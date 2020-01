Giro di boa della terza settimana di gennaio. Leggiamo le previsioni e l'Oroscopo del 23 gennaio 2020 per tutti e dodici i segni zodiacali. Stelle e pianeti portano novità e cambiamenti dal punto di vista amoroso e lavorativo, nel dettaglio ecco verso quali segni.

Astri e oroscopo del 23 gennaio: previsioni

Ariete: in amore giornata di confronti, ma anche di possibili scontri. Con questo oroscopo meglio rimandare le polemiche inutili. Nel lavoro non vi sentite molto contenti di quello che state facendo, alcuni non riesco a trovare la giusta strada.

Toro: per i sentimenti occorre guardarsi intorno, da maggio arriveranno tante cose positive per voi. Nel lavoro successo in tutte le attività, potreste pensare ad un cambiamento.

Gemelli: a livello sentimentale giornata migliore del previsto, anche se non mancheranno alcune divergenze. Nel lavoro, se volete cambiare fatelo con prudenza, alcune cose però tornano positive.

Cancro: in amore Luna opposta che vi rende più suscettibili. Non è il caso di creare troppe dispute. A livello lavorativo vi sentite da un po' sotto pressione, prudenza nelle nuove collaborazioni.

Leone: per i nati sotto questo segno zodiacale giornata che vede Mercurio e Sole opposti, sarà più semplice discutere. Nel lavoro evitate di fare il passo più lungo della gamba, meglio non azzardare.

Vergine: a livello amoroso se frequentate una persona da poco sarà probabile che rapporto non decolli fino al mese di febbraio. Nel lavoro non sottovalutate le nuove proposte. Giove favorevole al segno aiuta.

Bene dal punto di vista fisico.

Previsioni e oroscopo del 23 gennaio 2020: la giornata dei dodici segni zodiacali

Bilancia: non manca qualche incertezza nei sentimenti in questi ultimi giorni del mese, alcune relazioni sono stancanti. A livello lavorativo non sottovalutate le nuove collaborazioni. Alcuni sono indecisi se continuare o no un certo percorso.

Scorpione: in amore cercate di non mettere a repentaglio una storia con inutili polemiche.

C'è un grande fermento nell'aria nel lavoro con questo oroscopo, sarà più semplice perdere la pazienza.

Sagittario: per i sentimenti situazione decisamente positiva. Più ci si avvicina al mese di febbraio e migliori saranno le situazioni che vivrete. Nel lavoro sarà possibile ottenere molto, ma dipende da quello che avete a disposizione e dalla vostra voglia di fare.

La giornata astrologica degli ultimi segni

Capricorno: i nuovi incontri sono interessanti, con Saturno, Giove e Luna nel vostro segno l'amore vive momenti importanti. Nel lavoro buone opportunità con questo oroscopo, ora potrete lanciare le vostre idee.

Acquario: con la Luna che entra nel vostro segno zodiacale avrete la possibilità di farvi valere nei sentimenti. A livello lavorativo una trattativa va avanti, le stelle sono interessanti e vi aiutano anche a livello economico.

Pesci: in amore Luna positiva che potrà aiutarvi nei rapporti. Con Capricorno e Scorpione emozioni speciali. A livello lavorativo non manca l'energia per riuscire a risolvere molti problemi. Siete pronti all'azione.