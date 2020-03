L'Oroscopo della primavera apre le porte alla vita, al buon umore e alla voglia di emergere soprattutto dopo un buio e difficile inverno. Sarà la stagione della tregua dato che l'estate sarà molto movimentata. L'amore, l'amicizia, la famiglia ma soprattutto il benessere personale torneranno ad essere in primo piano. Dopo un lungo e durissimo inverno in cui sono accadute una serie di vicissitudini, si avrà una gran voglia di godersi la vita e si apprezzeranno maggiormente le attività all'aria aperta.

Molti segni faranno i salti di gioia e non mancheranno novità anche se bisognerà necessariamente attendere il mese di maggio. Per i nativi del Cancro sarà una stagione vigorosa e profumata d'amore. Durante la settimana di Pasqua un velo di incertezza sarà ancora presente, tuttavia ci sarà modo di svagarsi e apprezzare la quotidianità. Andiamo a scoprire le previsioni della primavera segno per segno.

Previsioni della stagione primaverile da Ariete a Vergine

Ariete - La primavera sanerà un bel po' di problematiche sorte tra l'autunno e l'inverno.

Qualcuno dovrà combattere contro le consuete allergie stagionali altri invece saranno a rischio influenza a causa dei primi sbalzi di temperatura. In linea di massima, le giornate saranno gradevoli e si avrà una gran voglia di dormire ma anche di uscire. In questa stagione, insieme ai fiori, sbocceranno anche le idee e l'amore. Chi è solo finalmente potrà uscire allo scoperto e rimettersi in gioco.

Le femmine dell'Ariete potranno contare sul loro fascino, sistemare il look e partire alla conquista. I maschi, invece, si sentiranno molto forti e piacenti ma saranno occupati a rilanciare l'attività e il lavoro. Le coppie ritroveranno una maggiore armonia, infatti la primavera accenderà la passione che risulterà più sfrenata ed intensa del consueto. Qualcuno dovrà studiare per gli esami di fine anno o per superare una prova importante.

Toro - La primavera coinciderà con l'arrivo del vostro compleanno, per questo motivo siete un segno che dà il meglio di sé tra marzo e giugno. Cupido sarà pronto a trafiggervi con la sua freccia dell'amore. Ci saranno dei ritorni di fiamma e avrete modo di lasciarvi andare ai flirt e alle uscite di gruppo. Dopo un lungo e triste inverno avrete una gran voglia di rimettervi in sesto. Qualcuno cambierà colore di capelli o taglio, altri rinnoveranno l'armadio facendo shopping sfrenato (occhio al portafoglio), altri invece avranno modo di fare un bel viaggio in compagnia. Saranno tre mesi importanti e molto differenti, comunque sia, cercate di sfruttate la primavera per eccellere nel lavoro e, se lavoratori indipendenti, incrementare le vendite.

Allacciate nuovi contatti, abbattete i muri e date sfogo alla vostra creatività che sarà stellare.

Gemelli - Sarete molto entusiasti e in attesa del vostro compleanno. Spegnerete le candeline con una ritrovata speranza nel cuore. Gli over 60 riceveranno una gradita novità che riguarderà il lavoro e/o la famiglia, magari la pensione, un viaggio o l'arrivo di un nipotino. Novità in arrivo anche per i più giovani che aspirano ad una carriera di notevole successo. Vi prefiggerete un nuovo obiettivo e non vedrete l'ora di raggiungerlo. A Pasqua purtroppo non avrete modo di fare una gita o una bella vacanza, ma il divertimento non mancherà così come le nuove amicizie.

La passione si infiammerà e quindi le coppie faranno i salti di gioia. A maggio qualche nativo comincerà ad andare al mare un po' prima grazie al bel tempo e all'aria sempre più tiepida. La primavera in genere tira fuori il meglio di voi, per cui sfruttate questa incantevole stagione nel miglior modo possibile e sorridete di più.

