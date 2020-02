Il mese di febbraio è ormai arrivato da qualche giorno e i nativi di tutti i segni zodiacali si chiedono come andrà questo nuovo periodo. Scopriamo le stelle e l'Oroscopo per tutti nati sotto il segno dell'Acquario.

C'è grande energia e recupero per il segno in queste prime settimane del 2020. Nonostante la stanchezza accumulata nei mesi precedenti, molti dei nativi sono riusciti a trovare del tempo per sé stessi e superare anche i momenti di tensione.

L'ultima settimana di gennaio, che ha preceduto l'arrivo di febbraio, ha visto i nativi del segno particolarmente energici.

Grazie anche alla positività del Sole e di Mercurio, a livello sentimentale con Venere attiva. Alcuni dei nativi hanno saputo fare dei passi avanti, mentre in campo lavorativo, nonostante alcuni cambiamenti, che di certo non li hanno resi felici, sono riusciti comunque ad organizzare i propri programmi.

La salute dell'Acquario a febbraio

Nel mese di febbraio, Giove e Saturno saranno favorevoli, un buon momento per la salute. Cercate di curare di più la forma fisica, riuscirete così a fare incetta di energia.

Se ci sono stati dei problemi, riuscirete a risolverli, nel corso delle giornate del mese. A livello sentimentale, vi sentite particolarmente intriganti, cercate di tenere a bada, però la vostra gelosia. In campo lavorativo con il sole nel segno, potrete rinnovare i vostri progetti. Vediamo di seguito le stelle che riguardano il lavoro e l'amore per tutti i nati sotto il segno zodiacale dell'Acquario.

Oroscopo febbraio: lavoro e amore dell'Acquario

In amore, state cercando una nuova tranquillità, in questo mese riuscirete a vivere la vostra relazione in modo sereno, come da tempo non accadeva. I single che sono in cerca di un amore, potranno fare degli incontri già delle prime settimane del mese. Le relazioni che durano da molto tempo, potrebbero vivere dei momenti sottotono, soprattutto con la fine del periodo.

Nel successivo mese di marzo, nonostante le problematiche che proseguiranno a livello sentimentale, le coppie riusciranno a superare i periodi anche più irruente.

A livello professionale, chi da tempo sta cercando di migliorare la propria posizione lavorativa, riuscirà ad ottenere delle risposte rassicuranti. Qualcuno potrebbe anche decidere non solo di rinnovare, ma anche cambiare il proprio ruolo. Con Urano nel segno, vi sentite pronti a provare delle nuove strade. Qualcuno potrebbe anche ricevere una buona offerta, difficile da rifiutare. Nel prossimo mese poi potreste ottenere la svolta che da tempo cercate, se così non fosse, tenetevi pronti a imporre il vostro pensiero soprattutto con i collaboratori.