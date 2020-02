A partire dalla settimana dal 10 al 16 febbraio, Marte si scosterà dal segno dell'Ariete per entrare sul segno del Toro. L'amore sarà il favorito per tutti i segni di terra. Scopriamo le previsioni degli astri di tutti i segni zodiacali.

Le previsioni dei primi sei segni

Ariete: questa settimana sarà per voi ricca di energia. Sarete pronti a dare del vostro meglio per realizzare i vostri obiettivi. Marte in congiunzione sul vostro segno vi regalerà delle occasioni da non lasciarvi scappare. Mercoledì e giovedì le giornate più fortunate, mentre dovrete fare maggiore attenzione nel weekend.

Toro: Marte sul vostro segno vi regalerà una grande grinta. Avrete bisogno di energia per raggiungere tutti i vostri obiettivi. Sul lavoro potrebbe esserci qualche ostacolo da dover superare. A livello sentimentale arriveranno delle grandi soddisfazioni.

Gemelli: per i nati sotto il vostro segno zodiacale, questa settimana dal 10 al 16 febbraio sarà molto fortunata. Grazie a Marte sul vostro segno zodiacale potrete contare su una marcia in più. Se dovete avanzare in un nuovo progetto, questo sarà il momento giusto per farlo.

Cancro: Venere in opposizione potrebbe portare un certo nervosismo nella vostra vita. Con il partner farete parecchia difficoltà ad andare d'accordo. Cercate di capire se si tratta di un momento passeggero o di un problema che va avanti da lungo tempo.

Leone: in questo periodo potreste far fatica a trovare qualcuno che concorda con i vostri obiettivi. Siete delle persone che amano battersi in prima linea per i propri obiettivi.

Cercate di fidarvi maggiormente del vostro istinto, che solitamente non sbaglia mai.

Vergine: questa settimana dal 10 al 16 febbraio partirà in maniera piuttosto positiva. Per i nati sotto il vostro segno zodiacale potrebbero infatti arrivare delle belle novità. Martedì e mercoledì le giornate più nervose.

Da Bilancia a Pesci

Bilancia: finalmente potrete dire addio all'opposizione di Marte. Questo pianeta infatti, smetterà di darvi del filo da torcere e vi sentirete maggiormente rilassati.

Sul lavoro non mancheranno le belle notizie, mentre con il partner potrebbero esserci momenti di tensione.

Scorpione: Marte in opposizione sul vostro segno vi farà sentire più stanchi del solito. Ci saranno parecchi ostacoli sul lavoro e in alcune occasioni sembrerà mancarvi la voglia di fare.

Sagittario: purtroppo, a causa di Luna in opposizione in questa settimana dal 10 al 16 febbraio, le cose potrebbero non andare per come avevate immaginato. Grazie a Mercurio dalla vostra parte però, non faticherete a trovare una via di fuga. Chi è single dovrà tenere gli occhi aperti: potrebbe arrivare la giusta occasione.

Capricorno: in amore le cose sembreranno procedere a gonfie vele e riuscirete a sentirvi maggiormente appagati. Inoltre, potrete contare su un buon recupero di energie. Nel weekend invece, qualcosa potrebbe non andare per il verso giusto.

Acquario: in questo periodo della vostra vita non vi mancano le buone occasioni. Potrebbero esserci parecchi cambiamenti dietro l'angolo, ma non dovrete spaventarvi. Anche in amore non mancano incontri interessanti.

Pesci: dal punto di vista sentimentale prosegue per voi un periodo di maggiore serenità. Grazie all'influsso di Venere sarete molto positivi sul vostro futuro.

Preparatevi anche a ricevere qualche bella sorpresa.