazione amorosa.

Di seguito, le previsioni segno per segno per il 13 gennaio.

L'oroscopo dall'Ariete alla Vergine

Ariete: taciturni. Proprio non riuscirete a fare discorsi tranquilli in questa giornata, dovreste cercare di stare leggermente più tranquilli e di non essere troppo polemici. La serata sarà abbastanza serena, ma probabilmente la trascorrerete in casa.

Toro: tanta passionalità e carica erotica vi attenderanno nel pomeriggio e nella sera, anche se qualche piccola incombenza sul posto di lavoro potrebbe crearvi qualche ostacolo. Parlatene con il partner o con un amico, sapranno darvi qualche dritta.

Gemelli: sarete molto efficienti sul posto di lavoro e saprete perfettamente destreggiarvi durante quei momenti pratici nei quali la situazione si farà più critica. Gli elogi non mancheranno e neanche le remunerazioni economiche.

Cancro: pantofolai. Sarete inclini a rimanere a casa al caldo, magari con qualcuno che sappia ascoltare qualche vostra lamentela di stampo sentimentale o la vostra voglia di progettare il lavoro dei prossimi giorni.

Leone: se la vostra relazione è ancora “giovane” sarà opportuno non forzare troppo la mano, dando tempo al partner. Se invece è datata, ci potrebbero essere delle divergenze che finora non sono mai state risolte, dovreste porre rimedio. In entrambi i casi servirà molta cautela.

Vergine: qualche piccola incomprensione sentimentale con il partner sarà davvero difficile da accettare per voi, ma dal momento che la situazione sarà di poca entità sarà sicuramente facile risolverla.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: stressati. Il lavoro vi ha letteralmente spossati e la settimana dopo un tale inizio promette davvero tanta concentrazione. Probabilmente dovreste trovare riposo in serata, ma qualche appuntamento “busserà” alla vostra porta.

Scorpione: le amicizie vi faranno notare qualcosa nella vostra situazione sentimentale che voi preferireste ignorare. Il partner però non darà importanza a queste insinuazioni, anzi: potrebbe farvi una sorpresa.

Sagittario: schivi. Non sarete in vena di stare in compagnia, preferirete stare in un angolo sul posto di lavoro a svolgere le vostre mansioni. In serata preferirete stare in casa a riposo invece di uscire con gli amici. Qualche discussione in famiglia.

Capricorno: avrete una scarsa capacità di convinzione e di concentrazione in questo lunedì.

Probabilmente ci saranno troppi pensieri negativi nella vostra testa, ma sicuramente con un po' di svago le cose si riveleranno essere leggermente diverse.

Acquario: confusionari. Potreste avere molta confusione in testa, e magari “trasmetterla” anche agli altri. Il lavoro sarà più stressante del solito, quindi cercate di svolgerlo nel migliore dei modi.

Pesci: determinati. Sarete energici sul posto di lavoro, ma anche in ambito privato. Il partner saprà come tirare fuori il vostro lato tenero, sicuramente sarete anche ben disposti a manifestarlo.