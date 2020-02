Questo marzo 2020 per i nati del segno del Cancro sarà un mese piuttosto difficile per l'ambito lavorativo. Difatti si andrà incontro a delle problematiche di nervosismo sul posto di lavoro e di conflittualità all'interno della cerchia dei colleghi. Più roseo sarà l'aspetto sentimentale, con tanta positività anche per le relazioni amorose più difficoltose, ma bisogna essere prudenti sulle amicizie nuove.

Amore e affetti

Dal 6 marzo Venere potrebbe cambiare radicalmente la vostra situazione amorosa.

In particolare, chi è reduce da un rapporto conflittuale, da una delusione o comunque da un semplice calo dell'entusiasmo di coppia potrebbe vedere riapparire la complicità e la passione. Anche se riuscirete ad appianare le divergenze, la situazione sarà comunque molto poco matura per poter fare progetti insieme. Sarà bene vivere la vita di coppia senza fare troppo “castelli in aria”, ma anzi, prendendo in mano le situazioni più spinose e fare di tutto per risolverle.

Se per i single ci saranno molte occasioni, Giove in opposizione potrebbe creare delle “sviste” e delle illusioni che potrebbero seriamente farvi perdere il buonumore per giorni.

Sarà comunque opportuno tenere d'occhio qualche amicizia, perché potrebbe piantare radici per una esperienza amorosa molto promettente e duratura.

Lavoro e studio

Purtroppo, l'ambito lavorativo sarà quello più “penalizzato” del mese di marzo. Mercurio vi sosterrà soltanto fino al giorno 5, mentre Giove e Saturno in opposizione per gran parte del mese vi daranno soltanto dei miraggi, anche per quanto riguarda la ricerca di un impiego stabile o che vi soddisfi dal punto di vista creativo ed economico.

Dovrete prestare la massima attenzione sul posto di lavoro per evitare di commettere errori, ma dovrete anche evitare di distrarvi anche per una cosa di poco conto, perché sono proprio queste ad essere decisamente “insidiose”. Questa situazione di controllo della propria concentrazione per voi potrebbe essere deleteria e portarvi ad uno stress molto forte, e che con l'arrivo di Marte nel vostro segno potrebbe sfociare in dissidi piuttosto accesi con i colleghi.

Purtroppo, il nervosismo la farà da padrone anche sul fronte dello studio. Dovrete essere anche qui molto attenti e fare del vostro meglio per ottenere un voto che “contrasti” con la situazione planetaria abbastanza negativa.

Fortuna e salute

La fortuna in questo mese sarà perlopiù una sorta di conquista da perseguire con le vostre sole forze. Al momento, potreste essere abbastanza spossati sia dal punto di vista fisico che mentale, ma se avrete pazienza per la fine del mese le cose miglioreranno anche grazie ad un progressivo allontanamento di Saturno dal vostro cielo.

Per quanto riguarda la salute, il consiglio preponderante sarà quello di non ignorare i malesseri, ma di essere attenti ai segnali del vostro corpo, di qualunque natura.