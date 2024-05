L'oroscopo della settimana dal 13 al 19 maggio indica che il segno della Bilancia avrà sprint e Il Toro combatterà contro lo stress. Di seguito le previsioni astrologiche per tutti i segni con la classifica da due a cinque quadrifogli.

Previsioni astrologiche della settimana 13-19 maggio: difficoltà per il Leone

Leone: 2 Quadrifogli - Continua la sensazione di apatia e spossatezza che ultimamente vi insegue senza tregua. Le stelle spronano a non arrendersi. Cercate di motivarvi attraverso le buone compagnie, i libri e corsi sulla crescita personale, ed anche della musica ritmata.

Forse siete in pessimi rapporti con un collega o un cliente, o forse in famiglia c'è aria di crisi. In ogni caso non è colpa vostra ma cercate di non alimentare il disagio pretendendo la ragione a tutti i costi. Lasciate andare, non incaponitevi altrimenti l'aria attorno a voi sarà sempre pessima e difficile.

Acquario: 2 Quadrifogli - In queste giornate dovreste muovervi con prudenza e avere un piano strategico. Le cose fatte a casaccio non sono mai buone. Ultimamente vi sentite come Paperino, ossia perseguitati dalla sfortuna, ma siete sicuri che non sia un vostro giudizio personale?

Toro: 2 Quadrifogli - Siete stressati perché a breve ci sarà un grosso evento oppure dovrete sostenere un esame, un test, una prova difficile.

In famiglia, anche se non tutto sta andando come tanti anni fa dovete cercare di essere più presenti e indulgenti. Se ci sono dei guasti o delle ristrutturazioni da fare cercate di rimboccarvi le maniche ed evitate il fai-da-te: meglio rivolgersi ad un professionista.

I segni zodiacali con giornate di alti e bassi

Sagittario: 3 Quadrifogli - Tenetevi alla larga dalle situazioni pericolose o che possono minare la vostra serenità interiore.

Maggio si sta rivelando un mese particolare. Non siete sicuri di quello che volete e forse avete subito uno smacco pesante da digerire. In settimana sarà possibile rientrare in carreggiata ma dipenderà tutto da voi. La situazione astrale del cuore è in continuo divenire: preparatevi a vivere un'avventura che vi toglierà il fiato dall'emozione.

Cancro: 3 Quadrifogli - Ci saranno discorsi da affrontare con il partner, con un familiare o con quel collega con cui c'è astio. Questa è una settimana da prendere con le pinze perché non tutto andrà nel verso giusto. Potreste dover ritornare sui vostri passi in seguito ad una scelta che avete fatto. Tagliate i ponti con i soggetti pessimisti e pieni di critiche. Avete bisogno di aria nuova e di percorrere un'altra strada.

Gemelli: 3 Quadrifogli - Avrete delle giornate impegnative, in cui forse riceverete una notizia o una telefonata inaspettata. Siete in fase di stallo, non sapete che pesci prendere. Ridestatevi e fate qualcosa per dare una bella scossa alla vostra vita. Riorganizzate la routine e considerate di alzarvi un po' prima al mattino e di non fare le ore piccole.

Ariete: 4 Quadrifogli - Ultimamente vi siete chiusi in voi stessi, ma questa sarà la settimana dei sorrisi e delle novità. Forse dovrete prendere parte ad un evento emozionante oppure sarete chiamati a sostenere una certa causa. I commercianti e i freelance batteranno cassa, ma dovranno centellinare i soldi perché dovranno essere usati per una causa più importante. Siete un segno spendaccione, ma è importante che impariate a darvi una regolata. Dei problemi si risolveranno spontaneamente.

Vergine: 4 Quadrifogli - Settimana decisiva, soprattutto se dovete dare una risposta importante. Rinnovare il look può aiutare a riprendere in mano la propria vita, soprattutto se di recente c'è stata una crisi esistenziale.

Sbarazzatevi di tutte le cose consumate e vecchie, non cedete a inutili sentimentalismi. Questo è il momento di abbracciare le novità e prepararsi a vivere una nuova fase della vostra vita.

Scorpione: 4 Quadrifogli - L'amore potrebbe dare molte emozioni in più in questa interessante settimana. Le crisi di coppia potranno essere lasciate alle spalle, ma dipenderà da voi. Cercate di raggiungere un compromesso, sia a lavoro che in famiglia. Le relazioni sociali hanno bisogno di linfa nuova, quindi uscite e frequentate quei posti che non conoscete. Curate di più la vostra salute e prenotate un appuntamento dall'estetista.

I migliori della settimana

Capricorno: 5 Quadrifogli - Sarà una settimana favolosa se solo riuscirete a smettere di pensare troppo e a criticare tutto quello che vi capita davanti agli occhi.

L'Oroscopo settimanale dice che vi scrollerete l'ansia di dosso e sarete pronti a rilanciarvi in campo sentimentale e professionale. Chi è disoccupato potrebbe essere assunto da qualche parte: prendete e partite. Possibili trasferimenti o nuovi contatti.

Pesci: 5 Quadrifogli - Potreste prendere parte a dei progetti interessanti, a prescindere dall'età che avete. Avete molto in ballo e forse la vostra vita sta per fare un gran bel balzo in avanti. Vi divertirete, soprattutto agli appuntamenti e agli eventi di grossa portata.

Bilancia: 5 Quadrifogli - Settimana costellata da sprint e divertimento. Sorrisi e soldi non mancheranno, ci sarà un sacco di movimento attorno a voi. Se siete single potreste avere un colpo di fulmine o uscire con qualcuno che non vi scorderete tanto facilmente. Se siete in coppia, potrete fare qualcosa che riaccenderà la scintilla perduta: viaggiare, giocare come dei bambini, frequentare posti nuovi, un corso di coppia.