L'Oroscopo di domani, lunedì 23 marzo, è pronto a svelare cosa riservano gli astri per tutti i 12 segni zodiacali. L'ultima settimana di questo mese, particolarmente indimenticabile, incomincerà con un cielo astrale interessante. La Luna (calante) soggiornerà per ancora 24 ore nei Pesci, dunque le stelle doneranno ispirazione e anche possibili soluzioni a quei problemi soffocanti che attanagliano un po' tutti ultimamente. Molte cose sono state riviste e sistemate, ci sarà da aspettarsi delle notizie in più.

Faranno i salti di gioia i nativi dei Pesci, che vivranno una giornata fuori dall'ordinario. Ci saranno dei risvolti importanti anche per molti altri segni. Detto ciò, come di consueto, andiamo a scoprire nel dettaglio le previsioni della giornata per ciascun segno e l’annessa classifica disposta in ordine decrescente.

Classifica e previsioni 23 marzo

Sagittario - 12° posto - Un vecchio rancore non vi permette di gustarvi appieno la vita, per cui fate pace con il passato e con voi stessi. Sapete il fatto vostro, per cui non è facile tirarvi un tiro mancino.

Avete diritto di vivere la vita serenamente e senza troppi patemi. Tenete alla larga il pessimismo e tagliate corto con le persone negative. Ogni medaglia ha una doppia faccia, per cui ogni cosa ha i suoi pro e contro. Accettate, perdonate e voltate pagina, non continuate a trascinarvi dietro eventuali zavorre. Alcune coppie stanno vivendo delle settimane pesantissime e difficoltose. State facendo tutto voi e non ne potete più!

Occhio alle sfuriate.

Leone - 11° in classifica - È un periodo apatico, fiacco ed esasperante. Una situazione conflittuale vi sta tenendo incatenati e vi impedisce di progredire come vorreste. L'anno è cominciato tra mille sogni e speranze. Ultimamente non fate altro che chiedervi come siete finiti in una situazione del genere. Le notizie che giungono ogni giorno alle vostre orecchie non vi allietano affatto l'umore, ma non dovete permettere a niente e nessuno di rattristarvi.

In queste 24 ore non saprete dove sbattere la testa e forse vi occorrerà dell'aiuto in casa. Sfruttate la tecnologia e internet nel miglior modo possibile e cercate nuovi stimoli.

Acquario - 10° posto - Anche se siete un segno inarrestabile, ultimamente avete perso lo smalto e la voglia di fare. Forse non avete più voglia di perseguire nei vostri sogni di vita, tutto ha perso sapore e non sapete come rimettervi in carreggiata. Avete bisogno di aria nuova che stimoli la vostra mente. Insistete, seppur controvoglia, con le vostre abitudini tradizionali e non lasciatevi andare mai. Reinventatevi, c'è sempre un'occasione dietro l'angolo.

Dei buoni consigli ricevuti, in passato, potrebbero tornarvi utili in queste 24 ore.

Gemelli - 9° in classifica - È un periodo ricco di contraddizioni in cui ansia, noia e stanchezza prevalgono su tutto. Qualche genitore è in pensiero per i figli. C'è anche qualche nativo dei Gemelli che ha rivalutato una serie di questioni, riscoprendo il valore delle cose di un tempo. Avete una gran voglia di fuggire a gambe levate, di riappropriarvi della vecchia routine che un tempo vi recava noia. Presto ritornerete a gioire perché niente dura in eterno. Non trascurate il vostro benessere, ritagliatevi un angolo dove potervi dedicare alla vostra cura personale e al fitness.

Occhio anche all'alimentazione, specie se ultimamente non fate altro che strafogarvi di cibo spazzatura.

Ariete - 8° posto - "Mal comune mezzo gaudio". Se c'è un problema non esitate a parlarne, perché tenere tutto dentro non fa affatto bene. Dunque, apritevi a un familiare oppure sfruttate uno dei tanti supporti forniti dalla tecnologia moderna. Tirare avanti la casa, i figli e il lavoro. Forse occuparsi anche dei genitori anziani non è affatto una passeggiata, ma lo è ancora meno se nessuno vi aiuta o non avete nessuno con cui sfogarvi. In giornata non stressatevi troppo e stabilite dei limiti invalicabili.

Scorpione - 7° in classifica - Siete un segno particolare. La vita è stata amara nei vostri confronti, ma bene o male avete imparato a essere combattivi. Qualche nativo dello Scorpione sta vivendo un periodo infernale tra le mura di casa, dato che c'è da combattere con la noia, il poco spazio e una determinata situazione lavorativa/economica. Qualcuno, invece, si sta occupando anche di un famigliare che al momento sta poco bene. Non demoralizzatevi: cercate d'infondere una bella dose di positività. In giornata sarete colti dall'ispirazione culinaria e quindi vi ritroverete a spadellare dietro i fornelli.

