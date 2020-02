Le previsioni zodiacali del segno del Leone, relativamente alla settimana che va dal 10 al 16 di febbraio, ci informano sull'amore, sul lavoro e sulla fortuna. L'amore di coppia sarà sostanzialmente positivo, solo un po' di gelosia potrebbe rovinare qualche momento di serenità. I cuori solitari del segno del Leone potrebbero fare buone ma non definitive conoscenze. Il lavoro verrà molto apprezzato e in futuro potrebbe portare anche vantaggi economici. Inoltre potrebbe essere una buona settimana sul versante fortuna; ci potrebbe essere qualche viaggio in programma e buone notizie lavorative per chi non è occupato.

Leone: l'amore per coppie e single

La settimana, per quanto riguarda l'amore di coppia, risulterà essere piena di pace e tranquillità. Potrebbe nascere un po' di gelosia a causa di situazioni pregresse: dovrete essere bravi, voi e il vostro partner, a non fare polemiche e a riportare tutto nei giusti binari. Potreste portare la persona amata a cena fuori, potrebbe essere per voi un weekend molto appassionante. Voi che ancora non avete trovato l'anima gemella, potreste conoscere qualche persona interessante ma forse non la vostra dolce metà.

Il lavoro per il segno del Leone

L'ambito lavorativo risulterà particolarmente soddisfacente. Avrete voglia di sacrificarvi e otterrete risultati davvero importanti. In questa settimana non ci saranno, però, gratificazioni particolari da parte dei vostri superiori. Non disperate, il vostro lavoro verrà in seguito apprezzato anche da quel punto di vista. Non è escluso che il vostro impegno e i risultati conseguenti possano portare anche a premi di natura economica.

Non sentitevi appagati e continuate a voler raggiungere obiettivi prestigiosi.

La fortuna per coloro che appartengono al segno del Leone

La fortuna potrebbe essere un bel fattore, nella settimana di coloro che sono nati sotto il segno del Leone. Potrebbero proporvi un bel viaggio in una capitale che desideravate visitare, accoglierete molto positivamente l'invito. Coloro che non hanno ancora un lavoro potrebbero trarre vantaggio dalla settimana in oggetto.

Non tarpate le ali alle vostre aspirazioni, la fortuna va anche cercata.

Le caratteristiche del Leone

Il Leone possiede delle caratteristiche importanti che lo caratterizzano. I nati sotto questo segno sono molto buoni, forse troppo, e si beano di se stessi. Le persone del Leone appaiono generose e oneste, non amano molto farsi aiutare dagli altri, anche a costo di fallire i loro obiettivi. Risultano essere sostanzialmente intelligenti e altruisti, nel momento opportuno viene fuori anche la loro forza e decisione.