Le previsioni astrologiche del 29 gennaio riguarderanno le attività lavorative e professionali di tutti i 12 segni presenti nello zodiaco. La Bilancia dovrà essere particolarmente attenta, il Toro si sacrificherà per aumentare i propri guadagni.

Dall'Ariete ai Pesci

Ariete: siete arrivati ad un bivio, qualsiasi cosa decidiate porterà un profondo cambiamento. Avete voglia di stimoli diversi e state pensando come provare a ottenerli. Forse un nuovo lavoro sarebbe la soluzione giusta.

Toro: state per avviare un progetto a cui credete molto, marciate spediti e sacrificatevi il giusto, avrete delle buone risultanze anche dal punto di vista economico.

Credete in quello che fate e raggiungerete il vostro scopo.

Gemelli: siete molto bravi nella vostra professione e state ottenendo ottimi risultati, non fate caso a coloro che vogliono danneggiarvi, ci sarà poca sostanza nelle loro accuse. Dimostrate a tutti di che pasta siete fatti.

Cancro: il lavoro sta andando molto bene, siete particolarmente entusiasti di quello che state facendo. Pensate anche ad un po' di relax, potrebbe essere il periodo giusto per tirare i remi in barca.

Leone: la tentazione è forte, l'offerta che avete ricevuto vi sta facendo riflettere molto.

L'ambiente di lavoro non risulta essere amichevole come in precedenza, decidete sul da farsi tenendo conto dei vari aspetti.

Vergine: la responsabilità di alcune decisioni vi sta pesando non poco, dimostrate di avere pazienza e lungimiranza, tutto andrà a finire bene e vi permetterà di risolvere alcune incombenze professionali.

Bilancia: non curatevi molto di ciò che fanno gli altri, siate concentrati sul vostro lavoro e sulla vostra metodologia.

Prendere strade diverse potrebbe portarvi a gestire situazioni molto negative.

Scorpione: il momento lavorativo non risulta essere dei migliori. L'aspetto economico sta cominciando a pesare non poco sulle vostre necessità. Cercate di capire se possono esserci dei margini di guadagno poù elevati.

Sagittario: sacrificatevi maggiormente, in questo momento il lavoro è per coi di fondamentale importanza.

A volte potreste essere troppo stanchi e particolarmente stressati, sarà solo per un periodo ed è necessario.

Capricorno: non fate ciò in cui non credete, potreste avere delle gioie effimere che a lungo andare si riveleranno sconfitte. Abbiate pazienza la vostra occasione arriverà e vi faraà sentire particolarmente gratificati.

Acquario: professionalmente siete impeccabili, alcune situazioni vi stanno pesando non poco, non avete più la forza di reggere alcuni standard di lavoro.

Fatelo presente ai vostri superiori e vedete cosa accade.

Pesci: le soddisfazioni non mancheranno, datevi da fare e non avrete recriminazioni. Puntate sempre al massimo e non fatevi frenare da alcuni risultati raggiunti.