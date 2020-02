L'Oroscopo settimanale dal 24 febbraio al 1° marzo 2020 cerca di fare il punto della situazione in merito alle previsioni astrologiche sui prossimi sette giorni in calendario. In evidenza in questo contesto è il report astrale riguardante i sei segni appartenenti alla prima tranche zodiacale: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Il periodo, messo sotto stretta osservazione, ha restituito un quadro chiaro e preciso su quali saranno i segni migliori e quelli in eventuale difficoltà.

In primissimo piano dunque, forte della splendida posizione al 'top della settimana', gli amici dell'Ariete (voto 10).

A poca distanza dal primo in classifica troviamo il Toro (voto 8), in compagnia dei positivi Gemelli (voto 6) e Cancro (voto 6). In posizione meno fortunata invece, tuttavia non da buttare, Leone (voto 6) e Vergine (voto 6), con settimana appena sulla sufficienza. Bene, messo in chiaro la scaletta gerarchica relativa ai sei segni in analisi, diamo lustro ai prossimi transiti lunari e alle previsioni da lunedì 24 febbraio a domenica 1° marzo.

Luna nei segni: transiti della settimana

Prima di iniziare col mettere in chiaro l'andamento riservato ai prossimi sette giorni andando a spulciare all'interno delle previsioni dell'oroscopo settimanale, come da routine ci piace fare un promemoria sui transiti messi in agenda dell'Astro d'Argento.

Il periodo cadente a cavallo tra la fine di febbraio e il primo giorno di marzo annovera in tutto tre fermate in programma: a iniziare sarà l'arrivo della Luna in Ariete, presente nel segno di Fuoco già da questo martedì 25 febbraio alle ore 19:47. Il secondo passaggio messo in atto dalla 'musa dei poeti' avverrà venerdì 28 febbraio alle ore 8:29 e vedrà il formarsi della Luna in Toro. La settimana infine chiuderà i battenti con il passaggio della Luna in Gemelli previsto per la prossima domenica 1° marzo alle ore 20:20 della tarda serata.

Astrologia e stelle della settimana per Ariete, Toro e Gemelli

Ariete: voto 10. Periodo efficacissimo per mettere in campo nuovi progetti o impegni importanti, oppure dare 'una spintarella' alle vostre situazioni d'amore, magari necessitanti di toppe o cambi di rotta. La settimana inizierà e terminerà 'alla grande', praticamente vivrete sette giorni nel lusso più sfrenato (naturalmente astrologicamente parlando, ben inteso!).

A fare da portabandiera come miglior giornata in assoluto, quella di martedì, prevista sotto l'egida di una meravigliosa Luna nel segno. Nessun problema per le altre, tutte valutate a cinque e quattro stelle.

Top del giorno martedì 25 febbraio - Luna nel segno;

martedì 25 febbraio - Luna nel segno; ★★★★★ mercoledì 26, giovedì 27 e venerdì 28;

★★★★ lunedì 24, sabato 29 e domenica 1° marzo.

Toro: voto 8. Settimana sistematicamente improntata alla migliore positività, anche se non proprio assoluta. A portare una ventata di freschezza nei rapporti interpersonali, come anche negli affari o specificatamente nei rapporti interpersonali, sarà l'arrivo della Luna nel comparto questo venerdì 28 febbraio.

Giovedì, sabato e domenica daranno l'opportunità di ben programmare e poi vivere in serenità il weekend. Meno promettenti invece, lunedì e martedì, rispettivamente valutati con due e tre stelline negative.

Top del giorno venerdì 28 febbraio - Luna nel segno;

venerdì 28 febbraio - Luna nel segno; ★★★★★ giovedì 27, sabato 29 e domenica 1° marzo;

★★★★ mercoledì 26 febbraio;

★★★ martedì 25 febbraio;

★★ lunedì 24 febbraio.

