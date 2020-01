Durante la giornata di venerdì 3 gennaio, Mercurio in trigono al segno del Sagittario, assieme al transito di Venere, darà la possibilità soprattutto ai single di darsi da fare e di provare a dichiararsi, mentre per l'Ariete un progetto lavorativo potrebbe rivelarsi vincente. Il Leone dovrà cercare di prestare maggiore attenzione agli affari, mentre la Bilancia potrebbe sentirsi piuttosto stanca.

Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per la giornata di venerdì 3 gennaio 2020 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo venerdì 3 gennaio 2020 segno per segno

Ariete: i problemi che avete riscontrato sul posto di lavoro e che vi hanno dato un senso di sconfitta spariranno del tutto, quindi potrete tornare a lavorare con tenacia. Un vostro progetto lavorativo infatti potrebbe iniziare a decollare rivelandosi un successo. Per quanto riguarda la sfera sentimentale vi muoverete molto bene. Saprete come rendere felice il vostro partner grazie anche a Mercurio che vi porta fortuna. Se siete single non riuscite a scordare facilmente una persona conosciuta tempo fa che si stacca irresistibilmente dalla banalità.

Il passo obbligato per voi è di farvi avanti. Voto - 8

Toro: Giove amico nel segno del Capricorno porta in famiglia notevoli capacità di organizzazione, utile per ritrovarvi del tempo libero da trascorrere assieme ai vostri cari. Se avete una relazione fissa, darete sfogo ancor di più alle vostre qualità, che vi daranno sensazioni molto positive. I single dovranno accettare il fatto che non sempre possono conquistare chi gli pare. Per quanto riguarda il lavoro sarebbe corretto dare aiuto ai vostri colleghi nel momento in cui commettono un errore oppure sono rimasti indietro. Voto - 7,5

Gemelli: Mercurio in opposizione al vostro segno zodiacale potrebbe portare qualche problema durante la giornata di venerdì. In ambito sentimentale dovrete darvi da fare per recuperare l'affiatamento di coppia in vista di alcuni eventi importanti da vivere insieme.

Se siete single potreste faticare un po’, ma alla fine raggiungerete i vostri obiettivi. Per quanto riguarda l'ambito lavorativo un cielo positivo vi consente di lavorare bene ed ottenere dei discreti guadagni. Voto - 7

Cancro: potreste prendere in considerazione l'idea di fare un piccolo viaggio durante la giornata di venerdì. Che sia di lavoro o di piacere, con i colleghi o con il partner, non mancheranno momenti di spensieratezza e di svago. in ambito sentimentale dovrete cercare di capire cosa volete realmente. In ogni caso, chiedere al partner non sarà di certo un problema. Se siete single dovrete sfruttare bene questo periodo se volete fare nuove conoscenze. Nel lavoro stanno per arrivarvi cospicui introiti frutto del vostro impegno. Voto - 7,5

Leone: presterete maggiore attenzione agli affari e al lavoro in quanto avete notato che c'è qualcosa che non va per il verso giusto.

Provate a sperimentare, cercate di capire cosa v'impedisce di guadagnare bene, nonostante il vostro impegno. Per quanto riguarda i sentimenti, nulla da dire. Le cose migliori arrivano casualmente e non quando vi mettete alla loro disperata ricerca. Godetevi dunque il momento senza troppi pensieri per la testa. Per i single anche se Venere è in opposizione, non è detto che la vostra ricerca andrà avanti male. Voto - 7

Vergine: la vostra giornata inizierà lentamente, ciò nonostante la situazione migliorerà ora dopo ora. In ambito sentimentale questo è un periodo per scoprire e approfondire meglio i rapporti con la vostra anima gemella, soprattutto se siete nati nella prima decade.

Se siete single potreste fare degli incontri molto interessanti. Per quanto riguarda il lavoro la vostra costante operosità sarà rilevante per far credere ai colleghi che ci sapete fare e siete all'altezza del vostro impiego. Voto - 8

Bilancia: la vostra stanchezza si rifletterà parecchio nel vostro atteggiamento durante la giornata di venerdì. In ambito sentimentale questo potrebbe portare un po’ di gelosia nei confronti del vostro partner, dunque cercate di mantenere un atteggiamento non troppo impulsivo. Se siete single forse fareste meglio a dedicarvi alle vostre faccende in casa e non pensare per una volta alla vostra vita sociale.

Sul posto di lavoro sentirete la necessità di lavorare in gruppo in modo da sfruttare i momenti di debolezza con l'aiuto di altri. Voto - 6,5

Scorpione: se avete una relazione particolarmente intima, la vostra vita di coppia potrebbe assumere ruoli più melodrammatici. Siate invece più concreti sfruttando i punti di forza della vostra relazione. Se siete single forse una frequentazione potrebbe rivelarsi fallimentare e sarebbe il caso di abbandonare tale binario morto. Per quanto riguarda il lavoro sarete particolarmente apprezzati da i vostri colleghi, tanto che spesso vi chiederanno aiuto. Non potete ovviamente aiutare chiunque, però potreste cercare di accontentare qualcuno.

Voto - 8

Sagittario: Mercurio in trigono al vostro segno zodiacale, rende la vostra giornata forse un po’ troppo movimentata. In amore infatti, quel pizzico di nervosismo in voi potrebbe causare delle incomprensioni con il partner che solo mantenendo la calma ed essendo sinceri potreste risolvere. Per i single sarebbe più opportuno concedervi un breve periodo di relax. In ambito lavorativo un lavoro eseguito bene costituisce sempre un’ottima pubblicità, soprattutto per le vostre capacità. Voto - 7

Capricorno: con Saturno nel vostro cielo non vi preoccupate se pensate di star sprecando denaro, dovete investire nelle cose che vi aiuteranno un domani a guadagnare di più, e tali investimenti presto si riveleranno azzeccati.

In ambito sentimentale l'affiatamento di coppia sarà valido, consentendovi di proporre al partner progetti interessanti su cui puntare. Se siete single qualcuno più intraprendente, o amante delle avventure mordi e fuggi, potrebbe trovarsi invischiato in situazioni all'apparenza piacevoli. Voto - 7,5

Acquario: una configurazione astrale ottimale formata da Marte in trigono rispetto al segno dello Scorpione vi dona energia, ottimismo e una grande voglia di fare. Proprio in ambito lavorativo non vi mancherà la fantasia, creatività per realizzare qualcosa di spettacolare di cui ne andrete fieri per un po’.

La sfera sentimentale vi dona fascino, facendovi provare sentimenti molto profondi nei confronti della vostra anima gemella. Per quanto riguarda i single, questo è un periodo molto proficuo, tant'è che potreste trovare l'amore attirando la vostra attenzione come si deve. Voto - 8,5

Pesci: gli influssi di Marte nel segno amico dello Scorpione vi concedono momenti dolcissimi e coinvolgenti in campo sentimentale. Non esitate a proporre alla vostra anima gemella di uscire e vivere la vita piuttosto che stare in casa a non far nulla. Se siete single la speculare negatività messa in conto da Venere stuzzicherà il bisogno di nuove avventure galanti.

In ambito lavorativo non riuscite a creare un rapporto sano con i colleghi. Forse per questa giornata fareste meglio a limitarvi a svolgere le vostre mansioni, senza andare oltre. Voto - 7,5