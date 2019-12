L'anno appena trascorso non è stato uno dei più positivi per i Gemelli. Il 2020 sarà al contrario molto positivo, tutto ciò che nel 2019 è stato seminato ora verrà raccolto. Sarà uno degli anni più soddisfacenti per i nati sotto il segno dei Gemelli, tutti i mesi dell'anno risulteranno essere particolarmente interessanti. Sia l'aspetto sentimentale che quello lavorativo risentiranno di questa energia positiva. Soprattutto a livello professionale potrete veramente sbizzarrirvi e ottenere tutto ciò che desiderate.

Di seguito scopriamo nel dettaglio cosa accadrà a questo segno.

Gemelli: amore e sentimenti

La sfera amorosa e sentimentale risulterà essere particolarmente emozionante e ricca di situazioni favorevoli. Coloro che hanno un rapporto solido faranno progetti futuri, chi sta effettuando una frequentazione potrebbe sposarsi nel corso dell'anno. Anche coloro che sono ancora single avranno la possibilità di veder cambiato il proprio status. Una vera rivoluzione tutta al positivo per i nati sotto il segno dei Gemelli.

I cuori solitari, in particolare, dovranno spingere sull'acceleratore, tutto ciò che decideranno di intraprendere andrà certamente 'a dama'. Ci sarà un feeling molto particolare con coloro che sono nati sotto il segno dei Pesci, l'attrazione sarà molto efficace e nasceranno delle autentiche scintille.

L'aspetto lavorativo e professionale

Ottime opportunità anche per quanto riguarda l'aspetto lavorativo e professionale. Saranno tante le gratificazioni, sia dal punto di vista economico che da quello della carriera. Il 2020 sarà l'anno giusto per vedere esauditi tutti i desideri che negli anni precedenti risultavano essere solamente delle chimere. Coloro che studiano avranno un'annata molto buona, vedranno le loro valutazione al rialzo e in alcuni casi toccare il massimo possibile. I nati sotto il segno dei Gemelli che sono ancora in cerca di occupazione non si dovranno abbattere, per loro sta arrivando l'opportunità giusta, devono solo pazientare ancora un po'.

Inizialmente non arriverà il lavoro che hanno sempre auspicato di svolgere, ma anche questo farà maturare esperienza e senso di responsabilità. Allo stesso modo chi esce da un percorso universitario vedrà le sue aspirazioni soddisfatte nel medio periodo. La certezza è che entro la fine dell'anno tutti i sogni professionali verranno esauditi, ci sarà chi avrà questa soddisfazione prima e chi leggermente dopo. Bisognerà necessariamente approfittare del periodo in cui non c'è lavoro per farsi trovare pronti, quando l'occasione si presenterà non sarà difficile rispondere immediatamente 'presente'.