L'oroscopo di sabato 11 maggio prevede una Vergine entusiasta in campo sentimentale e forte di un cielo splendido con Venere in trigono, mentre Gemelli mostrerà dolcezza nei confronti del partner. I Pesci saranno più accoglienti in ambito sentimentale, mentre la Bilancia non sarà così brava in amore.

Previsioni oroscopo sabato 11 maggio 2024 segno per segno

Ariete: il fine settimana non inizierà nel migliore dei modi considerato la Luna in quadratura. Il vostro modo di amare il partner potrebbe risultare più rigido, poco romantico. Se siete single per fare conquiste servirà molto di più che l'aspetto fisico.

In ambito lavorativo raggruppate le vostre idee migliori, e cercate di trasformarle in successo. Voto - 6️⃣

Toro: cielo in miglioramento. Il rapporto con il partner sarà regolato dalla Luna e da Venere in buon aspetto, che vi permetteranno di concentrarvi di più sulla persona che amate. Nel lavoro dimostrerete buone capacità in quel che fate, che dovrete essere in grado di saper concretizzare. Voto - 8️⃣

Gemelli: sfera sentimentale stabile. Anche se la Luna non sarà più dei vostri, vi sentirete bene insieme alla persona che amate, capaci di creare momenti davvero pieni d'amore e dolci insieme alla persona che amate. Sul fronte professionale sarete pieni di cose da fare, e non vi mancherà certo l'entusiasmo e l'intraprendenza.

Voto - 8️⃣

Cancro: la Luna in congiunzione al vostro cielo darà un tocco più romantico a questo sabato. Insieme a Venere, vi sentirete davvero fortunati ad avere una persona speciale al vostro fianco. Per quanto riguarda il lavoro non sarà un periodo florido. Non vi sentirete in piena forma, e ciò potrebbe influire sulle vostre prestazioni.

Voto - 7️⃣

Leone: periodo sottotono in amore. Non vi sentirete mai all'altezza della persona che amate, faticando molto a costruire un rapporto equilibrato e affiatato a causa di Venere in quadratura. In ambito lavorativo le idee non vi mancheranno, ma dovrete anche avere i mezzi necessari. Voto - 6️⃣

Vergine: giornata entusiasmante in ambito amoroso.

La Luna e Venere saranno ben allineati nei vostri confronti, e vi permetteranno di ritrovare la giusta intesa con la persona che amate, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Nel lavoro avrete bisogno di darvi da fare, di dimostrare quanto potete offrire agli altri grazie al vostro impegno. Voto - 8️⃣

Bilancia: il fine settimana non inizierà nel migliore dei modi. Con la Luna e Venere in cattivo aspetto, il rapporto con la persona che amate sarà difficile da gestire, complice anche alcuni aspetti non curati perfettamente. In ambito lavorativo dovrete impegnarvi di più per raggiungere gli obiettivi che vi siete posti. Voto - 6️⃣

Scorpione: previsioni migliori dal punto di vista sentimentale grazie alla Luna in trigono.

Il pianeta Venere sarà ancora in opposizione, per cui meglio non avere aspettative troppo elevate per la vostra relazione di coppia al momento. In ambito lavorativo ci saranno alcune incertezze da risolvere, che potrebbero richiedere del tempo. Voto - 6️⃣

Sagittario: sfera sentimentale in rialzo dopo il passaggio negativo della Luna. Ritroverete fiducia e buoni sentimenti verso la persona che amate, che faranno sicuramente bene per poter vivere una relazione più sana. In ambito lavorativo avrete tutte le capacità necessarie per poter portare a termine con successo i vostri progetti grazie alla presenza benefica di Marte e Mercurio. Voto - 8️⃣

Capricorno: sabato altalenante per quanto riguarda i sentimenti considerato la Luna e Venere in contrapposizione.

Potrebbe esserci qualche incomprensione con la persona che amate, o in famiglia, e non sarà facile risolvere tutto velocemente. In ambito lavorativo potreste non avere le idee chiare su come gestire al meglio i vostri progetti a causa di Mercurio e Marte in quadratura. Di contro, Giove e Saturno in buon aspetto vi daranno una mano. Voto - 7️⃣

Acquario: periodo sottotono in amore. Il rapporto con la persona che amate tornerà a farsi teso ora che la Luna lascerà spazio a Venere in quadratura. Se siete single il vostro interesse romantico calerà di molto. In ambito lavorativo otterrete interessanti soddisfazioni, che vi spingeranno a dare di meglio. Voto - 7️⃣

Pesci: giornata convincente per quanto riguarda i sentimenti.

Con la Luna e Venere in buon aspetto, sarete più accoglienti nei confronti del partner, capaci di dare vita a un rapporto più affiatato e romantico. Nel lavoro potrete contare su Giove e Saturno in buon aspetto per gestire bene i vostri progetti. Voto - 8️⃣