Cancro - La primavera donerà molto vigore e spirito d'iniziativa. Nonostante siate un segno estivo, amate molto questa stagione in quanto vi sentite più forti e smaglianti. Il vostro fascino sarà a dir poco strepitoso, per cui i single avranno modo di fare maggiori conquiste.

Vi occuperete di una faccenda familiare che si trascina avanti dall'autunno scorso e un problema spinoso potrà dirsi archiviato. Se qualche coppia si dirà addio per sempre, qualche nativo si preparerà a convolare a nozze oppure a prendere parte ad un evento emozionante. C'è chi invece partorirà e chi si ritroverà ad andare dal dentista, dal parrucchiere, dall'estetista per una sistemazione personale. La primavera porterà molta fortuna agli affari e al lavoro, riuscirete a concludere una collaborazione poco proficua e vi concentrerete su ciò che rende maggiormente. Maggio e giugno saranno due mesi impregnati d'amore e passione, chi è in coppia si sentirà molto più malizioso e molte serate saranno bollenti.

Leone - La primavera riaccenderà in voi quei sentimenti rimasti sopiti per tutto l'inverno. Anche se l'estate e il vostro compleanno saranno ancora molto lontani, avrete una gran voglia di rimettervi in gioco sfidando le vostre stesse capacità. Sarà proprio in questi mesi primaverili che sprizzerete energia e fascino da tutti i pori. La passione sarà estremamente rovente e quindi le coppie si rinsalderanno. C'è chi farà un grande passo e quindi si ritroverà a vivere mille emozioni contrastanti, vi sembrerà di stare sulle montagne russe! Questa stagione permetterà alle migliori idee di sbocciare e si avrà una gran voglia di vivere.

Flirt a gogò per i single, ma attenzione alle illusioni che saranno dietro l'angolo. Coloro che cercano un lavoro, finalmente riceveranno delle buone proposte. La fine di maggio sarà il momento ideale per concedersi una bella sessione di shopping estivo.

Vergine - Dopo un lungo e pesantissimo inverno, caratterizzato da epidemie, preoccupazioni e difficoltà economiche, la primavera porterà con sé l'odore della speranza e della rinascita. Sarà una stagione di tregua. Finalmente sarà possibile rimettersi in piedi ed esplorare la vita nella sua interezza. Saranno dei mesi pieni di allegria e voglia di fare anche se non si potrà ancora cantare vittoria.

Seppur lentamente, ogni cosa tornerà al suo posto. La Pasqua sarà caratterizzata da un tempo instabile e da una ventata di irrequietezza destinata a passare con il trascorrere delle seguenti settimane. Tempo al tempo ed ogni ferita potrà rimarginarsi. Maggio e giugno saranno i mesi dell'amore e dei matrimoni. Qualcuno riceverà una gradita notizia destinata ad incidere sulla propria esistenza. Il lavoro e i guadagni torneranno a fiorire e qualcuno organizzerà un bel viaggio ritemprante.

L'oroscopo della primavera da Bilancia a Pesci

Bilancia - Le previsioni astrologiche parlano di una primavera interessante e ricca di movimenti specialmente sul piano lavorativo ed economico.

I mesi scorsi sono stati alquanto difficili e si sono registrati dei cali più o meno deludenti. Nonostante ciò, avete tenuto duro e in questa tiepida stagione avrete modo di rimboccarvi le maniche e risalire la china. Maggio sarà carico di lavoro e soprattutto di attese. C'è chi si dovrà sposare e chi invece prenderà parte ad un evento emozionante. Anche se la tempesta risulterà parzialmente passata, bisognerà comunque conservare le abitudini salutari intraprese tra febbraio e marzo. Chi studia dovrà sostenere tante prove ed anche degli esami finali. Nel complesso sarà una primavera serena che farà da preludio ad un'estate di fuoco.

