L’Oroscopo del 10 marzo è pronto a rivelare come sarà questa giornata per ciascun segno zodiacale. In mattinata la Luna (fase gibbosa calante) abbandonerà la Vergine per portarsi nel domicilio della Bilancia. Per il Cancro si preannunciano 24 ore abbastanza positive, mentre i nativi dei Gemelli dovranno cercare di evitare le situazioni stressanti.

Approfondiamo nel dettaglio le previsioni astrologiche di questo martedì.

L'oroscopo del 10 marzo: le previsioni dei dodici segni zodiacali

Ariete: secondo le previsioni dell'oroscopo, in giornata sarà meglio tenersi alla larga da tutte quelle situazioni poco chiare.

In questo periodo cercate sicurezza e stabilità. In amore non tenete il piede in due scarpe. Portate pazienza per un paio di giorni, presto le vostre insicurezze cadranno e tornerete a splendere. Tenete d’occhio l’alimentazione.

Toro: queste sono giornate in cui può succedere un po' di tutto. Non lasciatevi turbare dai fattori esterni. Sotto il profilo sentimentale si presenta una valida giornata in cui sarà possibile cercare ristoro tra le braccia della persona amata. In famiglia, coloro che hanno discusso finalmente si riappacificheranno: quando c’è l’amore c’è tutto.

Gemelli: tenetevi al riparo dallo stress che in quest’ultimo periodo vi tormenta. Certe situazioni lavorative risulteranno poco limpide e questo potrebbe darvi del filo da torcere. In casa ci sarà da rivedere una determinata questione, non infilatevi in grossi pasticci. Rinviate le trattative di lavoro e gli appuntamenti.

Cancro: l’oroscopo del 10 marzo vi vedrà rilassati e appagati. Avrete voglia di starvene accucciati nel vostro letto, senza pensare a niente e nessuno.

La salute, di tanto in tanto fa i capricci, sarà per il clima incerto o per l’età che avanza. Comunque sia, adottate le migliori misure precauzionali. Nutritevi a sufficienza e riposate di più. Avete alle spalle un periodo carico di stress e di poca concentrazione mentale.

Leone: in amore risulterà essere una giornata piacevole, soprattutto per coloro che si amano da molto. Non mettete troppa carne al fuoco facendo delle richieste, godetevi la ritrovata intesa.

Non saranno da escludersi dei contrattempi, un programma potrebbe saltare facendovi infuriare un po’. La serata si preannuncia stancante, evitate di andare a dormire troppo tardi.

Vergine: tranne qualche eccezione, state attraversando un periodo un po' tormentato e carico di incognite. Non sapete che pesci prendere e avete voglia di spiccare il volo. Le emozioni risulteranno protagoniste in questo martedì. Coloro che hanno sofferto per amore hanno timore di rimettersi in gioco. Non sentitevi costretti a fare una certa cosa, ma non sprecate le buone occasioni.

Bilancia: le previsioni dell’oroscopo del giorno 10 marzo parlano di un martedì effervescente.

La vostra vita vi piace così com’è, anche se un paio di aggiustamenti e/o cambiamenti vorreste farli. Saranno 24 ore di forza, da sfruttare in maniera assoluta. Focalizzatevi sul lavoro/studio e non fatevi distrarre da nessuno. Avrete bisogno di molta energia, per cui necessitate di vitamine e di tanta nanna.

Scorpione: la giornata si presenta calma e a tratti proficua. Chi lavora in autonomo sta vivendo un periodo incerto e instabile. Non va certo meglio per chi è alle dipendenze e sta avendo difficoltà a raggiungere il posto di lavoro. Evitate di fare sforzi eccessivi, fatevi dare una mano. In generale la situazione si prospetta abbastanza positiva, per cui sorridete.

Sagittario: in arrivo una giornata un po' sottotono da vivere con le dovute precauzioni. Ad alcuni nativi andrà tutto storto, per cui meno cose faranno, meglio sarà. Sfavoriti gli incontri d’amore, per cui cercate di essere meno comunicativi anche se va contro il vostro spirito. Non esagerate con gli zuccheri e il caffè.

Capricorno: il pomeriggio andrà indubbiamente meglio della mattina, dato che sarete di corsa e affannati. Evitate di utilizzare i mezzi pubblici, riducete al lumicino i movimenti. Questo martedì potrebbe rivelarsi poco produttivo, ma non rimaneteci male. Dovrete necessariamente attendere che passi la bufera prima di rimettere la testa fuori di casa.

Salute così così, proteggetevi dal freddo.

Acquario: oroscopo valido, a quanto pare avrete un sorridente martedì. La vostra musa ispiratrice vi terrà compagnia e potrete realizzare grandi cose. Anche se in generale non è un buon momento, voi sapete come trarre il meglio dalle situazioni. Le coppie sposate si lasceranno travolgere dalla ritrovata passione, sarà una fertile giornata.

Pesci: ultimamente vi sembra di correre senza sosta e non vedete l’ora di arrivare alla fine di questa maratona. Tutto ciò si traduce, per alcuni tra i nativi, in spossatezza e irritabilità. Qualcuno si sentirà poco bene fisicamente, ma per fortuna non si tratterà di nulla di grave.

Il vostro corpo risulterà stressato, per cui riposate di più e prediligete i cibi di stagione. Le coppie avranno modo di confortarsi a vicenda.