È ormai arrivato il mese di febbraio anche per il segno zodiacale dei Pesci. Come si modificano gli equilibri in questo nuovo periodo dell'anno? Scopriamo le stelle con amore, lavoro e salute, ma anche con consigli per vivere al meglio questo nuovo periodo dell'anno.

L'intero 2020 per il segno dei Pesci è un anno di riscatto. Già da gennaio, le stelle sono state positive a alcuni sono riusciti a superare le emozioni negative, eliminando ansie e disagi. A livello salutare, ci sono state delle problematiche, che con molta attenzione i nativi del segno sono riusciti a superare.

In campo sentimentale, chi ha avuto dei problemi, ha compreso al meglio come poter gestire la situazione, decidendo anche di porre termine ad una relazione punto in campo professionale, non è mancato coraggio e intraprendenza.

La salute dei Pesci a febbraio

Nel mese di febbraio 2020, a livello salutare sono tanti i punti di vista positivi, con Marte attivo a partire dalla terza settimana del mese, non mancheranno vantaggi. Sfruttate al meglio il momento favorevole di questo periodo, perché a marzo potreste vivere dei periodi sottotono.

In campo sentimentale, con Venere nel segno non mancheranno passioni, dopo le difficoltà passate negli ultimi anni, vi sentite meglio. In campo lavorativo, con Marte attivo a partire appunto dalla seconda settimana, potete portare avanti i vostri progetti professionali.

Approfondiamo di seguito nel dettaglio le stelle con amore, lavoro per tutti i nati sotto il segno dei Pesci.

Oroscopo febbraio: professione e sentimenti dei Pesci

Come anticipato, in amore, con Venere dalla vostra parte, ci saranno dei momenti passionali con il partner. Le amicizie si potrebbero approfondire e diventare qualcosa di più, se lo desiderate. Potrebbero nascere delle tensioni, queste probabilmente causate da problematiche riguardanti il campo professionale. Cercate, quindi di dare spazio anche ai vostri sentimenti, al partner ed alle persone che amate, non focalizzandovi troppo a livello professionale.

Nel mese di marzo, potrebbero nascere nuove storie d'amore, diversi saranno i pianeti dalla vostra parte, compreso Giove e Saturno.

A livello lavorativo, questo è un periodo di forza; le collaborazioni nate, ultimamente, vi hanno creato delle problematiche, che ora riuscite a superare. Diversi sono i mesi in cui durerà questo momento di energia professionale, infatti, anche il mese di marzo sarà un periodo importante per le questioni lavorative, per ripartire. Per chi fosse fermo da tempo possono iniziare dei nuovi rapporti professionali. Con la fine del periodo potreste avvisare un po' di stanchezza, ma basterà dedicare del tempo per voi e riuscirete a andare avanti.