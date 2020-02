Il mese di marzo 2020 per il segno dei Gemelli arrecherà con sé molteplici vantaggi sul fronte economico e lavorativo, purtroppo però l'amore non sarà particolarmente “brillante”, soprattutto dalla seconda settimana del mese. Ottimo il Sole e Mercurio per gran parte dell'arco mensile, mentre Marte subentrerà favorevolmente soltanto alla fine di marzo. Di seguito, le previsioni di marzo per il terzo segno dello zodiaco.

Amore e affetti

L'assenza degli influssi positivi di Venere dal giorno 5 si faranno sentire non soltanto in ambito sentimentale con il vostro partner, ma anche per quanto riguarda la famiglia, in particolar modo quella di origine.

Le difficoltà e le incomprensioni non sempre saranno risolvibili e non sempre potrete superarli nell'immediato. Dovrete quindi consolidare quelle situazioni amorose e affettive che ancora risultano piuttosto traballanti fin dalla prima settimana del mese di marzo, quando Venere sarà ancora positivo.

La ricerca dell'anima gemella non sarà molto stimolante, soprattutto nel mezzo del mese. Però potrete contare sulle amicizie, sia quelle vecchie che quelle più recenti per poter intavolare dialoghi molto interessanti e progettare anche di fare viaggi insieme.

Il tutto sarà favorito da un Mercurio abbastanza benevolo nella prima metà del mese.

Lavoro e studio

Sfruttate più che potete il periodo della prima metà del mese di marzo, perché Mercurio vi sarà ottimale fino al giorno 16. Innanzitutto, preparatevi il terreno per eventuali progetti di stampo professionale che sicuramente vi porteranno il successo ed i guadagni che desiderate. I vostri obiettivi saranno anche ambiziosi, ma con la buona volontà di cui disporrete sarete efficienti e potreste anche ottenere una promozione.

Purtroppo, Giove non favorirà la fortuna che vi aspettate, ma sicuramente non ne avrete bisogno nel caso sarete in procinto di trovare un impiego che vi soddisfi. Mercurio vi darà la sua mano nei colloqui, facendovi sperare soltanto sulle stesse solide basi che vi costruirete da voi.

Molto proficui le ore passate sui libri, così come gli esami, ma gli studenti sapranno anche far fronte a quelle domande che potrebbero gettare nella confusione anche la persona più attenta.

Fortuna e salute

Saturno dal giorno 23 marzo vi donerà una destrezza nel mondo del lavoro invidiabile. Il tutto accadrà grazie ad una accortezza più matura e consapevole, quindi la fortuna farà la sua parte, ma sarete voi quelli che costruirete una vera e propria architettura nell'ambito della fortuna.

Le energie per il lavoro non mancheranno affatto, però alla fine del mese troverete un Marte potente, in grado di fronteggiare ogni ostacolo anche dal punto di vista fisico, e non soltanto mentale. Grande ottimismo anche da parte del Sole dal giorno 21.