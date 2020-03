L'Oroscopo dal 9 al 15 marzo è pronto a svelare che tipo di settimana sarà questa del secondo terzo mese dell'anno 2020. La settimana incomincerà con una splendida Luna Piena portatrice di speranze e di buoni esiti. Martedì, l'astro luminoso lascerà la Vergine per transitare in Bilancia fino a giovedì, giorno in cui si sposterà nel domicilio dello Scorpione. Sabato e domenica, la settimana si chiuderà con la Luna in Sagittario che risolleverà gli animi e ripianerà ogni difficoltà sorta in queste giornate.

In linea di massima avremo delle giornate perfette per progettare, amarsi e dar sfogo alla fantasia. Purtroppo, molti si ritroveranno a sbadigliare dalla noia o ad apprendere delle notizie poco felici. Nel fine settimana tornerà il sereno e incomincerà ad intravedersi una ripresa. Approfondiamo ciò che potrebbe succedere, leggendo nel dettaglio le previsioni della settimana per ciascun segno.

Previsioni settimanali dall'Ariete alla Vergine

Ariete - Spesso vi fate cogliere dall'ansia e dalle preoccupazioni che, puntualmente, vi guastano il sonno.

Qualcuno sogna di fare una vacanza o di fuggire dai problemi quotidiani. Nei prossimi giorni ritroverete un briciolo di positività poiché vi sentirete più carichi e pieni di idee. Nel lavoro potrete avanzare delle richieste. Se ritenete di lavorare il doppio per una paga 'misera', fatevi avanti e chiedete un aumento. La libido sarà alle stelle nell'arco della settimana. Non saranno da escludersi degli incontri emozionanti che, prossimamente, potrebbero trasformarsi in qualcosa di serio.

Non disperatevi davanti al primo intoppo, finché c'è vita c'è speranza. Il dialogo sarà un vostro grande amico, con le parole giuste si possono raggiungere tanti obiettivi.

Toro - Amici e conoscenti vi sproneranno ad uscire dalla vostra zona di comfort. Per tutto l'inverno non avete fatto altro che innalzare una specie di muraglia cinese tra voi e il mondo esterno. In settimana, però, giungerà il momento del risveglio.

Finalmente potrete rimettere la testa fuori casa. Chi cerca l'anima gemella potrà incontrarla o magari si renderà conto di essere già innamorato/a. Non precludetevi le opportunità che la vita vi offrirà prossimamente. Sarete molto impazienti e vivaci, il sorriso non vi mancherà. Domenica riceverete una gradita sorpresa che vi allieterà l'umore. Chi studia dovrà farsi trovare preparato poiché potrebbero esserci delle prove a sorpresa.

Gemelli - Le stelle vi forniranno molta energia che convoglierete nel lavoro o nello studio. I liberi professionisti e i commercianti chiuderanno in positivo rispetto alla scorsa settimana.

Qualcuno avrà modo di chiudere un'attività poco proficua, ma che risucchia troppo tempo. Se il gioco non vale la candela, non affannatevi! Dovrete prendere delle decisioni riguardanti la famiglia e/o la casa. Presto qualcuno dovrà traslocare oppure ristrutturare l'abitazione, comunque sia avrete le giuste intuizioni per cui affidatevi al vostro sesto senso. Bene i viaggi, farete delle nuove amicizie. La salute risulterà in netta ripresa cercate solamente di tenervi a distanza dai dimagrimenti eccessivi.

Cancro - L’Oroscopo fino al 15 marzo dice che dovrete affrontare la settimana con il giusto spirito d'avventura e non dovrete permettere a niente e nessuno di deprimervi.

Avrete modo di organizzare qualcosa di diverso che spezzerà il solito trantran. I cuori solitari allacceranno nuove amicizie che, in futuro, potrebbero diventare speciali. Saranno favoriti i viaggi, quindi chi per lavoro fa il pendolare non dovrà preoccuparsi. Dopo quanto avvenuto a febbraio ogni cosa ritornerà alla consueta normalità. Scrollatevi di dosso ogni ansia e apritevi alle nuove opportunità che non mancheranno di certo. Niente avviene per caso, quindi datevi una mossa se volete vedere un cambiamento sostanziale. Le diete intraprese tra lunedì-martedì andranno a buon fine. Cercate di distribuire le pulizie di casa nell'arco di tutta la settimana senza fare tutto in una volta sola.

Leone - Lunedì vi sentirete un pochino incasinati, la vostra mente risulterà confusa e poco concentrata. Per tale ragione avrete difficoltà a focalizzarvi sulle vostre mansioni. Da martedì ogni cosa cambierà grazie alla Luna in Bilancia. Il resto della settimana sarà piuttosto sereno anche se qualche piccolo screzio con una cara persona non mancherà di certo. Nel lavoro avrete modo di chiudere un certo affare e potrete gioire davanti ad un'attesa entrata di denaro. Cercate di non spendere troppo altrimenti avrete difficoltà a sbarcare il lunario. Nel weekend possibili partenze, avrete un gran bisogno di fare una pausa.

Occhio ai bronchi o alla schiena.

Vergine - Durante la settimana avrete a che fare con un po' di lavoretti fai-da-te o con il giardinaggio, ma occhio ai cambi del tempo dato che da un momento all'altro potrebbe venir giù un terribile acquazzone. Copritevi bene, questi sbalzi di temperatura potrebbero mettere a dura prova i vostri polmoni e di questi tempi è meglio prevenire ogni malanno. In amore, qualcuno potrebbe rendersi conto che c'è qualche problema da risolvere. Vi ritroverete a discutere di alcune questioni, cercate di essere cauti e di esporre il vostro punto di vista senza infiammarvi.