Scorpione - La primavera porterà una bella ventata di tregua e serenità soprattutto a coloro che hanno attraversato un marzo turbolento e carico di apprensione. L'inverno è stato lungo, travagliato e pieno di timori, ma questa nuova stagione sprigionerà ottimismo, sorrisi e voglia di godersi la vita. Finalmente sarà possibile uscire fuori dall'ipotetica gabbia che vi hanno tenuto con il fiato sospeso per molte settimane. Qualcuno si organizzerà per fare un viaggetto nel Bel Paese, altri invece ritroveranno la voglia di progettare e di trascorrere il tempo all'aria aperta. C'è chi dovrà recuperare i mesi di mancato lavoro.

Comunque sia, a maggio le belle giornate spingeranno molti nativi a prendersi una pausa dal lavoro per recarsi in riva al mare a respirare aria balsamica. Finalmente il vostro corpo ritroverà un ottimo stato di forma ed anche la mente risulterà più efficiente.

Sagittario - L'arrivo della primavera coinciderà con l'inizio di una nuova avventura. Sarà una stagione estremamente esplosiva dato che avrete una gran voglia di rimettervi in gioco e di lasciarvi andare alle emozioni rimaste sopite fin troppo a lungo. L'inverno vi ha risvegliato da una sorta di letargo sentimentale, avete imparato ad apprezzare un sacco di cose che avete sempre dato per scontate. A maggio ci sarà un movimento maggiore, c'è chi dovrà prepararsi a sostenere un esame imminente, chi invece si sposerà e chi parteciperà ad un evento emozionante. L'economia, seppur lentamente, tornerà a salire ed anche il vostro portafoglio ne gioverà. Chi cerca un lavoro riuscirà nell'intento, bisognerà solamente sistemare il curriculum e ampliare il raggio della ricerca. I cuori solitari faranno degli incontri particolari, ma per vivere qualcosa di più intenso bisognerà attendere l'estate.

Capricorno - Dopo un triste e durissimo inverno in cui ne sono accadute di tutti i colori, vivrete le prime giornate della nuova stagione con un po' di remore. Il timore che qualcosa possa andare di nuovo storto da un momento all'altro non mancherà, tuttavia le paure scemeranno a primavera inoltrata quando le temperature si faranno sensibilmente più 'scottanti'. Sarete carichi di entusiasmo e di vitalità, avrete moltissima voglia di godervi la vostra esistenza su questo mondo. Apprezzerete ogni piccolo dettaglio e la positività finirà per attirare la fortuna. Sarà possibile riprendere un vecchio progetto oppure intraprenderne uno nuovo. Tra maggio e giugno sarete chiamati ad assolvere una questione importante che riguarderà voi e l'ambiente circostante. Fioccheranno maggiori opportunità lavorative e di guadagno. L'amore tornerà a brillare e i single si abbandoneranno a piacevoli avventure.

Acquario - La primavera sarà la vostra migliore stagione dell'anno 2020, soprattutto verso la fine di aprile. Chi lavora in proprio recupererà le perdite dei mesi invernali e i risparmi torneranno a salire. Bisognerà mantenere un costante approccio salutare e continuare ad adottare le misure precauzionali in ogni circostanza. Un cambiamento fisico si intravedrà tra aprile e maggio, due favorevoli mesi per il benessere mentale e psicofisico. Chi studia dovrà prepararsi arduamente per un esame. Qualche nativo convolerà a nozze, altri diventeranno nonni/genitori, altri si concederanno un meritato viaggio. Insomma, sarà una stagione rinfrancante ma sarà necessario attendere almeno la fine del mese di aprile per assistere a questi cambiamenti positivi.

Pesci - L’oroscopo primaverile vi vedrà in rapida ripresa dopo i difficili mesi invernali in cui ne sono successe di tutti i colori. L'amore galleggerà nell'aria, le giovani coppie finalmente convoleranno a nozze oppure andranno a convivere. Insomma, un progetto sarà lanciato ed avrà buone probabilità di riuscita. Chi sta combattendo una battaglia interiore, in questa piacevole stagione avrà un po' di tregua. La Pasqua sarà un po' fiacca data la situazione generale ancora instabile, ma un netto miglioramento si intravedrà verso la fine di aprile. Le prime settimane di giugno porteranno del movimento in più e qualche novità interessante. Trionferà la passione.