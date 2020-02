L'Oroscopo di domani 3 febbraio 2020 focalizza l'attenzione sul primo giorno della nuova settimana. In analisi i primi sei segni dello zodiaco, ossia Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine: curiosi di sapere come andrà nel periodo l'amore e il lavoro? In questo caso, la buona protezione degli astri andrà a tutto vantaggio dei nati sotto al segno dei Gemelli, rilevati quest'oggi al 'top del giorno' grazie all'ingresso della Luna in Gemelli. L'Astro d'Argento sarà ben disposto a favorire programmi e propositi in campo affettivo/sentimentale.

Nel merito, ad avere abbastanza opportunità dalla giornata sotto esame, oltre ovviamente ai Gemelli, senz'altro Toro e Vergine: entrambi i segni sono stati classificati nel periodo con cinque ottime stelline super-fortunate. Ad avere la peggio intanto, secondo l'oroscopo del giorno 3 febbraio, il Leone (ko), sotto stress a causa di Venere e Nettuno entrambi speculari negativi al 78%. Situazione di certo non buona, anche se nettamente meno drammatica di quella relativa al Leone, per gli amici del Sagittario (sottotono).

Andiamo ai dettagli segno per segno.

Classifica stelline 3 febbraio 2020

Le stelle del prossimo lunedì hanno emesso il proprio verdetto in merito all'andamento della giornata. Per capire quali segni andranno incontro a situazioni favorevoli e quali, invece, vivranno un giorno poco positivo, si può consultare la nostra classifica stelline quotidiana generata dall'oroscopo del 3 febbraio 2020. Come annunciato in apertura ad essere valutati dall'oroscopo di domani su amore e lavoro, in questa sede, i soli segni interessanti la prima tranche zodiacale, ovvero quella compresa da Ariete fino a Vergine.

In apertura abbiamo già svelato in parte i segni migliori e peggiori del momento, pertanto andremo subito ai dettagli definitivi. A seguire il resoconto restituito dall'oroscopo, segno per segno:

Top del giorno : Gemelli (Luna nel segno);

: Gemelli (Luna nel segno); ★★★★★: Toro, Vergine;

★★★★: Cancro;

★★★: Ariete;

★★: Leone.

Oroscopo lunedì 3 febbraio: Ariete, Toro e Gemelli

Ariete: ★★★. Partirà abbastanza a toni bassi questo vostro lunedì, classificato dalle stelle con il sigillo poco positivo relativo al 'sottotono'.

Secondo l'oroscopo del giorno, riguardo l'amore, i riflettori saranno puntati sul vostro rapporto di coppia: serpeggerà dentro di voi una sorta di insofferenza per tutto ciò che sembra scontato. Avrete così l'esigenza di rinnovare alcune situazioni affettive, soprattutto se avete una vita amorosa adagiata sulla scontata e ridondante consuetudine. Single, la nostalgia per una storia passata vi farà temporeggiare. Fino a quando il campo non sarà sgombro, quindi per il momento non ci sarà spazio per un nuovo amore se non dimenticherete quello vecchio. Nel lavoro, nelle faccende pratiche esaminate con attenzione gli obiettivi eliminando quanto non ha funzionato e accettando le difficoltà come un trampolino di lancio verso un futuro migliore, vedrete che così facendo, tutto si sistemerà.

Toro: ★★★★★. Questo lunedì, prendetevi pure il lusso di iniziare la giornata con un sano ottimismo: il periodo si prevede positivo al 99%, quindi gustatelo al meglio. In amore, Venere aiuterà le coppie a condividere momenti di grande armonia e passione. Saranno bene in vista felici recuperi in tutti quei rapporti che necessitano di un briciolo di fortuna. In molti casi la strada risulterà spianata, specialmente per alcune decisioni anche molto importanti da prendere per futuro. Single, tornerà finalmente il sereno per molti del segno e potrete sfruttare tante belle occasioni per vivere storie brevi ma molto coinvolgenti.

Nel lavoro, l'oroscopo giornaliero indica che sarete efficienti nei compiti di routine, le vostre capacità organizzative verranno alla luce e sarete anche apprezzati per la vostra lealtà e per come saprete affrontare una situazione complessa, il che vi porterà più gratificazioni.

Gemelli: 'top del giorno'. In arrivo un giorno fantastico! In generale, si prevede un lunedì decisamente 'caldo', molto intenso e passionale. Se siete in coppia, l'arrivo della Luna nel segno non farà altro che favorire dialoghi e buoni propositi da mettere in atto nel rapporto. L'amore, acquisterà una dimensione nuova, un'ampiezza maggiore e sarà la vostra fonte principale di gioia e di soddisfazione.