Qualcuno si ritroverà a preparare un dolce o a sperimentare nuovi piatti di cucina. Via libera allo shopping, questa sarà una settimana piena di occasioni promettenti e sarà possibile fare un vero affare.

Oroscopo della settimana dal 9 al 15 marzo dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia - Le previsioni astrologiche vi vedranno cavalcare l'onda del successo sul filo di un ritrovato entusiasmo. In ufficio risulterete avvantaggiati grazie alla vostra diplomazia, all'eleganza e all'intelligenza. Avrete le carte in regola e potrete chiudere tutte quelle questioni spinose che vi hanno tormentato a lungo. In casa dovrete occuparvi dei figli o dei genitori anziani e qualcuno si ritroverà ad affrontare un discorso importante.

Sarà la settimana favorevole alle pulizie e alle uscite. Chi dovrà sostenere un colloquio o un test, otterrà degli ottimi risultati. Non ci saranno conflitti con il partner e sarà possibile parlare di viaggi, auto e sentimenti. Salute discreta, cercate solamente di non privarvi di vitamine.

Scorpione - Durante la settimana ne avrete di lavoro da sbrigare. Qualcuno forse dovrà portare la macchina dal meccanico oppure recarsi in un ufficio pubblico per risolvere delle questioni burocratiche e/o economiche. Comunque sia, le giornate migliori saranno quelle a cavallo tra giovedì e venerdì dato che la Luna soggiornerà nel vostro segno.

Finalmente, in queste date vi potrete ritenere soddisfatti e pieni di brio. Ritroverete il vigore di un tempo e la voglia di progettare. Il supporto astrale favorevole vi aiuterà a superare ogni difficoltà incresciosa. In amore, non ci sarà spazio per l'incomprensione, ogni cosa risulterà intensa e passionale. I più anziani avranno modo di ripensare ai vecchi tempi e a come le cose sono cambiate negli anni. Nel fine settimana dovrete riordinare la casa e fare il bucato, ma occhio al tempo che potrebbe subire dei bruschi cambiamenti.

Sagittario - Aspettatevi una settimana importante per il mondo degli affari e del lavoro.

Lunedì non sarà facile ritornare alla consueta routine, ma riuscirete ad adattarvi già da martedì. In queste giornate dovrete fare attenzione a dei possibili errori che potrebbero recarvi dei danni sostanziali. In casa dovrete occuparvi delle pulizie e vi sembrerà di non finire mai. Da giovedì ogni cosa tornerà al suo posto e vi sentirete molto meglio soprattutto a livello psicofisico. Con gli amici cari e/o con il partner finirete per organizzare qualcosa di interessante da fare per Pasqua o per la prossima estate. Amate viaggiare e avventurarvi nella natura, non a caso vi considerate uno spirito libero.

In amore ci sarà molto trasporto fisico e un maggior coinvolgimento mentale. Non saranno da escludersi dei colpi di fulmine per i giovani single. Questa settimana sarà proficua per le diete depuranti e i trattamenti di bellezza in genere.

Capricorno - L'oroscopo conferma che in settimana avrete una gran voglia di darvi da fare, specialmente se il vostro matrimonio risulta noioso oppure siete single. Quello che cercate in questo periodo è una scossa capace di mettervi in movimento. Non rivangate una relazione finita male, cercate di andare avanti e di aprirvi alle novità che stanno per arrivare. Bisognerà porre molta attenzione alla salute, non dovrete sottoporre il vostro corpo agli sbalzi di temperatura tipici di questo periodo. Le migliori giornate saranno nel fine settimana mentre giovedì e venerdì dovrete guardarvi alle spalle da possibili insidie. Possibili fuoriuscite di denaro, qualcuno si dedicherà allo shopping sfrenato ma sarà meglio tenere d'occhio le finanze. Coloro che possiedono un'automobile dovranno ricordarsi di fare il pieno!

Acquario - Sarà una settimana molto agitata, almeno nelle prime giornate. Non potrete esporvi molto e sarete costretti ad affrontare determinate situazioni che rischieranno di farvi perdere la pazienza. Qualcuno si ritroverà ad occuparsi di una questione familiare altri invece avranno dei problemi lavorativi/scolastici. La cosa migliore da fare sarà prendere di petto la situazione: 'via il dente via il dolore'! Avrete molto tempo libero ma non saprete che cosa fare e finirete per annoiarvi. Chi convive o è sposato, incapperà in certe discussioni a causa dell'eccessiva presenza dell'altro. Sfruttate questa settimana per rimettere i conti a posto e per riorganizzare l'abitazione. Curate la vostra pelle, se possibile seguite una dieta disintossicante. Nel weekend arriverà una rapida ripresa.

Pesci - L’oroscopo apre le porte ad una settimana ricca di spunti, qualcuno avrà qualcosa da festeggiare o forse prenderà parte ad un evento interessante. La vostra vita sociale sarà al centro della scena, soprattutto se nei giorni scorsi ci sono stati ben pochi contatti. In amore e/o in famiglia potrete avanzare delle richieste particolari. Qualcuno incomincerà a progettare una ristrutturazione, un cambiamento di mobili o un rinnovamento del look. Non saranno ottime giornate per uscire, si verificherà una complicazione e dovrete attendere tempi migliori. Per un po' sarà meglio sospendere gli acquisti. Dedicatevi piuttosto alle vostre passioni. Sarà una settimana valida per allacciare nuove collaborazioni, concludere degli affari o sistemare i conti. Programmate un viaggio da fare in estate, sarà meglio giocare d'anticipo. Incontri al top nel weekend.