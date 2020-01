L'Oroscopo del giorno 7 gennaio 2020 porta in primo piano le previsioni astrologiche per i segni dello zodiaco appartenenti alla seconda sestina. Ansiosi di sapere come saranno gli astri di martedì? In bella mostra l'arrivo di una nuova giornata all'insegna della buona Astrologia, pronta come sempre a regalare speranze e buone notizie sia in amore che nel lavoro. Tra le tante novità in arrivo in questa parte della settimana, una su tutte: l'ingresso della Luna in Gemelli, presente nel comparto del segno di Aria a partire dalle ore 02:11 della primissima mattinata del 7 gennaio.

Molto positivo il periodo per due dei sei segni sotto analisi in questo contesto. Infatti, tra coloro appartenenti a Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci a trarre i maggiori benefici dagli astri del momento saranno senz'altro i fortunati amici appartenenti a Sagittario e Capricorno, ambedue considerati in periodo da cinque stelle. Di contro, secondo quanto messo in chiaro nelle previsioni di martedì 7 gennaio, ad avere poca reattività nel frangente, con l'efficienza abbastanza latitante, saranno probabilmente coloro nativi in Acquario, Bilancia e Pesci.

Andiamo ai dettagli, prima però d'obbligo dare una sbirciata alla scaletta con le stelle del giorno messa a disposizione subito a seguire.

Classifica stelline 7 gennaio 2020

Il rapporto quotidiano restituito dall'Astrologia in merito alla giornata di martedì è disponibile per essere visionato. A condensare positività e negatività del periodo, come al solito è la nuova classifica stelline interessante il giorno 7 gennaio 2020, Come anticipato inizialmente, a fare un'ottima impressione, stupendamente favoriti dalla efficace Luna in Gemelli, il Sagittario insieme al Capricorno, valutati meritatamente al vertice della nostra classifica. Andiamo agli approfondimenti segno per segno posti subito a seguire:

★★★★★: Sagittario, Capricorno;

★★★★: Scorpione;

★★★: Acquario;

★★: Bilancia, Pesci.

Oroscopo martedì 7 gennaio: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia: ★★.

Sarà davvero una giornata poco positiva in tutto e per tutto, si o no? Ebbene, secondo la qualità espressa dalle effemeridi di vostra competenza, diciamo che potrebbe essere davvero così. Ci saranno in teoria un po’ di gatte da pelare anche in questo martedì: per fortuna avrete la giusta concentrazione ed i riflessi quasi all'altezza della situazione. Cominciate a preparare il terreno, seminate nel modo giusto perché presto dovrete fare scelte e/o cose davvero importanti... In amore, alcuni rapporti potrebbero essere molto difficili da gestire, ovviamente si parla in relazione a situazioni di primaria importanza, non certo per quisquilie di poco conto. In coppia, se chiarirete un equivoco che si era creato con il partner tempo addietro, forse ritroverete quell'armonia che ultimamente si è un po' persa per strada.

Single, invece, siete pronti a (ri)mettervi in discussione tenendo conto delle ultime vicissitudini capitate? Certo, a patto di essere meno permalosi, alla fine potreste trarne anche beneficio. Anche se non tanto propizie le stelle della giornata di mercoledì, provate a curare la vostra immagine sociale in modo da fare qualche passo avanti nelle relazioni sentimentali. Le previsioni del giorno riguardo il lavoro, indicano delle difficoltà nella comunicazione con i colleghi: nulla di preoccupante perché la vostra buona dialettica e il vostro modo di esprimervi aiuteranno a trarvi d'impaccio.

Scorpione: ★★★★.

Partirà senz'altro molto positivamente questa parte della settimana appena iniziata, con un martedì certamente molto vivace. Anche se avrete astri a favore, evitate di ricorrere a manovre azzardate e/o sotterfugi per ottenere quello che più desiderate o ciò che vi farebbe comodo, rischiereste di finire in una ragnatela da cui non sapreste come uscirne. In amore, gli astri indicano in ripresa leggera il settore legato ai sentimenti attualmente in crisi o con problemi da risolvere. In coppia, nonostante gli alti e bassi ci saranno delle consolazioni, soprattutto se doveste ritrovarvi con l'umore sotto i piedi.

Sicuramente i più potranno contare sull'appoggio incondizionato del partner. Single, con la complicità dei pianeti amici e di alcune vecchie conoscenze, a fine giornata potreste incontrare una persona davvero interessante. Amore e amicizia vi faranno sicuramente provare nuove emozioni. La condivisione delle idee e delle passioni saranno fondamentali per creare un clima di complicità. Nel lavoro, chi ha una propria attività sarà discretamente avvantaggiato nelle spese. Chi invece lavora sotto contratto, avrà un martedì certamente impegnativo.

Sagittario: ★★★★★. Partirà e si incamminerà fino alla fine benissimo questa parte della settimana, con un ottimo periodo pronto a soddisfare molti dei vostri bisogni più impellenti.

