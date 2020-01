Le previsioni astrologiche di febbraio sono pronte a informarci sull'andamento del segno del Cancro nel secondo mese dell'anno. L'amore e la salute dovrebbero essere buoni, ci saranno inoltre per i nativi una discreta serenità familiare e una certa riconoscenza sul piano lavorativo.

Il mese di febbraio del Cancro

I nati sotto il segno del Cancro vivranno un febbraio particolarmente tranquillo. Scopriamo nel dettaglio l'amore di coppia, il comportamento dei cuori solitari, l'aspetto lavorativo e lo stato di salute.

Amore di coppia: nelle relazioni di coppia non si verificheranno particolari incomprensioni, e comunque nel caso in cui si presentassero verranno risolte velocemente. La famiglia risulterà essere determinante, vi darà quella serenità che da tempo state cercando. Avrete anche la possibilità di passare molto tempo con i vostri parenti. Concedete qualche sorpresa al vostro partner, ne sarà particolarmente soddisfatta.

Single: sarete tentati di affrontate in maniera decisa alcune discussioni con gli amici, non temete serviranno esclusivamente a riportare armonia.

Il vostro modo garbato di affrontare le persone risulterà essere particolarmente efficace, questo grazie alla vicinanza di Venere. I single avranno la possibilità di fare nuove conoscenze. Ci saranno alcune situazioni particolari che potrebbero cambiare il vostro status, mettete tanta passione e una buona dose di romanticismo: l'amore potrebbe arrivare.

Lavoro: in ambito lavorativo riuscirete a farvi apprezzare dai colleghi e dai superiori. Cercherete di mettere pace e rasserenare un ambiente che non sempre è tranquillo. Un superiore potrebbe prendere in considerazione l'idea di riconoscere il vostro operato. Continuate ad impegnarvi e sicuramente verrete soddisfatti, lavorativamente ed economicamente.

Salute: la salute sarà un elemento positivo, cercate di rilassarvi il più possibile e quando se ne presenta l'occasione 'staccate la spina'.

Il vostro benessere è importante, non lasciatelo in secondo piano altrimenti potreste pentirvene. Entrate nell'ottica che stando bene fisicamente vi sentirete meglio anche psicologicamente.

Le caratteristiche del segno

Appartengono al segno del Cancro coloro che sono nati tra il 22 giugno e il 22 di luglio. E' un segno dotato di estrema sensibilità e crede molto ai valori della famiglia. Un'altra caratteristica del Cancro è quella di essere particolarmente buoni d'animo. Sono persone concrete, ma talvolta anche lunatici e instabili, la fedeltà risulta essere per loro un tabù. I nati sotto questo segno risultano essere molto volitivi anche da un punto di vista lavorativo. La noia è una delle situazioni che poco piace ai Cancro.