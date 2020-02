L’Oroscopo del 23 febbraio è pronto a rivelare come sarà questa giornata per ciascun segno zodiacale. All'alba la Luna abbandonerà l'Acquario per andare dai Pesci. Per i nativi dell'Ariete saranno 24 ore intriganti, mentre per i Cancro si preannuncia una domenica ricca di impegni.

Approfondiamo nel dettaglio le previsioni astrologiche di questo ultimo giorno della settimana.

L'oroscopo di domenica 23 febbraio: le previsioni dei dodici segni zodiacali

Ariete: domenica intrigante a patto di evitare commenti acidi sui social.

Siete sempre guardinghi e faticate a fidarvi del prossimo. In famiglia ci sarà modo di trascorrere delle ore liete e costruttive. Casa, figli, lavoro, ne avrete di faccende di cui occuparvi. Sarete abbastanza energici, quindi non sarà difficile superare la giornata.

Toro: la salute risulterà in recupero rispetto all’ultimo periodo. Alcune questioni irrisolte potranno essere chiarite o verificate entro breve. Non lasciatevi prendere dall’ansia e dall’agitazione. Ultimamente alcuni nativi stanno facendo fatica a chiudere occhio la notte.

Una telefonata o un messaggio vi addolcirà la serata. Rimandate un appuntamento perché avete bisogno di recuperare per la prossima settimana.

Gemelli: alcuni nativi dovranno compiere un movimento importante che potrebbe affaticarli. In famiglia vi sarà chiesta una cortesia, forse i figli o i genitori oppure il coniuge avranno bisogno di voi. Cercate di non perdere la pazienza e sorridete. Entro sera potrete tirare un respiro di sollievo, non pensate a quello che vi aspetta il giorno seguente.

Possibili problemi ai denti.

Cancro: l’oroscopo del giorno 23 febbraio vi vedrà super impegnati. Sarete alle prese con le faccende domestiche oppure dovrete lavorare nonostante sia un giorno festivo. Tornerà il sereno in amore, presto sopraggiungeranno delle significative novità. Siate gentili con il partner e i familiari, tenete a freno la lingua e il vostro caratterino. La vita vi ha dato parecchie problematiche, per questo motivo soffrite di attacchi di ansia.

Non affaticate la schiena.

Leone: in arrivo una bella domenica, perfetta per dormire, pulire, studiare o completare un certo lavoretto. Se avete procrastinato per tutta la settimana, riuscirete a chiudere i conti. Sarete un pochino confusi con la testa, forse per via del freddo che avete preso nei giorni scorsi. Attenzione a dove metterete i piedi. Se state aspettando una email o una chiamata importante, potrebbe esserci stato un ritardo.

Vergine: siete stati costantemente impegnati per tutta la settimana, per questo motivo sarete felici di poter riposare. Certo, non tutti potranno beneficiare del giorno di riposo ma chi potrà farlo riuscirà a scrollarsi ogni situazione incresciosa di dosso.

Dedicatevi al vostro corpo e alla vostra mente, concedetevi un bagno o una camomilla tiepida prima di andare a nanna.

Bilancia: l’oroscopo del 23 febbraio dice che sarà una domenica niente male. La mattinata di molti nativi comincerà un po' in ritardo dato che dormiranno a lungo a causa delle ore piccole della precedente serata. Una situazione di famiglia vi impensierirà ma non dovrete andare nel panico dato che tutto tornerà a posto entro poco tempo. Confidatevi con la persona amata oppure con un’amicizia fidata, tutto è più semplice quando si ha qualcuno affianco su cui contare.

Scorpione: per la maggior parte dei nativi la serata andrà meglio del pomeriggio.

Chi ha una società o deve fare delle scelte importanti, potrà sfruttare queste ore domenicali per riflettere. In passato avete sofferto molto, ma bene o male siete andati avanti. In serata il partner farà una richiesta interessante da non sottovalutare. Chi ha dei figli dovrà ben guardarsi dai loro capricci.

Sagittario: molti nativi saranno abbastanza stressati ed esasperati. Non sapranno che cosa fare con una determinata questione. In generale la prossima settimana sarà un po' pesante, per cui non sprecate queste 24 ore a discutere. Recuperate energie, il vostro corpo non avrà bisogno di null’altro.

Libido in calo, forse all’interno del matrimonio qualcosa non funziona più. Provate a ravvivare il rapporto.

Capricorno: in amore è naturale essere gelosi e pieni di dubbi, soprattutto i primi tempi. Questa domenica profumerà di qualcosa di speciale. Vi sentirete sereni in confronto alle scorse giornate. Se possibile, chiudete le situazioni ambigue. Prefiggetevi nuovi obiettivi e liberatevi di ogni forma di pessimismo. Qualcuno sta valutando di cambiare colore di capelli o di tagliarli. Occhio alla pressione.

Acquario: la settimana volge finalmente a conclusione, sarete felici di potervi lasciare alle spalle quanto accaduto.

Qualcuno, però, avrà ancora dei problemi da affrontare, forse delle questioni economiche poco chiare. In serata tornerà il sereno. Le coppie faranno i salti di gioia mentre, chi è solo, potrebbe conoscere qualcuno di intrigante. Salute stabile.

Pesci: Luna piena (dal primo pomeriggio) nel segno. Sarà una domenica interessante e divertente per quasi tutti i nativi. Potrebbe arrivare una sorpresa oppure qualcuno vi contatterà. Le emozioni non mancheranno, soprattutto per chi è in coppia. Fatevi valere, soprattutto se volete progredire a livello economico e sociale. Evitate di fare delle scelte impulsive e riflettete attentamente prima di parlare.

Occhio alla linea.