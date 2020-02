L'Oroscopo di marzo per lo Scorpione sarà un mese costellato da alti e bassi. Alcune tensioni professionali, generate dall'opposizione di Venere e Saturno, porteranno al rallentamento dei progetti ma verso la fine di marzo tutti i problemi si risolveranno. Anche per quanto riguarda la sfera sentimentale gli Scorpione dovranno attingere a una pazienza che non lascerà campo libero al nervosismo. Solo così sarà possibile evitare eventuali incomprensioni con la persona amata.

Approfondiamo ora le previsioni astrologiche.

La sfera professionale indagata nell'oroscopo di marzo dello Scorpione

L'oroscopo di marzo per lo Scorpione si aprirà un po' sottotono poiché - se fino al giorno 5 avrete la protezione di Mercurio in trigono che garantirà a voi nati sotto questo segno una certa serenità - successivamente inizierà una fase di quadratura che bloccherà i vostri progetti facendoli rallentare. Avrete in opposizione Venere e Saturno che vi daranno filo da torcere. Potreste sentirvi stanchi e demotivati, ma non dovrete arrendervi poiché avrete dalla vostra l'influenza benevola di Giove e Saturno che vi proteggeranno.

Per questo motivo non dovrete abbattervi e lavorare con costanza e caparbietà, poiché per la fine del mese la situazione si sbloccherà e ci saranno tantissime novità positive sulle faccende lavorative.

Gli Scorpione desiderosi di ricevere un avanzamento di carriera, o coloro che già da lungo tempo hanno dedicato le loro energie alla continua ricerca di un impiego, non dovranno arrendersi. La tenacia che contraddistinguerà sempre questo segno sarà premiata e un attivismo miscelato alla combattività che vi è consona, garantirà splendidi risultati già dalla terza settimana di marzo.

Dovrete cercare di tenere a bada il vostro carattere impulsivo e ragionare con calma prima di intraprendere ogni azione, soprattutto nei giorni 13 e 14 marzo quando la Luna attraverserà il segno. Nonostante marzo non si aprirà con un periodo estremamente fortunato per voi amici dello Scorpione, le cose alla fine del mese si aggiusteranno. Dovrete solo avere pazienza e lavorare con costanza per realizzare i progetti che stanno a cuore.

Alcune noie sentimentali per lo Scorpione nelle previsioni astrali di marzo

Le previsioni astrali dedicate a voi del segno dello Scorpione punteranno un riflettore sulla sfera sentimentale che risentirà moltissimo dell'influenza di Venere, in opposizione dal giorno 6 marzo. Voi Scorpione non riuscirete a vivere con serenità questo periodo e sarete irascibili e insicuri.

Nonostante la benevola influenza di Marte in sestile, gli Scorpione in coppia saranno alquanto aggressivi nei confronti del partner e questo genererà incomprensioni e musi lunghi. Dovrete cercare di essere pazienti e affrontare con calma e razionalità ogni piccolo problema di coppia che si presenterà sul vostro cammino.

Dovrete infatti cercare di risolvere ogni incomprensione con il dialogo, altrimenti i rapporti già in crisi subiranno un peggioramento. Chi è alla ricerca dell'anima gemella dovrà pazientare. Gli astri di marzo consiglieranno infatti di ponderare bene quali conoscenze approfondire poiché il periodo non sarà dei migliori. Dalla terza settimana del mese questo periodo ricco di svariati attriti finalmente cesserà e le cose cambieranno in positivo. Tutte le situazioni un po' ostiche si sbloccheranno e la fortuna tornerà a sorridervi, basterà solo avere un po' di pazienza.

Non dovrete dunque avere fretta ed essere impulsivi con le nuove amicizie ma una maggiore ponderazione introspettiva fatta con calma farà fare le scelte giuste in amore.

Certo Nettuno in trigono renderà sempre la sfera sentimentale molto fantasiosa e surreale, ma cercando di valutare ogni decisione con i piedi per terra riuscirete a capire se sarà il caso di approfondire una conoscenza o un'amicizia.