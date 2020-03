L'Oroscopo di aprile per la Vergine sarà ricco di eventi importanti grazie al benevolo influsso di tanti pianeti. I Vergine dovranno essere coraggiosi e affrontare ogni situazione con serenità, abbandonando la paura. Anche se Venere non sarà più in trigono, il mese di aprile porterà tante novità in campo professionale e sentimentale, sia per coloro in coppia che per i single, soprattutto dopo i primi 10 giorni quando terminerà l'opposizione di Mercurio. La primavera porterà tanta voglia di fare e aprile sarà il mese dei grandi progetti da realizzare seguendo i consigli delle previsioni astrologiche fortunate.

Tante novità professionali nell'oroscopo di aprile per la Vergine

Aprile sarà un mese ricco di occasioni ed eventi importanti grazie al transito di Mercurio in Pesci e di Marte in Acquario. Se nei mesi scorsi avevate incontrato delle difficoltà sul lavoro, queste sono state ormai superate. In aprile, grazie al Sole in Ariete, vi sentirete carichi di energia spontanea e di forza interiore che vi porteranno a raggiungere tanti traguardi. Darete il meglio di voi stessi e otterrete tanti successi in campo professionale.

L'influenza di Giove in trigono vi farà sentire particolarmente motivati e attivi. Dal 12 aprile la fine dell'opposizione di Mercurio con il vostro cielo vi aprirà la porta ad un periodo ricco di novità positive. In questo mese ci saranno grandi sorprese per voi nati della Vergine e se avrete degli investimenti o dei progetti da realizzare oppure se vorrete cambiare lavoro, questo sarà il momento giusto per agire.

Dovrete procedere però con prudenza, valutando le situazioni a 360° prima di prendere una decisione definitiva. Ma attenzione a non lasciarvi trascinare dalla paura poiché ci saranno ottime opportunità per la realizzazione di ogni progetto che starà a cuore.

Previsioni astrologiche avvincenti per la Vergine di aprile

Il mese di aprile per quanto riguarda la sfera sentimentale, si aprirà un po' sottotono per voi della Vergine.

Venere non sarà più in trigono e questo si farà sentire, sprigionando una certa insoddisfazione in amore. Se l'inizio mese si avvierà in modo alquanto altalenante, tuttavia non dovrete demordere e arginando la disperazione, potrete contare sulla protezione di Giove in trigono che vi aiuterà a risolvere qualsiasi problema possa presentarsi lungo il vostro cammino.

Una nuova energia vitale vi lambirà e potrete incanalare le energie positive al meglio, raggiungendo un potenziale creativo che farà affrontare le situazioni amorose con una maggiore positività. Andando avanti con coraggio fino al 20 di aprile, potrete contare infatti sul trigono favorevole che si formerà tra Sole e Giove fortunato per affrontare le situazioni amorose in maniera più concreta e con maggiore spirito di iniziativa.

Con l'influenza di questo pianeta a voi così benevolo, voi in coppia potrete stabilizzare il rapporto amoroso e cominciare a progettare un'unione più solida e duratura, come un matrimonio o una convivenza. Invece voi Vergine in crisi con il vostro partner già da un po' di tempo, potrete contare sulla posizione influente degli astri positivi che faranno tornare il sereno, proponendo la soluzione di qualsiasi incomprensione di coppia. Chi invece non riuscirà a ricucire il rapporto e considererà la separazione come necessaria, allora la benevola influenza di Giove farà in modo che tutto si concluda in modo civile e sereno.

Voi Vergine in cerca di nuovi amori dovrete essere determinati, approfondendo le nuove amicizie e chissà che tra di loro non ci sarà l'anima gemella.