La salute prima di tutto, per cui curatevi e fate meditazione. Entro l'estate avrete modo di risalire la china.

Oroscopo del giorno

Cancro - 6° posto - Altro che riposo! Siete più affaticati e stressati di prima. Da un giorno all'altro vi siete ritrovati impantanati in una sorta di realtà alternativa e delle volte stentate a credere che tutto ciò stia accadendo realmente. C'è qualcuno di questo splendido segno che sta facendo una gran fatica a dormire la notte: forse soffre di mal di testa/schiena o disturbi alla pressione. Comunque sia, l’oroscopo del 23 marzo invita a prendervi cura di voi stessi e a non lasciarvi cullare dall'apatia.

Una sana alimentazione, caratterizzata da un maggior consumo di frutta e verdura, vi garantirà un giusto supporto vitaminico. Non arrendetevi, basta compiere (anche se controvoglia) un passo alla volta, giorno dopo giorno. Non gettate mai la spugna, siete un segno inarrestabile!

Toro - 5° in classifica - Si prospetta un lunedì interessante e nella norma, ma a voi va bene così, soprattutto se in questo periodo non sapete che pesci prendere oppure non fate altro che occuparvi delle faccende all'interno delle mura domestiche: vi sembra di faticare più di prima. State bramando il ritorno alla normalità, ma ormai state dimenticando il sapore delle cose di un tempo.

Le stelle promettono una piccola emozione e, per i più fortunati, una gradita sorpresa. Dovrete fare ordine attorno a voi, stabilire delle regole precise, razionare ogni cosa e riguardare i conti.

Bilancia - 4° posto - Le previsioni astrologiche premettono che sarà un lunedì piacevole. Emozioni, novità e sorprese, aspettatevi di tutto nelle prossime 24 ore. Chi lavora o ha una sua attività, sta vivendo delle giornate molto precarie ma ci sono numerose soluzioni per tirare avanti la barca. In giornata qualcosa potrebbe muoversi per il verso giusto e catturare la vostra attenzione. A breve avrete una buona idea che vi farà fare i salti di gioia.

'Chi la dura la vince', dunque, non abbandonatevi ai tristi pensieri e consolatevi confidandovi con una persona cara a voi: le parole sanno guarire! Un partner potrebbe necessitare del vostro supporto o un familiare potrebbe rivolgersi a voi per un aiuto fondamentale.

Capricorno - 3° in classifica - Nella vita, talvolta, è necessario assumersi i rischi, altrimenti si rischia inevitabilmente di rimanere fermi al solito punto di partenza: "Chi non risica non rosica". Questa giornata porta molta ispirazione e voglia di comunicare. Coloro che hanno un'attività in proprio, nelle prossime 24 ore si ritroveranno a fare una serie di indagini pur di riuscire a sbarcare il lunario e tenere a galla il lavoro.

Vi occorre urgentemente un'idea geniale, ma essa sopraggiungerà a breve e sarà una grande opportunità che vi frutterà ancor di più in futuro. Qualche nativo si dedicherà al giardinaggio, all'orto o alla ristrutturazione dell'abitazione.

Vergine - 2° posto - La prova costume si avvicina. Questa sarà la giornata giusta per mettersi a dieta, ma evitate i digiuni drastici! Riprogrammate la quotidianità, stabilite delle regole da far rispettare a tutti i membri della famiglia. Non crogiolatevi nella sedentarietà, ma al contempo non strafate con le pulizie e la cucina. Chiedete agli altri di contribuire al mantenimento dell'ordine generale, saranno ben lieti di darvi una mano soprattutto perché sarete di gradevole umore.

Non girate per la casa in tuta o in pigiama, ma vestitevi bene e truccatevi. Gioiscono le coppie innamorate che si ritroveranno a progettare nuove ed entusiasmanti avventure.

Pesci - 1° in classifica - L’oroscopo di domani dice che avrete un buon allineamento planetario da sfruttare in modo assoluto. Sarà una giornata un po' fuori dall'ordinario, anche se stentate a crederci. In genere i lunedì vi tengono più indaffarati del resto della settimana, ma ultimamente non è più così. Tirerà una forte aria di cambiamenti, che sopraggiungeranno entro la fine di questo turbolento mese di marzo. Guardatevi bene attorno e rendetevi conto che esistono una vasta gamma di occasioni e di opportunità da non lasciarsi sfuggire. La Luna accentuerà la vostra dolcezza e passionalità. Annotate le vostre idee.