La relazione con il partner ritroverà slanci e emozioni dei tempi migliori, insieme ad una gran voglia di lanciarvi in un nuovo progetto sentimentale. Single, le predizioni relative all'oroscopo di lunedì annunciano una giornata positiva per i sentimenti e nella costruzione di rapporti solidi e duraturi. Molti del segno potrebbero essere decisi a muoversi verso una ricerca di sentimenti profondi e fortunati: le stelle fanno presagire che a trovare l’amore vero manca davvero poco! Nel lavoro, sarà una fase eccellente per avanzare richieste e pianificare viaggi di studio e di lavoro, perché il successo sarà garantito!

In questa giornata vi muoverete con lucidità e fermezza, esponendo con fare persuasivo e convincente le vostre azioni.

Astrologia del giorno 3 febbraio: Cancro, Leone e Vergine

Cancro: ★★★★. Il prossimo giorno in calendario inizierà abbastanza bene per voi Cancro, previsto in gran parte normale e sostenibile. Pertanto, l'oroscopo sulla giornata di domani indica che, in amore, avrete certamente un'enorme carica vitale e questo potrà avere un effetto positivo sulla vostra vita sentimentale a due. Visto che ultimamente risentivate di una certa stanchezza, ora dovrete solamente rilassarvi e riempire di coccole la persona che più vi piace.

Single, sarete seducenti ed affascinanti e non perderete una sola occasione per fare breccia nel cuore della persona interessata. Con il vostro charme sarà difficile resistervi, potrete vivere così dei flirt intensi, anche se di breve durata; a meno che non vi innamoriate perdutamente di qualcuno. Nel lavoro, complice il transito della Luna, armonica in Gemelli, disponibilità e buonumore si stabilizzeranno in voi. Qualcuno in grado di aiutarvi comprenderà e asseconderà le vostre ambizioni, preparatevi quindi ad una ascesa lunga e costante!

Leone: ★★. Partirà decisamente in salita questo vostro lunedì di avvio settimanale (almeno, questo è quello che hanno fatto intendere le effemeridi).

In amore, secondo l'oroscopo, potreste essere piuttosto distratti e non accorgervi di quello che succede sotto il vostro naso. State attenti, altrimenti potrebbe essere troppo tardi per rimediare a sviste o a svarioni di stampo sentimentale. Curate il rapporto con la persona amata regalando un po' più del vostro tempo libero. Single, sarà sicuramente un periodo abbastanza complesso per alcuni di voi: indecisione o mancanza di volontà vi daranno del filo da torcere! Se avete un programma frizzante per la giornata, gli astri potrebbero rompervi le uova nel paniere, perciò tenete pronta un'alternativa in modo da non farvi rovinare tutto.

Nel lavoro, ambizione e grinta vi aiuteranno a tenere testa a chi volesse farvi cambiare idea su un progetto. Quindi non lasciatevi scoraggiare dagli ostacoli che incontrerete sul vostro cammino, ma fidatevi del vostro istinto ed andate diritti avanti.

Vergine: ★★★★★. Lunedì preparatevi a gustare una giornata perfetta e positiva in quasi tutto. Il periodo non sarà negativo soprattutto nei riguardi dei rapporti interpersonali. L'oroscopo di domani 3 febbraio consiglia in amore di guardare avanti con maggior fiducia. Se non la mattinata o la parte pomeridiana, certamente la serata vi catapulterà in un'atmosfera molto romantica, quasi da fiaba: il partner non potrà far altro che condividere con piacere questo stato di grazia.

Fate tesoro dell'esperienza acquisita e usatela più spesso per organizzare qualcosa di speciale, solamente per voi due. Single, le questioni d’amore si evolveranno sicuramente a vostro favore. Sarà quindi un buon momento per sistemare qualcosa rimasto in sospeso e chiarire una volta per tutte la vostra posizione. Magari in questo periodo potreste incrociare l’anima gemella in qualcuno che già conoscete. Nel lavoro, supportati dal sestile Urano-Mercurio, che vi farà certamente da spalla, vi saranno confermate gran parte delle vostre certezze. Così, con gli astri propizi che avete, sarete certamente agevolati da una ventata di fortuna per condurre in porto affari, migliorando la vostra professionalità.

Continua con i sei segni restanti analizzati nell'oroscopo da Bilancia fino a Pesci.