Gemelli: voto 7. Bene, amici Gemelli da adesso potrete iniziare a 'respirare': la presenza della Luna nel comparto, inutile nasconderlo, è rivolta quasi tutta all'amore, alla famiglia ed in parte anche al lavoro che non va, o peggio, che non c'è.

Diciamo che qualcosa dovrebbe muoversi questa settimana in ambito lavorativo ma nulla di esaltante in attesa di tempi migliori. La vostra settimana, intanto, vedrà un finale davvero al 'top del giorno' con domenica altamente supportata dalla Luna. Giorni valutati a priori come ottimi, supportati da cinque stelle, anche lunedì e sabato d'inizio weekend. Nella norma quelle a quattro stelle del 25 e del 28.

Top del giorno domenica 1° marzo - Luna nel segno;

domenica 1° marzo - Luna nel segno; ★★★★★ lunedì 24 e sabato 29;

★★★★ martedì 25 e venerdì 28;

★★★ mercoledì 26 febbraio;

★★ giovedì 27 febbraio.

Oroscopo e stelline settimanali per Cancro, Leone e Vergine

Cancro: voto 7.

L'oroscopo della settimana indica i prossimi giorni potenzialmente in grado di portare in misura uguale difficoltà e momenti positivi. Ottime performance in amore, come anche nelle affettività strette, il 24 febbraio, merito di astri sicuramente a favore: giornata 'top' assicurata. Ancora giornate splendide quelle 'targate' a cinque stelline del 25 e del 26 di febbraio. Giovedì e domenica invece, risulteranno le sole giornate a quattro stelle. Chiusura del periodo pessimo, con un venerdì segnato da tre stelle; a seguire, un'altra giornata pessima, sabato 29 febbraio, servita da due stelline da 'ko'.

Top del giorno lunedì 24 febbraio;

lunedì 24 febbraio; ★★★★★ martedì 25 e mercoledì 26;

★★★★ giovedì 27 e domenica 1° marzo;

★★★ venerdì 28 febbraio;

★★ sabato 29 febbraio.

Leone: voto 6. La prossima settimana si prevede abbastanza semplice, anche se a tratti certamente monotona. Confermiamo che mancherà la giornata 'top del giorno' e questo si farà certamente sentire. Diciamo però che, in linea generale, le giornate evolveranno in parziale tranquillità restituendo un andamento a fasi alterne tra positività e negatività. Iniziamo pure ad indagare la situazione andando a mettere in chiaro i singoli periodi e, volendo, avendo cura di annotare le giornate buone con quelle meno buone.

★★★★★ lunedì 24 e martedì 25;

★★★★ mercoledì 26, giovedì 27 e venerdì 28;

★★★ sabato 29 febbraio;

★★ domenica 1° marzo.

Vergine: voto 6. Inizierà davvero malissimo questa settimana, però chiuderà decisamente in modo accettabile, in tutti i sensi. Non arrabbiatevi, non ci siamo sbagliati nel valutare voi Vergine, pertanto accontentatevi del voto 6 espresso in pagella e aspettate periodi migliori. L'oroscopo della settimana 24 febbraio al 1° marzo invita a non trascurare, anche se con i dovuti distinguo, nemmeno le giornate a quattro stelle di mercoledì, giovedì e sabato: se saprete gestire al meglio sia le emozioni che la voglia di strafare, certamente riuscirete a trarne buoni vantaggi.

Intanto, sicuramente giorni da evitare, nel senso che dovrete 'non fare' e se costretti a 'fare', farlo con massima attenzione, lunedì e martedì.

★★★★★ venerdì 28 e domenica 1° marzo;

★★★★ mercoledì 26, giovedì 27 e sabato 29;

★★★ lunedì 24 febbraio;

★★ martedì 25 febbraio.

E' possibile continuare con i segni restanti analizzati dall'oroscopo settimanale da Bilancia fino a Pesci e scoprire la classifica completa.