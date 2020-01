Nuovo appuntamento con l'Oroscopo del 3 gennaio, che è sempre pronto a rivelare che cosa hanno in serbo gli astri per il vostro segno zodiacale. Per le persone dell'Ariete è un periodo fortunato in campo lavorativo, invece, per i nativi del Leone sarà piena di pensieri. Nel dettaglio, l'astrologia della giornata di venerdì e le previsioni su amore e lavoro per i 12 simboli dello Zodiaco.

Oroscopo del giorno: Ariete, Toro, Gemelli

Ariete – In questa giornata dovete recuperare il tempo perduto e dimostrare i vostri sentimenti alla persona che amate.

Il vostro rapporto ha bisogno di maggiore comunicazione, perché solo in questo modo ritroverete l’equilibrio che vi è mancato. Periodo fortunato in campo lavorativo, potete continuare ad andare dritti per la vostra strada e togliervi qualche sfizio. Fate, però, in modo che il vostro lavoro diventi entusiasmante, non perché vi procura del denaro ma perché vi piace e vi dà stimoli.

Toro – In questa giornata le relazioni più giovani hanno bisogno di molto spazio per conoscersi. Molti sono i dubbi ma cercate di non perdere qualcosa di davvero importante e che vale la pena rischiare.

Coloro che ancora non hanno trovato un impiego devono mirare a un lavoro appagante ed entusiasmante. In questo modo la vostra esistenza sarà più serena e voi sarete più sicuri di voi stessi. La salute procede bene, cercate di non lamentarvi di quello che non avete o che vorreste sul vostro fisico.

Gemelli – Questa giornata non vi aiuterà ad andare d’amore e d’accordo con i colleghi, con il capo o con i clienti, in quanto darete sempre la colpa agli altri per ogni minimo intoppo. È vero che siete precisi e puntuali, ma non è detto che devono essere tutti come voi. Avrete un po' di malinconia come chi ha perso l’amore della propria vita. Non è così, lo avete a pochi passi da voi ma non riuscite a vederlo perché troppo occupati a piangervi addosso e poco disponibili a dialogo. Fate del tutto per allontanare le persone dalla vostra quotidianità, resistono solo coloro che per necessità vi vedono poco.

Previsioni di venerdì 3 gennaio: Cancro, Leone, Vergine

Cancro – Dovete cercare di ottenere qualcosa di più dal partner se volete far crescere il rapporto. Se questo non si sbilancia abbastanza, dovete essere voi a metterlo sul sentiero giusto. Se avete già fatto questo passo, vuol dire che siete già in dirittura d’arrivo. Nel lavoro, la perfezione non esiste: dovete concedere e concedervi qualche errore e qualche chance in più. Non pretendete troppo e lasciate un po’ di spazio per ambientarvi al vostro nuovo modo di concepire le cose.

Leone – Periodo in cui avete molti pensieri per la testa ma comunque riuscirete a concentrarvi sul lavoro. È normale che i colleghi possano essere un po' invidiosi, ma voi non lasciatevi coinvolgere dalle loro cattiverie. Anche in campo sentimentale non aspettatevi troppa fortuna.

Quello che avete seminato raccoglierete, perciò se non siete stati onesti, non illudetevi. Chi ci rimetterà di più saranno i single.

Vergine – Le relazioni più stabili passeranno indenni questo inizio anno, ma man mano che si va avanti non vi resta che sperare che nessuno subisca dei colpi di testa. La gelosia non dovrà entrare nella vostra vita, poiché sarebbe inutile. In campo lavorativo potrete ottenere ciò che volete con il minimo sforzo. Sicuramente non vi peserà lavorare in qualcosa in cui credete e che dia ottimi risultati, concluderete degli ottimi affari e risolverete delle situazioni che fino a questo momento erano ferme e preoccupanti.

Astrologia giornaliera: Bilancia, Scorpione, Sagittario

Bilancia – Finalmente qualcosa si smuove nel campo lavorativo ed è tutto merito vostro perché avete creduto abbastanza al punto da coinvolgere un po' tutti. Avranno molta fiducia in voi e nessuno farà un primo passo se non sarete voi a stabilirlo. In amore non vi disperate se non travate l’anima gemella. Magari c’è qualcuno che v’interessa, ma non vi fila minimamente perché non vi siete comportati bene in passato o perché non avete fatto una buona impressione. Sono cose che capitano quando non si usa la testa nei rapporti.

Scorpione – Le vostre relazioni affettive sono un po' così, vivono di qualche intenso momento che vi è stato dettato dall'istinto e poi se non è il partner a spronarvi sembrate quasi sopiti.

Non è la strada migliore. Tuttavia in questo momento è importante non litigare. In campo lavorativo finalmente riuscite a essere più sereni, anche se qualche collega vi ha messo il bastone tra le ruote.

Sagittario – In questo periodo fate attenzione a chi scegliete come collaboratori di fiducia, perché il carattere di qualcuno di essi potrebbe non soddisfarvi. Il vostro senso del dovere v’impone di fare una scelta, forse anche la più giusta. In amore vi conviene non essere troppo curiosi o provocatori, potreste scatenare l’ira del partner. I più pericolosi sono le persone del Leone e dell’Ariete perché sono puntigliosi.

L'oroscopo di giovedì 3 gennaio: Capricorno, Acquario, Pesci

Capricorno – In questa giornata siete molto critici e poco propensi verso i rapporti sentimentali ma potreste ricredervi se riuscite a conquistare la persona che ha fatto breccia nel vostro cuore. I single incalliti cadranno come una mela matura. In campo professionale le cose non vanno ancora come vorreste. Alcune risposte sono ancora in ritardo. Dovete ancora avere pazienza, dovete far maturare ciò che avete seminato.

Acquario – Se volete che qualcuno vi noti o tenga presente il vostro impegno, dovete essere costanti e mantenere viva la consapevolezza che su di voi ci si può contare e che siete persone affidabili.

I sentimenti sono sempre delle belle emozioni da provare, perciò anche le coppie con qualche anno in più dovranno sforzarsi di riaccendere la passione o di ricostruire qualcosa che nel tempo è andato perso. Dovete ritrovare la strada giusta per avvicinarvi al profondo ‘io’ del partner.

Pesci – Nonostante la stanchezza accumulata durante le feste natalizie, in questa giornata ritroverete uno slancio esplosivo e affettivo che nemmeno voi pensavate di averlo. Le persone che vi stanno vicino saranno contente di questo. Anche se siete sposati, il vostro fascino mieterà vittime e corteggiatori. In campo lavorativo dovete accontentarvi di quello che avete in questo momento.

Avete voglia di aspirare a qualcos'altro ma questo periodo non è forse dei migliori a causa dei colpi di testa.