Le previsioni zodiacali del 24 gennaio attraverso alcuni brani di artisti italiani. Sono stati presi in considerazione tutti i 12 segni dello zodiaco. L'Ariete chiede aiuto a Vasco Rossi, il Toro pensa a Piero Pelù.

Dall'Ariete ai Pesci

Ariete: si verificheranno incomprensioni amorose legate all'eccessiva gelosia del partner. La canzone che animerà la giornata è di Vasco Rossi e recita così: ‘non è la gelosia, quello che sento, quello che sento dentro, è più una malattia’.

Toro: non siate troppo istintivi, rischiereste di urtare la suscettibilità del partner.

Il motivo che vi rappresenterà è di Piero Pelù: ‘l’istinto è cambiare fino a ritornare, l’istinto è vitale, l’istinto è il tuo animale’.

Gemelli: proverete a risolvere qualche incomprensione che sta incrinando il rapporto. Il motivo che inquadrerà la vostra giornata è di Claudio Baglioni: 'incomprensione torto o ragione malinconia, la sera e la mattina'.

Cancro: l'amore andrà molto bene, dovrete solo essere bravi a controllare la vostra gelosia. La canzone che farà al caso vostro è di Adriano Celentano: 'la gelosia, più la scacci e più l'avrai'.

Leone: un ex si riaffaccerà di nuovo nella vostra vita sentimentale. Vi ronzerà nella testa una canzone di Laura Pausini: 'e in assenza di te, io ti vorrei per dirti che, tu mi manchi amore mio'.

Vergine: penserete che il vostro partner potrebbe non essere la persona giusta per voi. La giornata sarà movimentata grazie alla musica di Eros Ramazzotti: 'adesso non mi chiedere quando tornerò, ti prego non insistere, magari chiamerò'.

Bilancia: saranno messe da parte alcune incomprensioni e vivrete una giornata d'amore. Vi accompagnerà una canzone di Jovanotti: 'a te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione, per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro'.

Scorpione: avrete la possibilità di fare un incontro piacevolmente sorprendente. La canzone che canterete tornando a casa è degli Stadio: 'dammi 10 minuti e forse ti incuriosirò, dammi 10 minuti e vedrai, ti meraviglierò'.

Sagittario: avrete voglia di organizzarvi con il partner su importanti progetti futuri. Ascolterete un cd di Eros Ramazzotti: 'ti sposerò perché ti piace ridere e sei mezza matta proprio come me'.

Capricorno: non state vivendo un buon periodo in amore, state seriamente pensando di mollare tutto. La canzone che farà per voi è di Anna Oxa e Fausto Leali: 'ti lascerò provare, a dipingere i tuoi giorni, con i colori accesi dei tuoi anni'.

Segui le tue passioni. Rimani aggiornato. Tutto su Oroscopo

Acquario: il partner potrebbe avere dei dubbi sui vostri sentimenti, dimostrategli il contrario. La canzone che farà al caso vostro è di Max Pezzali: 'ti scriverei una canzone d'amore per farmi ricordare, una canzone d'amore per farti addormentare'.

Pesci: la cosa più intelligente che potreste fare è quella di confidare al partner le vostre paure. Ditelo con una canzone di Marco Masini: 'e ho voglia di piangere e chiedere aiuto, non ho niente da perdere e niente da dare, ho paura d'amare'.