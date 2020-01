L'Oroscopo dal 3 al 9 febbraio apre le porte ad una settimana molto avvincente e piena di novità. Le giornate saranno tutte in crescendo e in giro si respirerà un'aria dinamica e progettuale. Ogni preoccupazione sarà tenuta sotto controllo. Domenica ci sarà la Luna Piena in Leone e questo conferirà molta forza. I nativi della Bilancia godranno di uno stellare stato di forma, mentre i Pesci vivranno dei momenti emozionanti. Amore, lavoro, famiglia, fortuna e denaro saranno al centro delle previsioni astrologiche della settimana.

Previsioni dell'oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete - Preparatevi a vivere una bella settimana d'amore, soprattutto se avete una persona speciale nel cuore. Sarà possibile rispolverare un sentimento rimasto sopito per molto tempo. State portando avanti un progetto di vita comune, magari avete in mente di sposarvi, fare dei figli, viaggiare o fare carriera. Entro la primavera qualcosa comincerà a muoversi. Questa settimana favorirà i cambiamenti riguardanti l'aspetto fisico e la casa. Sarete molto più tranquilli e trascorrerete delle serate rilassanti.

Spesso tendete ad assumere degli atteggiamenti di auto-sabotaggio, cercate di controllarvi. Nel lavoro ci saranno dei nuovi compiti da affrontare. Ci saranno degli interessanti movimenti finanziari, cercate solamente di non sperperare inutilmente il denaro.

Toro - Sarà una settimana piena di impegni e progetti. Dovrete destreggiarvi tra lavoro, casa e famiglia. I cuori solitari si sentiranno molto soli in questo periodo.

Con San Valentino alle porte, proverete un pizzico di gelosia per le coppiette che vedrete in giro. Qualcuno avrà dei rimpianti, ma è meglio non guardarsi alle spalle e andare avanti. Presto vivrete una storia d'amore appagante. Nel fine settimana accadrà una svolta interessante e sarete tentati di programmare qualcosa di particolare e insolito. Se un lavoro o un percorso di studi non vi piace più, non è mai troppo tardi per cambiare e intraprendere una nuova strada.

Prendete le cose con filosofia.

Gemelli - Avrete la Luna nel segno nei primi tre giorni della settimana. Riuscirete a concludere grandi cose e vi sentirete maggiormente appagati. L'amicizia non dovrà essere sottovalutata perché vi sarà di grande aiuto prima o poi. Comunque sia, dovrete fare attenzione a chi avete attorno, qualcuno vi sparla alle spalle. Le coppie hanno bisogno di ritrovare l'energia e il romanticismo di un tempo. Uscite, svagatevi e non permettete ai problemi di lavoro di interferire nelle vostre questioni private. Nel weekend riceverete una telefonata da un parente. Sarà una valida settimana per programmare un viaggio estivo, non indugiate troppo.

Cancro - L’oroscopo settimanale dice che saranno dei giorni pieni di romanticismo e d'amore, specie per le nuove coppie. Per crescere bisogna saper affrontare anche le situazioni difficili, non è tutto oro quel che luccica. La paura spinge a intraprendere dei percorsi alternativi che il più delle volte si rivelano dei miracoli e permettono di fare un salto di qualità. Il periodo più favorevole sarà tra mercoledì e venerdì, in tale data aspettatevi delle notizie cosmiche. I più giovani sognano di fare una vacanza all'estero e di vivere un amore appassionante. Comunque sia, riceverete un'entrata di denaro davvero importante e farete i salti di gioia.

Leone - La Luna sarà nel vostro segno nel fine settimana e porterà una ventata di aria fresca all'interno della vita amorosa e familiare. Il plenilunio di domenica, inoltre, accrescerà i sensi e l'ispirazione. Vi sentirete appagati e pieni di inventiva. In questa settimana una vecchia fiamma potrebbe tornare ad ardere, ma sarà meglio prendere delle precauzioni. Sarete aggiornati su una certa questione che vi sta a cuore ed arriveranno quelle risposte che aspettate da tempo. Se desiderate un cambiamento dovete rimboccarvi le maniche.

Vergine - Le migliori giornate saranno quelle del weekend, ma questo non significa che sarà una settimana turbolenta.

