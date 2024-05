L'oroscopo della giornata di giovedì 9 maggio prevede un Leone più entusiasta dal punto di vista sentimentale grazie al sostegno della Luna, mentre la Bilancia avrà dei dubbi da dissipare in campo professionale. I Gemelli godranno di una vita quotidiana equilibrata e piacevole, mentre i Pesci dovranno fare più attenzione in amore.

Previsioni oroscopo giovedì 9 maggio 2024 segno per segno

Ariete: previsioni astrali positive in questa giornata di giovedì. Vi sentirete bene insieme alla persona che amate, capaci di instaurare un rapporto forte ed equilibrato, soprattutto voi nati nella seconda decade.

In ambito lavorativo non avrete paura di approcciarvi a nuovi progetti, cercando le soluzioni migliori per raggiungere il successo. Voto - 8️⃣

Toro: sfera sentimentale piacevole per voi nativi del segno. Maggio è il vostro mese, e questo periodo andrà sfruttato al massimo per dare un ruolo centrale alla vostra vita amorosa con il partner. Per quanto riguarda il lavoro, ci saranno alcune difficoltà nei vostri progetti, ma con l'impegno e la passione che ci mettete, riuscirete a cavarvela. Voto - 8️⃣

Gemelli: la Luna in congiunzione al vostro cielo porterà una vita equilibrata e piacevole per voi nativi del segno. In amore il sostegno del partner sarà prezioso per una relazione di coppia affiatata, ma non solo.

In ambito lavorativo sarà un periodo importante per i vostri progetti, che richiederanno particolare attenzione. Voto - 9️⃣

Cancro: la posizione di Venere in sestile vi aiuterà a dare nuova linfa alla vostra relazione di coppia. Nutrire buoni sentimenti verso la vostra anima gemella vi aiuterà a costruire un legame migliore.

In ambito lavorativo non sarete ancora al top considerato la posizione sfavorevole di stelle come Mercurio e Marte. Ciò nonostante, cercherete di fare il possibile per non fare ulteriori passi indietro. Voto - 7️⃣

Leone: configurazione astrale che vedrà la Luna in sestile durante questo giovedì di maggio. Riuscirete a essere meno spigolosi nei confronti del partner, ma ci saranno ancora alcuni angoli da smussare affinché il vostro rapporto possa funzionare.

In ambito lavorativo i vostri progetti andranno avanti, con risultati tutto sommato in linea con le vostre aspettative. Voto - 7️⃣

Vergine: previsioni astrali altalenanti dal punto di vista sentimentale. Con la Luna e Venere in contrapposizione, il rapporto con il partner non sarà sempre così affiatato, ma volte potrebbe fare bene avere dei confronti, purché non siano troppo accesi. In ambito lavorativo dedicherete parecchie risorse ai vostri progetti, nel tentativo di poter raggiungere i vostri obiettivi. Voto - 7️⃣

Bilancia: alcuni dubbi potrebbero attanagliare la vostra mente sul fronte lavorativo in questa giornata di giovedì. Mercurio e Giove in opposizione renderanno difficile lo sviluppo di alcuni progetti, soprattutto per voi nati nella terza decade.

In ambito amoroso potrete contare sulla Luna in buon aspetto per dare un tocco più maturo e romantico alla vostra relazione di coppia. Voto - 7️⃣

Scorpione: configurazione astrale poco brillante anche in questa giornata di giovedì. Il rapporto con il partner non sarà così luminoso a causa di Venere in opposizione. Se siete single potreste avere bisogno di risolvere alcuni problemi in famiglia o con amici. Nel lavoro sarete spinti da tanta buona volontà, ma vi serviranno anche idee valide. Voto - 6️⃣

Sagittario: giornata di giovedì che vedrà la Luna in Gemelli per voi nativi del segno. Il prossimo periodo potrebbe essere un po’ burrascoso in campo sentimentale. Attenzione in particolare al vostro atteggiamento nei confronti del partner.

Sul fronte professionale riuscirete ancora a dire la vostra grazie al sostegno di Marte e Mercurio, in trigono dal segno dell'Ariete. Voto - 7️⃣

Capricorno: periodo davvero affiatato per voi e il partner per voi nativi del segno. Il pianeta Venere in trigono dal segno del Toro vi metterà a vostro agio con la persona che amate, e vi darà il giusto pretesto per dare vita a momenti di romanticismo. In ambito lavorativo potrete contare su Giove e Saturno, ma con Marte e Mercurio in quadratura, non sempre potreste avere idee e risorse sufficienti per gestire bene il vostro operato. Voto - 8️⃣

Acquario: con la Luna in trigono dal segno dei Gemelli, questa giornata Attenzione di giovedì si rivelerà migliore dal punto di vista sentimentale.

Anche se Venere sarà in quadratura, la vostra relazione di coppia sarà un po’ più tranquilla. Per quanto riguarda il lavoro faticherete ancora un po’ prima di poter raggiungere il successo, ciò nonostante dimostrerete di avere grandi ambizioni. Voto - 7️⃣

Pesci: cercate di fare più attenzione in amore in questo giovedì di maggio. Con la Luna in quadratura dal segno dei Gemelli, infatti, non sempre potrebbe correre una buona intesa tra voi e la persona che amate. Molto bene invece il settore professionale grazie a Giove e Saturno, che vi metteranno nelle giuste condizioni per raggiungere buoni successi. Voto - 7️⃣