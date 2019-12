Il nuovo mese è alle porte e con il suo inizio daremo finalmente il benvenuto al 2020. Vediamo allora quali sono i disegni degli astri e delle stelle per i dodici segni dello Zodiaco per questo primo mese dell'anno. Grazie agli influssi di Urano il Cancro si tuffa con positività nel nuovo anno, beneficiando da subito di un ottimo recupero sentimentale. I Pesci protetti da Venere e Nettuno potranno ottenere molto durante le prossime giornate soprattutto in ambito lavorativo, mentre il Capricorno a causa degli influssi di Giove vivrà un momento di forte positività e creatività.

Approfondiamo di seguito l'Oroscopo di gennaio 2020 per i segni da Ariete a Pesci, con previsioni astrali su amore, lavoro e salute.

L'oroscopo del mese di gennaio 2020 segno per segno

Ariete: questo nuovo anno potrebbe partire con qualche incertezza, le prime giornate di gennaio fungeranno da stallo e vi concederanno il tempo necessario a prendere alcune decisioni. Venere in aspetto favorevole, porta serenità all'interno dei rapporti di coppia e favorisce gli incontri per i single. Gli influssi di Marte e Giove favoriranno un buon recupero fisico, potrete recuperare le energie e la voglia di fare, mentre Urano potrebbe riservarvi delle belle sorprese soprattutto in abito lavorativo.

Toro: il mese di gennaio consentirà al segno di recuperare il buon umore e fare il punto della situazione. Venere particolarmente favorevole aumenta l’intesa all'interno delle relazioni di coppia, qualcuno potrebbe iniziare a parlare di progetti per il futuro, come il matrimonio o la convivenza. Anche i single saranno favoriti, le relazioni che nascono in questo periodo si riveleranno interessanti per il futuro. Mercurio e Urano vi rendono determinati nel lavoro, anche se non mancheranno gli ostacoli da superare.

Gemelli: durante il primo mese del 2020 il segno risentirà degli influssi di Urano in Toro, dunque gestire la sfera emotiva e di conseguenza i rapporti interpersonali potrebbe essere un tantino complicato. In amore e in ambito lavorativo non mancheranno gli scontri, cercate di essere cauti ed evitate scelte affrettate.

A fine gennaio con Venere che si sposta in Pesci potrete recuperare il buon umore e trovare dei chiarimenti. Anche per quanto riguarda la sfera lavorativa sarà meglio evitare di esporsi, almeno fino all'inizio di febbraio.

Cancro: grazie agli influssi di Giove, Saturno e Plutone con l’inizio del nuovo anno il segno può tirare un sospiro di sollievo e recuperare dopo alcuni mesi particolarmente sottotono. Mercurio vi renderà vincenti in ambito lavorativo, si potrà ricevere qualcosa in più, anche per quanto riguarda l’aspetto finanziario. Venere vi aiuta a ritrovare la serenità in amore, anche se per i single non sarà semplice incontrare la persona giusta.

Leone: gennaio sarà un mese fortunato per il segno che potrà fare affidamento su Urano in posizione vantaggiosa, che promette fortuna e successo.

È un buon momento per gli affari e le questioni lavorative, ideali per avanzare una proposta o presentare un progetto. Buone stelle proteggono la sfera sentimentale, c’è armonia nei rapporti di coppia e anche gli incontri sono favoriti per i single e coloro i quali sono alla ricerca di una persona d’amare.

Vergine: il 2020 inizia con qualche dubbio e incertezza per il segno, ci sono delle problematiche da risolvere. A partire dal 15 gennaio però Mercurio in aspetto positivo, affiancato dal Sole vi consentirà di recuperare, soprattutto per quanto riguarda il fisico. Saturno e Plutone in ottimo aspetto vi danno una marcia in più in ambito lavorativo.

Alti e bassi in amore, non mancheranno le tensioni, ma superarle non sarà difficile.

Bilancia: gli influssi di Marte favoriranno l’inizio del cambiamento che da tempo aspettavate. Il nuovo anno inizia nel migliore dei modi per il segno, che grazie agli influssi di Nettuno riscopre le proprie doti comunicative e si prepara ad affrontare con più serenità i rapporti interpersonali e di coppia. Anche i single avranno fortuna e potranno fare incontri molto interessanti.

Scorpione: Mercurio e Sole vi rendono nervosi, durante questo primo mese del nuovo anno non avrete mezze misure. Esporrete il vostro punto di vista senza paura e questo potrebbe mettervi in contrasto con gli altri, sia in amore che in ambito lavorativo.

Tuttavia con l'avvicinarsi della fine del mese e Venere che torna a sorridervi potrete recuperare e ritrovare positività e serenità.

Sagittario: Venere in buon aspetto porta armonia e dialogo in amore, sarà un momento vantaggioso per i rapporti di coppia, ma anche per i legami familiari. Giove porta una ventata di fortuna, che aprirà la strada a nuove opportunità lavorative. Saturno vi aiuta a trovare maggiore stabilità anche dal punto di vista fisico, le cure e i trattamenti sono favoriti.

Capricorno: Giove, Sole e Plutone ti ispirano, c’è aria di cambiamento e desiderio di mettersi in gioco.

Il 2020 inizia con forza ed energia, è un buon momento per stringere delle collaborazioni o iniziare dei nuovi progetti. In amore, dopo un dicembre sottotono, si potranno trovare dei chiarimenti e ristabilire l’armoni con il partner. Anche gli incontri sono favoriti.

Acquario: Saturno, Plutone, Giove e il Sole invitano a fare un po’ di sana introspezione. Questo mese vi offre l'opportunità di pianificare nuovi obiettivi. Urano nel Toro vi fa concentrare sulla sfera privata, familiare ed emotiva, dove si potrà ottenere molto.È utile lavorare con pazienza ed evitate la nascita di nuovi contrasti con colleghi o superiori.

Bene il fisico.

Pesci: Venere, Mercurio e Nettuno favoriscono il segno durante gennaio 2020. Sarà un mese sereno e armonioso per chi vive un rapporto di coppia, le stelle favoriscono i nuovi progetti, ma anche gli incontri. Il lavoro regalerà belle soddisfazioni, chi ha da poco iniziato una nuova avventura professionale, raccoglierà i primi frutti. Bene il fisico, è il momento ideale per iniziare un percorso alimentare o iniziare a praticare dello sport.