A qualcuno di voi Sagittario, visto il periodo eccellente, potrebbe capitare un'occasione potenzialmente molto redditizia sotto il profilo economico: siate vigili, non sempre una buona occasione risulta evidente agli occhi, senza meno bisognerà saperla riconoscere. In amore, sarà molto buono per i nativi del segno l’aspetto dei pianeti. Al riguardo, prendete pure eventuali contrasti aperti con coraggio e tanta filosofia cercando di approfittare delle note positive di questa giornata. Sarà il momento di mostrare le vostre migliori qualità alla persona amata: nuovi orizzonti si apriranno a breve in campo sentimentale, questo soprattutto grazie alla vostra indiscutibile visione positiva del futuro.

Single, la Luna in Gemelli raccomanda a tanti di voi "cuori solitari" di non portare allo stremo certe discussioni con quei personaggi che ben conoscete: la lite è in agguato, pronta ad esplodere in ogni momento. Nel lavoro invece, sarete molto tenaci nel sostenere i vostri punti di vista. Forse riuscirete a far capire a chi vi circonda quali sono le vostre esigenze e soprattutto le vostre aspettative.

Astrologia del giorno 7 gennaio: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno: ★★★★★. Fantasia, immaginazione fervida e un sano ottimismo sono i regali delle stelle di martedì: a voi Capricorno l’astuzia di utilizzarli bene in campo lavorativo e sentimentale!

Ci sono felici previsioni in arrivo anche per chi è in cerca di nuovi legami o vorrebbe tornare a sorridere: la Luna in Gemelli spinge verso nuove avventure o nuove amicizie dalle quali potrebbe scaturire un legame indissolubile. Le predizioni di martedì in amore, finalmente vi renderete conto di quanto siete fortunati e di quanto sia bella unita e, per chi l'ha già, orgogliosi della propria famiglia. Farete progetti insieme a chi amate e all'orizzonte potrebbe esserci l'idea per un viaggio senza precedenti, ovviamente da programmare a breve. Pronti a passare dei divertenti momenti insieme a chi amate?

Single, le idee saranno il vostro punto forte e la fantasia, che tanto vi caratterizza, verrà presa per mano e guidata lungo precise direttive da un’intelligenza smagliante: davvero notevole la vostra capacità di sedurre e conquistare cuori. Nel lavoro, avrete parecchio da fare qualunque sia la vostra attività, ma sarete contenti di farlo. Non mancheranno momenti di fatica, questo sì, ma saranno ricompensati dalla consapevolezza di dare sempre il massimo.

Acquario: ★★★. Giornata abbastanza in salita valutata con la classica spunta relativa ai frangenti "sottotono". Diciamo pure che il periodo appartenente a questa parte della settimana da poco ricominciata, senz'altro potrebbe essere abbastanza stressante.

E' fermamente sconsigliato raggiungere obiettivi per vie traverse. La strada migliore per raggiungere i propri target è sempre quella dove regnano trasparenza e onestà. In campo sentimentale intanto, si consiglia di mantenere occhi aperti e orecchie ben tese: è il momento che lo richiede, ok? In alcune situazioni potreste aver voglia di amare ma non sopportare affatto la persona che vi sta vicino: a voi capita spesso questo sentimento? Se è davvero così, calmatevi, non è davvero colpa vostra ma tutto dipende dalle varie situazioni della vita. Single, ci saranno cose che dovevate aver fatto da tanto tempo, ma di giorno in giorno rimandate all'infinito!

Siate consapevoli che continuando a non affrontare di petto le situazioni scomode potreste avere senz'altro conseguenze negative. Nel lavoro invece, il periodo potrebbe portare si novità, ma non proprio accettabili o del tutto positive. Non lasciatevi ingannare da eventuali "specchietti per le allodole", valutate bene a priori ogni cosa.

Pesci: ★★. Partirà decisamente sotto stress questo vostro martedì 7 gennaio. In generale, non avrete tante possibilità per essere allegri: seguite l'istinto senza dover rinunciare alle vostre abitudini di vita. Intanto, fate attenzione al rapporto con certe persone (che sapete), perché da piccole incomprensioni potrebbero scaturire grandi litigi.

Secondo l'oroscopo del giorno 7 gennaio, riguardo l'amore, sarebbe il caso di mettere un po' da parte l'ansia per "gli altri" e pensare maggiormente a voi stessi. Ultimamente vi siete messi troppo in secondo piano, pertanto la malinconia potrebbe prendere il sopravvento. Dato che la voglia di reagire e/o sperimentare non mancherà, tirate fuori l'energia che avete dentro di voi e siate convinti delle scelte. Se single invece, non amerete essere circondati da molte persone in quanto preferirete concentrare le vostre attenzioni solo su chi effettivamente vi interessa. Purtroppo tale condizione non sempre riuscirete a rispettarla come vorreste, di certo non per colpa vostra intendiamoci!

Nel lavoro, per chiudere, avrete qualche difficoltà a gestire la mole di impegni. Concentratevi su una cosa alla volta, piuttosto che sbrigare più attività contemporaneamente.