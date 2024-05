L'oroscopo settimanale dal 13 al 19 maggio è pronto a svelare come saranno i prossimi sette giorni per i segni della seconda sestina. Saranno molto fortunati per Bilancia (voto 8), mentre per Pesci (voto 7) inizierà un periodo di ripresa in amore e al lavoro. In calo la quotidianità relativa ai prossimi sette giorni per i Capricorno (voto 5).

Astrologia e stelle della settimana per Bilancia, Scorpione e Sagittario

♎ Bilancia: voto 8. Vi attende una settimana all'insegna della buona fortuna. Un inizio forse un po' lento, ma non temete: a metà mattinata, la positività ritornerà a dominare, riportando freschezza e vigore alla vostra situazione attuale.

Nel campo dell'amore, lasciatevi sorprendere dall'imprevisto e concedetevi qualche momento di avventura. Sperimentate nuove emozioni e lasciate libera la vostra fantasia in incontri intriganti. Tuttavia, fate attenzione a non lasciarvi trascinare troppo dalla voglia di avventura, ma se siete convinti, aprite il cuore a una situazione che merita di essere approfondita. Per i single, finalmente arriva un'ondata di ottimismo grazie all'influenza positiva della Luna. Questo sarà un periodo in cui potrete brillare particolarmente nell'amore, non abbiate paura di mostrare il vostro lato più affascinante. Nel lavoro, concentratevi sull'organizzazione per ottenere i migliori risultati.

La classifica settimanale attribuita al segno della Bilancia:

Top del giorno sabato 18 maggio;

sabato 18 maggio; ★★★★★ giovedì 16, venerdì 17, domenica 19;

★★★★ mercoledì 15 maggio;

★★★ martedì 14 maggio;

★★ lunedì 13 maggio 2024.

♏ Scorpione: voto 6.

I prossimi sette giorni si presentano abbastanza "misti", un mix di esperienze positive e qualche sfida da affrontare. Potrebbe essere un periodo un po' incostante: rimanete fiduciosi, vedrete che molte cose evolveranno positivamente. Potrebbe esserci un senso di insoddisfazione che, se trasformato in positivo, potrebbe diventare uno stimolo per esplorare nuove prospettive.

Per quanto riguarda i sentimenti, vi risveglierete con un desiderio particolare di tenerezza, influenzati positivamente dalle posizioni astrali. Questo desiderio non si limiterà al partner, ma si estenderà anche al resto della famiglia, creando un clima di armonia generale. Per i single, vi saranno diverse giornate "da non perdere": lasciatevi guidare dall'entusiasmo e divertitevi senza preoccupazioni, magari in compagnia di chi vi fa star bene.

Nel lavoro, sarete energici e determinati: utilizzando la vostra inesauribile energia affronterete ogni cosa con determinazione.

La classifica della settimana pronosticata al segno dello Scorpione:

★★★★★ sabato 18, domenica 19;

★★★★ lunedì 13, martedì 14, venerdì 17;

★★★ giovedì 16 maggio;

★★ mercoledì 15 maggio 2024.

♐ Sagittario: voto 6. Avrete giornate nel complesso positive, anche se potrebbero verificarsi episodi degni di attenzione. Potreste sviluppare una certa simpatia con una persona appena conosciuta: per il momento state semplicemente attendendo il da farsi, senza pensare troppo al futuro. Per quanto riguarda gli affari di cuore, se cercate forti emozioni, potreste trovarvi in una situazione complicata: è importante non mettere in discussione i progressi che avete fatto fino a ora in ambito di coppia.

I single dovrebbero evitare di cadere nella trappola di chi parla bene ma razzola male: troppo bello per essere vero! Concentratevi invece su opportunità affettive concrete. Nel lavoro, siate aperti a lavorare in gruppo: spesso è proprio dallo scambio di idee che nascono le migliori soluzioni. Essere collaborativi vi permetterà di ottenere risultati soddisfacenti.

La classifica settimanale attribuita al segno del Sagittario:

★★★★★ martedì 14, mercoledì 15;

★★★★ lunedì 13, giovedì 16, venerdì 17;

★★★ domenica 19 maggio;

★★ sabato 18 maggio 2024.

Oroscopo e pagella per Capricorno, Acquario e Pesci

♑ Capricorno: voto 5. Periodo non del tutto all'altezza delle aspettative. Tuttavia, in campo sentimentale, dal punto di vista astrale non avrete seri motivi per lamentarvi.

Il problema principale potrebbe essere il vostro umore, poco brillante e con la tendenza a farvi vedere tutto in modo negativo. È importante non lasciarsi influenzare da valutazioni parziali o errate: cercate di distrarvi e di allontanare i pensieri negativi, magari facendo qualche attività in compagnia di chi amate: ne sarà sicuramente entusiasta. Per i single, essenziale sarà il liberarsi del malumore iniziale e concentrarsi sulle energie positive residue, per affrontare la settimana con il piede giusto. Nel lavoro, non dovreste rifiutare la possibilità di un eventuale compromesso. Avete una grande forza d'animo che vi aiuterà a risolvere ogni problema che incontrerete lungo il cammino.

La classifica della settimana attribuita al segno del Capricorno;

★★★★★ lunedì 13 maggio;

★★★★ martedì 14, sabato 18, domenica 19;

★★★ mercoledì 15, venerdì 17;

★★ giovedì 16 maggio.

♒ Acquario: voto 6.

Nella settimana in analisi, non ci saranno problemi pesanti o difficili da gestire. Sarà importante rimanere concentrati soprattutto sulle questioni che contano, giusto per evitare rischi inutili. In amore, è possibile che si verifichi una piccola battuta d’arresto: vecchi attriti con il partner potrebbero tornare alla ribalta, rendendo necessario un lavoro di limatura per risolvere eventuali conflitti. Per i single, è importante guardare al futuro senza rimpiangere il passato: la vita è adesso e bisogna avere fiducia nelle proprie possibilità. In primo piano, intanto, le giornate di lunedì e martedì: qualcuno con già un po' di carne al fuoco (finalmente!) potrebbe iniziare un felice rapporto d'amore.

Nel lavoro, insistere inutilmente in una trattativa che non sembra decollare non porterà a nulla di positivo: sarà meglio essere pronti a mollare l’osso e a cercare nuove opportunità. In questo periodo, puntate sulla creatività o su ciò che si sa fare meglio.

La classifica settimanale attribuita al segno dell'Acquario:

★★★★★ lunedì 13, martedì 14;

★★★★ mercoledì 15, sabato 18, domenica 19;

★★★ giovedì 16 maggio;

★★ venerdì 17 maggio 2024.

♓ Pesci: voto 7. Nella terza settimana di maggio, l'andamento generale delle giornate sarà imperniata mediamente sulla routine più scontata. Forse è poco, forse è tanto, chissà, eppure a molti di voi Pesci la buona normalità piace davvero un casino! Parlando di sentimenti, nello specifico di relazioni di coppia, gli astri promettono amore e benessere, e in molti casi vi aiuteranno a mostrare le vostre migliori qualità, anche quelle che solitamente tenete nascoste.

La relazione sarà più vivace e armoniosa, con meno screzi. Per i single, questa settimana sarà positiva, soprattutto dal punto di vista sentimentale. Anche se non avete accanto la persona giusta, continuerete a vivere con spensieratezza e libertà. Nel lavoro, non sottovalutate una proposta di collaborazione: potrebbe presto migliorare l'attuale situazione economica, ovviamente con anche vantaggi a lungo termine.

La classifica della settimana attribuita al segno dei Pesci: