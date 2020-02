L'Oroscopo di marzo della Vergine garantirà risultati positivi soprattutto per quanto riguarda la sfera sentimentale. Il 5 marzo terminerà l'opposizione di Mercurio e alcune tensioni professionali saranno risolte al meglio. Se nel mese di febbraio i problemi hanno dato filo da torcere, a marzo i Vergine non soccomberanno e supereranno qualsiasi ostacolo si presenti sul loro cammino. Un turbinio di emozioni attenderà anche nella restante parte del mese nelle previsioni astrali fortunate.

Tante novità professionali nell'oroscopo di marzo della Vergine

L'oroscopo di marzo per voi Vergine si aprirà in modo molto positivo con l'opposizione di Mercurio che terminerà il giorno 5 marzo. L'astro mercuriano ritornerà il 17, quindi in questo lasso di tempo vi saranno una decina di giorni veramente fortunati. Grazie anche all'influenza benevola di Marte, Saturno e Giove sarete favoriti nel campo professionale. Saranno privilegiati in questo periodo gli investimenti e gli avanzamenti di carriera.

Inoltre in questo mese potreste risolvere tutte quelle questioni un po' ostiche che fino a poco fa non siete riusciti a concludere. Sarà il momento di agire poiché i problemi che vi hanno tormentato in febbraio, vi hanno anche temprato rendendovi più maturi. Per questo motivo sarete più forti, decisi a non soccombere e a superare il tutto con una nuova determinazione. Il mese di marzo sarà veramente molto impegnativo ma anche fortunato per voi nati sotto il segno della Vergine.

Sarete protetti dalla Dea Bendata e potrete ottenere in campo professionale risultati eccellenti che si rifletteranno anche per il futuro. Avrete tante opportunità in campo lavorativo e sarete favoriti grazie al trigono di Giove e dal giorno 6 marzo anche grazie al trigono di Venere. Si aprirà un periodo veramente fortunato per l'influenza benevola di questi pianeti. Vi sentirete più forti e motivati e sarete pronti a contare solo su voi stessi.

La strada sarà sicuramente in discesa. Sarete capaci di abbattere tutti gli ostacoli che si presenteranno lungo il cammino e la carriera professionale sarà in continua ascesa, regalandovi tanti successi.

Marzo ricco di opportunità amorose nelle previsioni astrali mensili

Per questo mese di marzo grandi novità animeranno la sfera sentimentale di voi nati sotto il segno della Vergine, grazie al trigono di Venere dopo il giorno 6. Questo sarà un mese ricco di meravigliose occasioni da vivere insieme al proprio partner o al proprio marito. Sarete affascinanti e sensuali e soprattutto vivrete il rapporto a due in modo molto più sereno.

Anche se sarete concentrati molto sul lavoro, ciò non permetterà che voi trascuriate la vita di coppia. Saranno favoriti in questo mese anche gli incontri, poiché dopo il 20 marzo potrete godere dell'influenza benevola del Sole che rischiarerà ogni situazione. Più sereni grazie all'influenza favorevole di Marte in trigono, potrete consolidare il vostro rapporto, sia in coppia già solide da tempo che nelle nuove storie cominciate da poco. Se qualcuno di voi Vergine ha vissuto delle piccole crisi di coppia ormai queste si sono allontanate, lasciando il posto a un periodo ricco di gioia e di emozioni da vivere in due.

Nel mese di marzo saranno favoriti anche i single della Vergine alla ricerca dell'anima gemella. Questi vivranno nuovi incontri che se approfonditi, potrebbero diventare qualcosa di più di una semplice amicizia. Veglieranno su di voi con la loro influenza benevola Marte, Giove e Saturno che rafforzeranno ogni legame e ogni nuovo amore. Marzo vi garantirà un periodo meraviglioso, fortunato e ricco di emozioni, non dovrete far altro che viverlo fino in fondo.