Ci saranno dei lavoretti da sbrigare e rischierete di innervosirvi e sbuffare. I più giovani hanno intrapreso da poco la visione di una nuova serie tv, per questo motivo preferiscono trascorrere le giornate davanti allo schermo televisivo piuttosto che uscire. Non trascurate la forma fisica e cercate di incominciare questo mese di febbraio con il piglio giusto. L'amore di coppia sarà ok, non mancheranno delle giornate colme di passione. Occhio a Marte e Nettuno che potrebbero generare delle discussioni pesanti. Un contratto o una collaborazione andranno rivisti al più presto. Soldi in arrivo.

La settimana per i segni da Bilancia a Pesci

Bilancia - Le previsioni astrologiche della settimana fino al 9 febbraio vi vedranno in forma smagliante. Sarete molto fortunati e agevolati, le stelle vi supporteranno per la maggior parte del tempo. Approfittate di questo eccellente stato di forma per fare il salto di qualità, per chiedere un aumento, un trasferimento o per fare una dichiarazione d'amore. Favoriti i risparmi e i guadagni, riceverete una bella entrata di denaro grazie al duro lavoro svolto nelle scorse settimane. L'amore risulterà molto solido e le coppie supereranno ogni astio. Sabato sarà la giornata migliore per tagliare i capelli o per concedersi una serata di passione.

Scorpione - Coloro che da tempo sognano l'amore nei prossimi giorni vivranno un'intensa emozione. Non sottovalutate certe amicizie perché potrebbero rivelarsi più speciali di quello che sono. Trascorrete più tempo fuori, lasciate che Cupido vi trovi. Non sarete a corto di ispirazione e questo vi tornerà utile soprattutto se lavorate in proprio o studiate. In casa dovrete fare delle modifiche e le pulizie. Ci saranno dei giorni in cui sarete molto assonnati a causa delle ore piccole. Iniziate una dieta oppure migliorate l'alimentazione. Attenzione a non prendere freddo, gira una brutta influenza in questo periodo.

Sagittario - In questi giorni, fino al 9 febbraio, vi interrogherete sulla vostra vita e sull'amore. Vi chiederete dove state andando e se certi atteggiamenti sono giusti o sbagliati. Insomma sarà una settimana di chiarimenti e verifiche. Nel fine settimana qualcuno avrà un ripensamento. Il cuore dei single, per ora, non batte. Chi è in coppia comincerà a pensare a cosa regalare al partner in vista di San Valentino, in tal caso prestate attenzione alle offerte. Sbizzarritevi e non siate monotoni.

Capricorno - Lunedì avrete una sorta di risveglio interiore. La vostra mente sarà più ricettiva e vi sentirete pieni di energia.

Chi lavora in proprio allaccerà dei contatti utili per i propri affari. Durante la settimana arriveranno dei soldi e potrete sistemare un po' di conti. Sarà il momento perfetto per chiudere ogni questione lasciata in sospeso. In amore le coppie sposate o conviventi si ritroveranno a fare una serie di chiarimenti. Qualcuno si ritroverà a fare shopping. Le stelle favoriranno le diete (lunedì), i tagli di capelli (sabato) e i nuovi incontri. I cuori solitari vivranno dei momenti intensi durante il mese di febbraio, non mancheranno le occasioni per conoscere gente interessante e simpatica.

Acquario - Sarà una settimana incentrata sulla revisione.

Qualcosa dovrà essere rivalutato. Vi troverete davanti ad un incrocio e dovrete prendere una strada, ma non dovrete avere paura di sbagliare. A qualsiasi età è possibile trovare l'amore, basta crederci e mettersi in gioco. In casa vi ritroverete a fare le pulizie e magari a cambiare la disposizione dei mobili. Qualcuno da tempo sente la necessità di rinnovarsi, forse c'è bisogno di tagliare via le cose che non funzionano più o di cambiare stile di vita. Comunque sia, la settimana sarà favorevole per le diete e per provare a eliminare certi vizi nocivi. Nel weekend sarete più maliziosi che mai.

Pesci - L’oroscopo della settimana fino al 9 febbraio vi vedrà in salute. Avrete dei giorni pieni di emozioni, qualcosa vi coglierà di sorpresa. Qualcuno si ritroverà a gestire un lavoro extra, ma per non perdere la pazienza organizzatevi al meglio. I cuori solitari avranno delle buone occasioni per fare amicizia. Chi studia o lavora otterrà dei buoni risultati. Un'entrata economica vi consentirà di rifiatare, ma dovrete comunque cercare di diminuire i consumi. Portate avanti i progetti e siate gentili con il prossimo.