Le previsioni astrologiche del 14 marzo ci portano a conoscenza della situazione sentimentale e professionale dei dodici segni dello zodiaco. Il Capricorno potrebbe passare una bella giornata con il partner, mentre i cuori solitari dei Pesci dovrebbero trascorrere più tempo con una persona per loro importante. L'Acquario avrà belle soddisfazioni in ambito lavorativo.

Oroscopo dall'Ariete alla Vergine

Ariete: siate coerenti, soprattutto con voi stessi. Se c'è qualcosa che vi disturba nel rapporto di coppia, fatelo presente al vostro partner.

I single potrebbero fare qualche conoscenza inaspettata: cercate di essere meno prevedibili. Avrete bisogno di reinventarvi un po' sotto l'aspetto lavorativo.

Toro: mettete da parte l'orgoglio, anche se potreste avere ragione. Sfruttate la vostra intelligenza e la forza per ricucire un rapporto. I cuori solitari potrebbero aver voglia di stare un po' da soli, non forzate alcuna situazione. Il lavoro non potrà darvi quelle soddisfazioni che meritate.

Gemelli: il vostro rapporto di coppia sta andando discretamente bene, evitate qualsiasi tipo di fraintendimento.

Se siete single non cercate più di quello che in questo momento potreste avere. L'attività professionale potrebbe darvi delle soddisfazioni, soprattutto se lavorate in autonomia.

Cancro: la vostra dolce metà saprà supportarvi in un momento per voi non molto agevole. Voi cuori solitari potreste sfruttare un'occasione favorevole, che difficilmente vi ricapiterà. L'ambito lavorativo potrebbe subire alcune situazioni negative, mettete in campo forza e coraggio.

Leone: a volte date l'impressione di non tener conto del pensiero del vostro partner: potrebbe rivelarsi una cosa molto deleteria. I single potrebbero prediligere gli hobby, non è un buon momento per dedicarsi all'amore. Il lavoro non subirà grandi variazioni, fate la vostra parte con estrema professionalità.

Vergine: la vostra relazione di coppia potrebbe subire dei mutamenti sostanziali, non certamente positivi: cercate di capire bene e agite di conseguenza.

I cuori solitari avranno la possibilità di fare nuove conoscenze, sfruttatele tutte le occasioni al meglio. La vostra professione vi darà delle piccole, ma importanti soddisfazioni.

Previsioni zodiacali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: il rapporto con la persona amata non è assolutamente in discussione, rendete solo più dinamiche alcune situazioni. Se siete cuori solitari apprezzate la possibilità che potrebbe concedervi Cupido, ovvero quella d'innamorarvi. L'ambiente lavorativo potrebbe risultare particolarmente nervoso e scostante.

Scorpione: la vostra dolce metà potrebbe non approvare alcuni vostri atteggiamenti, siate meno orgogliosi e smussate alcuni vostri angoli.

Voi single non avrete grandi possibilità di conoscere gente nuova, rifugiatevi in qualche amicizia. Il lavoro non sarà particolarmente produttivo, sappiate mettere in luce alcune vostre doti.

Sagittario: saprete sistemare alcune situazioni negative che aleggiano sul vostro rapporto sentimentale, la persona amata vi ringrazierà. Se non avete ancora trovato l'anima gemella non precorrete i tempi, potreste fare più danni. Bene il lavoro, la vostra forza d'animo risulterà essere vincente.

Capricorno: il vostro rapporto di coppia risulterà essere molto soddisfacente, ma durante la serata potrebbe esserlo ancora di più.

I single potranno sperimentare qualcosa di nuovo e molto intrigante. La fase lavorativa potrebbe subire alcuni contraccolpi negativi.

Acquario: sarà una giornata nella quale vinceranno sentimento e passione. Non sprecate nemmeno un istante e condividetelo con il partner. I cuori solitari avranno voglia di passare del tempo con le persone a loro care. L'attività professionale saprà darvi qualche bella soddisfazione, credeteci sempre.

Pesci: siate consapevoli del fatto che la vostra dolce metà tenga a voi senza il minimo dubbio. Ogni altra cosa si risolverà facilmente. Se siete single, cercate di coinvolgere maggiormente una persona a cui tenete molto.

Il lavoro saprà ricompensarvi di alcuni sacrifici.