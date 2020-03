Parte un nuovo fine settimana, l'ultimo del mese. Vediamo come cambia la situazione astrologica del segni con l'Oroscopo del 28 marzo 2020 e le previsioni di amore e lavoro.

Stelle e oroscopo del 28 marzo 2020: la giornata

Ariete: in amore giornata interessante come tutto il fine settimana. Le stelle aiutano i rapporti. Rispetto agli ultimi giorni situazione in miglioramento. Nel lavoro ancora sospesi le nuove iniziative per coloro che hanno voglia di lanciare un nuovo programma. Per il fisico c'è un recupero generale.

Toro: per i sentimenti in giornata interessante con la Luna che è ancora nel segno. La situazione potrebbe essere più complicata se dovete fare una scelta tra due relazioni, ma Saturno vi aiuta da questo punto di vista. Nel lavoro maggiori opportunità potranno arrivare dalla prossima settimana.

Gemelli: a livello amoroso momento meno conflittuale, la giornata nel complesso è interessante. Evitate di dare spazio ai discorsi inutili. Nel lavoro Saturno vi porta a fare scelte importanti, in particolare dagli inizi del mese di aprile.

Cancro: in amore è importante tenersi lontani dalle provocazioni, anche se non è facile però mantenere la calma con provocazione che arrivano di continuo. A livello lavorativo cercate di evitare situazioni difficili, il periodo non porta nuove opportunità e possibilità di fare scelte chiare.

Leone: a livello amoroso momento sottotono, questo perché desiderate essere altrove oppure la persona che vi interessa non è al momento dalla vostra parte.

Nelle storie di lunga data parte una revisione generale. Nel lavoro potrebbero arrivare notizie interessanti nel corso delle prossime giornate.

Vergine: a livello sentimentale siete più motivati e vi sentite anche più forti. Venere vi permetterà di non tenere più in bilico le storie inutili. Nel lavoro ci sono soluzioni da trovare e scelte da fare, questa giornata può aiutare.

Previsioni e oroscopo del 28 marzo 2020: la giornata dei dodici segni zodiacali

Bilancia: in amore Venere sta per arrivare nel vostro segno e aiuterà le situazioni difficili. Riflettete bene su quello che avete fatto fino a questo momento. A livello lavorativo difficile che arrivino i risultati sperati in questo momento, non mollate comunque la presa.

Scorpione: a livello amoroso situazione astrologica che porta nervosismo. Qualcuno potrebbe pensare ad una chiusura. Nel lavoro, in questo momento di stallo meglio rimandare le decisioni ai prossimi giorni. Spese da tenere sotto controllo.

Sagittario: per i nati sotto questo segno zodiacale situazione sentimentale di conflitto, in particolare per quelle coppie che sono in crisi da tempo.

Nel lavoro non pensate troppo al passato ma cercate di guardare in modo positivo il futuro.

Astri e oroscopo del 28 marzo 2020: la giornata

Capricorno: per i sentimenti giornata che permette di arrivare ad un punto di accordo se ci sono stati problemi. A livello lavorativo potreste avere dei problemi con alcuni collaboratori. Attenzione ad un momento di maggiore stress.

Acquario: a livello amoroso le persone che vivono un rapporto conflittuale devono cercare di risolverlo. Nel lavoro, con Venere che sta per iniziare un lungo transito, un cambiamento è già partito.

Pesci: in amore giornata che porterà dei momenti di tensione.

Se una storia è in crisi meglio portare pazienza e non agire adesso. Nel lavoro non si esclude, nonostante il periodo, una richiesta importante.