L'Oroscopo del 3 febbraio è pronto a rivelare come sarà questa giornata per ciascun segno zodiacale. Nel primo pomeriggio, la Luna (fase gibbosa calante) passerà dal Toro ai Gemelli. Voglia di primavera per la Vergine, mentre alcuni nativi dell'Acquario inizieranno la settimana con un po' di nervosismo.

Approfondiamo nel dettaglio le previsioni astrologiche di questo primo lunedì del mese di febbraio.

L'oroscopo di lunedì 3 febbraio: le previsioni dei dodici segni zodiacali

Ariete: secondo l'oroscopo del giorno 3 febbraio, sarà una giornata piena di impegni e qualcuno dovrà correre per non fare tardi.

In famiglia, soprattutto con i figli piccoli, si rischieranno malintesi. In serata avrete voglia di una cena a lume di candela e spesso desiderate che il vostro partner sia più spontaneo e sorprendente.

Toro: in mattinata il capo o il professore finirà per rifilare a molti nativi un lavoro extra, ma se non ve la sentite di svolgerlo non accettate. Imparate a rispettare i vostri limiti, questo vale anche all’interno delle mura domestiche. Non siete dei servi, fatevi rispettare ma non usate dei toni aggressivi con i familiari.

Relax in serata.

Gemelli: La Luna nel segno illuminerà la giornata della maggior parte dei nativi. Vi sentirete stimolati e questo sarà un aspetto favorevole. Per ottenere grandi risultati occorre passione, pazienza e perseveranza. L’energia amorosa sarà alle stelle nel tardo pomeriggio, lasciatevi andare. Presto riceverete una gradita sorpresa da parte della persona amata.

Cancro: le previsioni dell’oroscopo parlano di un lunedì affaccendato.

Detestate questo giorno della settimana perché vi mette addosso una grossa ansia. Ciononostante stringerete i denti e cercherete di concludere le cose il prima possibile. Se avete un problema, parlatene con il partner o un’amicizia fidata.

Leone: in questo momento avete problemi con il lavoro e la famiglia. Qualcosa vi distrae da un po’. Non mettete la testa sotto la sabbia e tirate fuori le vostre capacità.

Siate indulgenti, presto ogni incomprensione sarà chiarita. Sarete molto stremati e andrete a dormire prima del consueto.

Vergine: non vedrete l’ora che si avvicini la primavera, il freddo e il buio vi hanno un po' stufato. Questo lunedì partirà un po’ al rilento ma all’ora di pranzo la maggior parte dei nativi troverà la carica giusta per concludere nel miglior modo possibile la giornata. Occhio ad alcune conoscenze, meditate.

Bilancia: in questa giornata non riuscirete a pensare ad altro che alla persona amata, soprattutto se state vivendo un amore a distanza. Chi vive insieme si lascerà andare alla passione che sarà molto intensa.

I single vorrebbero condividere la giornata con qualcuno di speciale, tempo al tempo e l’amore busserà alla vostra porta.

Scorpione: l'oroscopo di lunedì vi invita a guardarvi alle spalle. Sarete impegnati con il lavoro e rischierete di sbruffare. In questa giornata potrebbe arrivare una notizia interessante. In famiglia tutto filerà liscio come l’olio, ma cercate di non arrabbiarvi se qualcosa andrà storta. Siete un segno dolce, in serata vi concederete due coccole con il partner.

Sagittario: presto alcuni nativi avranno modo di partire per una meta esotica. Vi fate in quattro per tirare avanti la famiglia, non è sempre facile arrivare alla fine del mese tra bollette, mutui e/o spese di casa.

In giornata vi sentirete ispirati e pieni di brio. In serata sarete carichi e finirete per andare a letto un po' più tardi del solito.

Capricorno: dovrete lavorare/studiare più del dovuto. Alcuni nativi finiranno per commettere un errore ma non punitevi severamente perché errare è del tutto umano. Nel tardo pomeriggio concluderete qualcosa e potrete abbandonarvi al relax assoluto. Questa giornata favorirà la dieta anche se durante la settimana rischierete di mandarla a monte.

Acquario: comincerà con un pizzico di nervoso questa giornata. Non andate in escandescenze se qualcosa prenderà una brutta piega.

Cercate di essere diplomatici. In casa potrebbe esserci da riparare un guasto, non rinviate ad oltranza. In serata vi dedicherete alla televisione e ai social.

Pesci: in questo periodo non amate molto uscire, preferite guardare la tv e mangiare. Attenzione, il rischio di ingrassare sarà maggiore in questa settimana. Questo lunedì farete mille programmi, cercate solo di non procrastinare. Chi è in coppia vivrà una serata piacevole. Salute ballerina, copritevi bene ma non preoccupatevi.