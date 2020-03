Metà della seconda settimana del mese di marzo è trascorsa. Arrivano le previsioni del 12 marzo 2020 per tutti e dodici i segni zodiacali, con tutte le novità ed i cambiamenti che ci saranno in amore e nel lavoro con i nuovi transiti dei pianeti nel segno.

Stelle e oroscopo del 12 marzo 2020 dall'Ariete alla Vergine

Ariete: in amore mattinata sottotono. Cercate di non esagerare e non pretendere sempre la ragione. Nel lavoro periodo migliore per iniziare a pensare alla prossima primavera. Dal 20 il Sole sarà nel segno.

Toro: per i sentimenti sta per arrivare un fine settimana polemico. Evitate di stancarvi troppo. Nel lavoro con Giove e Saturno favorevoli le cose andranno meglio.

Gemelli: a livello amoroso potete lanciarvi verso nuovi progetti, attenzione però ad un calo che arriverà domenica. Nel lavoro diverse difficoltà negli ultimi mesi, ma pian piano le cose si sistemeranno.

Cancro: in amore situazione generale che comporta una revisione, nel complesso però la giornata sarà tranquilla. A livello lavorativo potrebbero non mancare discussioni con superiori.

Leone: per i sentimenti i nuovi incontri non sono facili da gestire. Non complicatevi la vita inutilmente. Nel lavoro ci sarà da rinunciare a qualcosa, forse un progetto non era effettivamente importante per voi.

Vergine: per i nati sotto questo segno zodiacale le coppie in crisi devono fare il punto della situazione, al massimo entro fine marzo. Nel lavoro avete grande capacità di azione. Evitate solo di fare troppo.

Previsioni del 12 marzo 2020 dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: a livello amoroso i cuori solitari devono mettersi in gioco, tutto quello che parte in questo periodo potrà diventare importante ad aprile. Nel lavoro curate con attenzioni le questioni legali, al momento alcune compravendite risultano bloccate.

Scorpione: in amore la Luna nel segno sarà positiva per le riconciliazioni. Nel lavoro ci vorrà molto impegno, meglio fare le cose con calma e rimandare eventuali discussioni.

Sagittario: per i nati sotto questo segno zodiacale meglio stare lontani dalle complicazioni amorose, ci sarà qualcosa da discutere. A livello lavorativo sarà possibile fare una conoscenza utile per il futuro. Nelle collaborazioni qualcosa sarà da rivedere.

Capricorno: a livello sentimentale Luna ostile, si recupera solo nella seconda parte della giornata. Nel lavoro non manca qualche possibilità in più, soprattutto per coloro che stanno cercando una soluzione.

Acquario: per i sentimenti pomeriggio che porta un po' di stanchezza, attenzione con una persona dello Scorpione. Nel lavoro non mancano piccole complicazioni, le questioni di carattere economico dovranno essere affrontate con molta calma.

Pesci: per i sentimenti mattinata sottotono, tutto è comunque superabile ma non in questo momento. Nel lavoro entro il 20 il Sole sarà nel vostro segno e vi aiuterà in alcune attività in sospeso.