Le previsioni astrologiche del 29 gennaio ci informano sulle attività di coloro che non hanno ancora trovato l'anima gemella. Sono stati presi in considerazione tutti i segni dello zodiaco. Il Sagittario dovrà mettersi maggiormente in luce, i Pesci rimarranno isolati.

Dall'Ariete ai Pesci

Ariete: saranno diversi gli incontri che riuscirete a fare, l'importante sarà aumentare la vostra autostima e dimostrare di essere ancora intriganti. Quello che arriverà di buono sappiatelo sfruttare al meglio.

Toro: una persona tiene molto a voi e ve lo sta dimostrando, se siete interessati fate un passo in avanti e fatele capire che l'interesse potrebbe essere corrisposto.

Non tirate troppo la corda e decidetevi.

Gemelli: il vostro fascino e il vostro savoir faire riusciranno a far capitolare diverse persone. Cercate di capire se possono essere di vostro interesse, in questo caso non esitate e rompete gli indugi.

Cancro: finalmente il momento è arrivato, potrete catapultarvi in una bella storia d'amore. Ora starà a voi relegarla a una delle tante o fare in modo che sia duratura e indimenticabile.

Leone: avrete delle buone possibilità che probabilmente non saprete cogliere, forse non siete ancora pronti per qualcosa di concreto.

La vostra titubanza non sarà di buon auspicio per costruire delle situazioni stabili.

Vergine: la giornata risulta essere molto positiva, alcune storie che reputavate definitivamente chiuse evidentemente non lo erano. Soprattutto una di queste stimolerà molto la vostra attenzione.

Bilancia: avrete delle buone intuizioni miste a pessime scelte. In compenso un amico che non vedevate da parecchio tempo passerà gran parte della giornata con voi.

Questa cosa vi farà stare bene e solleverà il vostro morale.

Scorpione: alcune persone potrebbero screditarvi e parlare male di voi, chi vi conosce bene sa quello che valete e le persone che siete. Non prestate troppa attenzione ai falsi amici e a coloro che non tengono a voi.

Sagittario: gettatevi nella mischia, non aspettate che siano altri a fare la prima mossa. Cercate di essere più sfacciati e non pensate troppo alle conseguenze di un eventuale fallimento.

Capricorno: una persona che ritenevate amica sta palesando il suo interesse per voi, potrebbe essere una buona occasione per capire anche i vostri sentimenti. Non banalizzate la cosa.

Acquario: state cercando qualcosa che possa rendervi felici, non abbassate la guardia e provate a verificare alcune situazioni. Se le cose non andranno come speravate tentate di nuovo la prossima volta.

Pesci: sarete messi in disparte da una persona che pensavate potesse fare al caso vostro.

Non vi dedicherà attenzioni quindi sarà inutile portare avanti questa conoscenza. Non allarmatevi e ripartite.